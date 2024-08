Pénteken, 2024. augusztus 2-án adta hírül a Blikk, hogy a rendőrség már nem gyanúsítja súlyos testi sértéssel Ábrahám Róbertet, a Pesti Srácok újságíróját. Mint ismert, az újságíró Puzsér Róbert publicistával keveredett konfliktusba a közelmúltban, és a vita olyannyira elfajult, hogy Ábrahám Róbert a nyílt utcán megütötte Puzsér Róbertet. A Pesti Srácok munkatársát az eset után rabosították, nyomozás indult ellene.

Az Index megkereste a portálunkon több publicisztikát is megjelentető Puzsér Róbertet, miképp értékeli azt, hogy Ábrahám Róbert már nem gyanúsított.

Nem hiszem, hogy ezzel kapcsolatban kéne bármit is mondanom, a rendőrség végzi a munkáját. Ha úgy ítélték meg, hogy ez nem súlyos testi sértés, akkor ez a döntés született, tudomásul kell venni

– fogalmazott lapunknak Puzsér Róbert.

Arra a kérdésre, hogy lezártnak tekinti-e az ügyet, a publicista ezt válaszolta: „a rendőrségi döntést el kell fogadni, nincs más választás. Tudomásul kell venni, ennyi.”

A „megalapozott pofon”

Korábban beszámoltunk arról, hogy őrizetbe vették, zárkába zárták és rabosították is Ábrahám Róbert újságírót azt követően, hogy megütötte Puzsér Róbert publicistát.

A fizikai összetűzés először Ábrahám Róbert Facebook-posztjából derült ki, valamint az is, hogy rendőrségi ügy lett belőle: kihallgatták, miután magától bement a rendőrségre vallomást tenni. A felek később megosztották saját verziójukat arról, miként zajlott az összetűzés.

A kihallgatásom során panasszal éltem a gyanúsítás ellen arra hivatkozva, hogy az eljáró nyomozók még be sem bizonyították, hogy ököllel ütöttem volna tenyér helyett. Ezt pedig a Puzsér Róbert által készítettet szakértői látlelet sem támasztotta alá. A nyomozók jócskán előreszaladva próbáltak engem a lehető legsúlyosabb gyanúsítás alá vonni. A IX. kerületi ügyészségtől kapott határozat szerint most kimondhatom, megalapozottnak találták a pofont

– mondta a Pesti Srácok újságírója.

A fejleményekre reagálva közölte, hogy „vannak olyan pillanatok, amikor bármelyik emberből, még a legjámborabból is ki lehet hozni azt az énjét, amit nem szeretne a tükörben látni. Ez megtörtént. Puzsérnak azonban nem volt elég, hogy vállalom ennek következményeit, ő ki akarta hozni a kínálkozó lehetőségből a maximumot. Nehogy már egy pofon miatt kelljen felelnem, ha mindjárt hazudhat ökölcsapást is. Hozzáteszem, bár Dopemant pár hete még verekedni hívta, egy pofont sem bírt ki teátrális hazudozás nélkül, ha valóban ökölcsapást kapott volna, akkor most valószínű arról beszélne, hogy lelőttem. Ami ettől szörnyűbb, hogy többen tényként közölték az emberekkel, hogy ököllel ütöttem meg Robit, míg azt meg sem említik, hogy erre egyelőre semmilyen bizonyíték nincsen, sőt ami van, az épp cáfolja mindezt. Mindamellett nyugodt vagyok, ahogy a Tanú című filmet idéző nyomozók, úgy ők sem fogják megúszni ezt a manipulatív kalandot.”

Majka és Azahriah is összeszólalkozott

Korábban az Index is beszámolt arról, hogy Majoros Péter és Azahriah is konfliktusba keveredett egymással a Puzsér–Ábrahám-vita miatt. Majka szerint Puzsérnak „kijárt már egy lángos”, ám Azahriah inkább úgy gondolja, ezzel a NER propagandistái szerint helyesnek vélt értékeket erősíti.

Ehhez némi intelligencia is kellene. Bár az neki sose volt, hiszen mindig a helyezkedésben és az érdekei pénzre váltásában volt tehetséges. És ha mással nem is, ezzel tökéletesen illeszkedik a NER-hez, és amit képviselnek

– írta a Puskás Arénát háromszor megtöltő volt youtuber, aki szerint ha Majka ezt nem látja, az nem Puzsért minősíti.

A rapper válasza sem maradt el. Nem sokkal Azahriah sztorija után bejegyzést tett közzé Facebookon, amelyben közölte, hogy milyen sokszor megvédte Attit a média és a zenésztársaik előtt. „Mindig elismerően nyilatkoztam róla, és kiemeltem, hogy generációjának egy olyan zászlóvivője, aki sokkal előrébb tart, mint korosztálya.”

Majkának az esett a legrosszabbul, hogy Azi úgy festette le, mint „szánalmasan buta, eredmények nélküli, kitartott zenészt”. Szerinte őt se Puzsér, se Ábrahám, se a NER nem érdekli, így nem is érti, hogy keverte bele Azahriah – ő csupán a megütött kritikus incidens előtti cselekedeteit bírálta.

Kedves Azi! Ne moss engem össze semmilyen politikai formációval. Az elmúlt évtized sikereit és telt házas bulijait, ha valaki, én biztos nem a helyezkedésnek köszönhetem. 22 éve tolom a szekeret, és ez idő alatt jöttek-mentek a pártok, miniszterek, miniszterelnökök. Pont ezt a 22 évet kívánom neked is. Sok időt tölts majd el fent a csúcson, minden maradjon úgy, ahogy eddig volt. És bár mondanivalóm lenne rengeteg, de nem hiszem, hogy ezek után bármilyen szócsatába is kéne keverednem veled, egy olyan 22 éves fiúval, aki az előbb felsoroltakat abszolút nem tisztelve ilyen becsmérlően nyilatkozik rólam. Legjobbakat…

– zárta bejegyzését Majka.

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)