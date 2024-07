Több száz millió forintból kezdték el felújítani az egykori lipótmezei elmegyógyintézet főépületét

2020-ban derült ki, hogy az egykori lipótmezei intézmény helyén egy felsőoktatási intézetet építhetnek fel. A tervet Varga Mihály pénzügyminiszter ismertette egy interjúban – akkor Budapest II. és III. kerületének országgyűlési képviselőjeként nyilatkozva – és elmondta, hogy a Közép-európai Oktatási Alapítvány (KEOA) kapja meg az épületet.

Most a HVG360 számolt be, hogy megkezdődtek a beruházások. Mint a lap írta, Vadai Ágnes országgyűlési képviselő nemrég szintén rákérdezett arra, hogy folynak-e érdemi munkálatok az épületnél, amelynek felújítására már több száz millió forintot költöttek el (e kérdést Polt Péter legfőbb ügyész feljelentésként értékelte).

A HVG szerint egy tavalyi közbeszerzési hirdetményből már az derült ki, hogy a Közép-európai Oktatási Zrt. (KEO Zrt.) 292 millió forintot fizetett azért, hogy az OPNI egykori főépületét helyreállítsák, és ne legyen életveszélyes. Az épület konkrét állapotát csak ezután lehet felmérni.

A legfontosabb munkálatokat hajthatták eddig végre

A lap a tavaly lezajlott közbeszerzéssel kapcsolatban megkérdezte Várhelyi Tibor építészmérnököt, aki korábban érintett volt a projekt korai szakaszában az állagmegóvás előkészítésében. Ő azt mondta, hogy „gyakorlatilag most egy tűzoltást csináltak”, azaz a korhadt gerendákat kicserélték, a durva beázásokat pedig megszüntették, de a közeljövőben valószínűleg további állagmegóvási munkákat kell végezni,

mivel a felújítás véleménye szerint legalább három évig nem kezdődhet meg, és nem garantálható, hogy addig kihúzza az épület újabb beázás nélkül.

Az építészmérnök szerint korábban egy harminc-egynéhány elemes listát állítottak össze a teljes körű, hosszú távú állagmegóváshoz szükséges munkálatokról, ezek közül feltételezhetően csak a legégetőbbeket végezték el mostanáig. Hozzátette: lehet, hogy most nem áll rendelkezésre az összes pénz, ami a teljes körű felújításhoz szükséges, de amit elvégeztek, azok valóban a leglényegesebb és biztosan nem felesleges feladatok voltak.

Nagyjából 8 évig tart még a projekt?

Mindeközben a KEO Zrt. vezérigazgatója, Hídvégi Gábor is további információkat árult el a lapnak, többek közt azt, hogy az egykori OPNI-ingatlan területének 18,2787 hektár nagyságú része került az alapítvány tulajdonába, és a telekátalakítás 2023 márciusában zárult le. Megerősítette azt is, hogy az életveszély elhárítása 2023-ban megtörtént, biztosítva az ingatlan teljes fizikai felméréséhez szükséges feltételeket és a további előkészítő, felmérő és állagmegóvó munkálatok megkezdését. Továbbá azt is közölte, hogy

a főépületet újítják fel, hanem a teljes területet – de hogy a telken található többi épület milyen új funkciót kap, arra nem tért ki.

Ugyanakkor a vezérigazgató a lap több kérdésére nem adott választ, többek közt arra sem, hogy mekkora lehet a projekt teljes költsége (az államtól eddig kapott 3,5 milliárd forinton túlmenően). Arra sem adott választ, hogy mikorra zárulhat le a projekt – ugyanakkor a HVG pár hónapja „hallomásból” úgy értesült, hogy nagyjából 8 év múlva lehet esedékes ez.