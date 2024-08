Megdöntötte saját késési rekordját a MÁV

A Mátészalka Leaks csoport körülbelül egy éve követi nyomon a késéseket a Mátészalka-Debrecen közötti vasútvonalon. Ezzel a döntéshozók felé szeretnék jelezni, hogy nagy baj van a vasúti közlekedéssel.

A korábbi késési rekordot 2023 decemberében jegyezték fel ezen a szakaszon, amikor havi összesítésben 2985 percet késtek a szerelvények. 2024 júliusában azonban új rekord született, ugyanis

az előző hónapban 4529 percet, vagyis 75 órát késtek a vonatok a Mátészalka-Debrecen vonalon.

Az ATV Híradónak Litényi Levente, a Mátészalka Leaks alapítója elmondta: a nyári időszakban sok helyen bevezettek 20 kilométer per órás sebességkorlátozásokat, mivel a vasút és a rajta közlekedő személyvonatok is elavultak. A riportban elhangzik az is, hogy Budapestről Debrecenbe gyorsabb az út, mint a 70 kilométeres Debrecen-Mátészalka útvonalon.

Az aktivisták korábban azzal hívták fel a figyelmet a szakasz borzalmas állapotára, hogy csigajelmezben futva előzték le a vasúti szerelvényt.