A Facebookon esett egymásnak Hont András és Magyar Péter

„Reggel 7 óra, és a szomszéd utcáig áll a sor a józsefvárosi rendelőintézet előtt” – ezzel a címmel tett közzé egy cikket a Telex, amely alá Magyar Péter azt kommentelte, hogy „a 24. órában vagyunk”.

Hont András a saját Facebook-oldalán az erről készült képernyőfotót megosztva „lájkkurvának” nevezte a Tisza Párt elnökét. Az újságíró kifejtette: „Ahogy a cikkből is kiderül, önkormányzati intézményről van szó. A szakemberhiányról persze nem a fenntartó tehet, de az írás nem is ezt kéri számon, hanem hogy miért az utcára terelik a várakozókat, és miért nem lehet online időpontot foglalni. Ugyanis más településeken is orvoshiány van, mégis meg tudják ezt a problémát oldani.”

Ez azonban nem zavarja a lájkkurvát, hogy demagóg módon azonnal rárepüljön a témára, nyilvánvalóan anélkül, hogy olvasta volna a cikket. Az orvoshiány egyenesen következik abból, hogy a Fidesz ellenzékben mindent elkövetett bármiféle egészségügyi reform megakadályozásáért, kormányon pedig a végletekig halogatta azt – ahogy erről sokunk sok helyen írt és beszélt. Szóval az a kérdésem, öcsém: te mit is csináltál a megelőző 23 órában?

– tette fel a kérdést Hont András.

Magyar Péter a bejegyzés alatti hozzászólásában vágott vissza: „Olyan vicces, hogy a gyalázkodó szóhasználatod megegyezik Bede Zsoltiéval. Sokat jártok össze? Egyszerre kapjátok az ukázt?”

Ellentétben veled, nemcsak elolvastam, de meg is értettem a cikket. Bohóckodhatsz, nyalizhatsz a hatalomnak, akár még Fodor Gabi2 is lehet belőled. De ha már számonkérés, Bandita. Én soha nem voltam sem megválasztott, sem kijelölt fideszes politikus, mint te. By the way, milyen volt Deutsch Tominak dolgozni, kólázni?

– fogalmazott.

A Tisza elnöke arra emlékeztetett: „Hont András a Fidesznek 1990-től tagja. Rövid ideig a KÖSZ (A Fidesz ifjúsági partnerszervezete) tisztségviselője. Előbb a párt Erzsébetvárosi Szervezetének alelnöke, majd 1995-től 2001-ig elnöke. A Budapesti Választmánynak 1994-től 2001-ig, az Országos Választmánynak 2001-től tagja. Az 1994. és az 1998. évi országgyűlési választásokon Deutsch Tamás, 2002-ben Rockenbauer Zoltán kampányát vezette. 1994-ben önkormányzati képviselővé választják Budapest VII. kerületében. Az önkormányzatban a Kulturális Bizottság, később az Ügyrendi Bizottság elnöke, a Polgári Együttműködés frakciójának vezetője. A következő ciklusban is képviselői mandátumhoz jut, ám erről a testület alakuló ülésén lemond, de a Művelődési Bizottságnak tagja marad. 2000-től tagja a Fővárosi Közgyűlésnek, ahol a Kulturális és a Városrendészeti Bizottságokban tevékenykedik.”

Magyar Péter hozzászólására kommentben válaszolt Hont András: „Nagyon szórakoztató lennél, ha szórakoztató lennél. Nem teljesen világos ugyanis, hogy ezzel a bemásolással most mit is akartál mondani, de vélhetően ezt te sem tudod. Amúgy inkább tonikot szoktam inni, mint kólát, de ha jól emlékszem, Deutschcsal azt se sűrűn. Sörözni sokszor söröztünk. Mással nem élek.”

A történetnek itt nem volt vége, Magyar Péter megosztott egy fotót a Facebook-oldalán, a képen egy kanapén fekszik a politikus, a poszt leírása: „Én, miközben Hont András és Bede Zsolti + a megafonos propagandista haverjaik együtt küzdenek, mint… Nehogy az egészségetekre menjen, Skacok.”