Leláncolták a Péterfy Sándor Utcai Kórház főbejáratát az ATV stábja előtt

Szerda délelőtt az ATV be akart jutni a Péterfy Sándor Utcai Kórházba, hogy jelen legyen Magyar Péter hőmérsékletmérésén, ám a stáb előtt leláncolták a főbejáratot.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke néhány napja bejelentette, hogy több kórházban is látogatást tesz, hogy a kánikula idején megmérje az ottani hőmérsékleteket. Kulja András EP-képviselővel szerda reggel útnak is indultak. Jártak a Szent János Kórházban, majd a Péterfy Sándor Utcai Kórházban is, az utóbbiban 38,4 fokot mértek délben.

Szerda délelőtt az ATV Híradó stábja is dokumentálni akarta a látogatást a Péterfy Sándor Utcai Kórházban,

azonban állításuk szerint az RTL stábjával együtt kiküldték őket az intézményből, majd egy vaslánccal zárták le a főbejáratot.

Hozzátették, hogy emiatt több beteg sem tudott bejutni a kórházba. Az esetről Magyar Péter is megosztott egy videót.

A pártelnök szerint azért nem akarja beengedni a politikai vezetés a sajtót a kórházi épületekbe, és azért lakatolták le a kórház főbejáratát fényes nappal, mert csaknem 40 fok volt bent.

A Tisza Párt elnökének beszámolója szerint embertelen körülményekkel, szappan és fertőtlenítőszer nélküli mosdókkal, megfélemlített, végletekig kizsigerelt egészségügyi dolgozókkal találkoztak a kórházi bejárásuk alatt.

„Volt orvos, aki sírt és könyörgött, hogy ne hagyjuk magukra őket, hogy tájékoztassuk a nyilvánosságot arról, hogy milyen körülmények között próbálnak napról napra életeket menteni” – írta.

Klímaválság

Magyar Péter akciójának apropója, hogy az elmúlt időszakban több kórházban is hatalmas problémákat okozott a szokatlanul extrém és tartós hőség. Júliusban két fővárosi kórház klímaberendezése is egyszerre hibásodott meg. Az Uzsoki műtőiben 41,5 fokot mértek, míg a János kórházban 38 fokot. A Bethesdában szintén nem tudtak műteni, így a Facebookon gyűjtöttek klímajavításra, ami végül sikeresen zárult. A Szent László transzplantációs osztályán sem működött a klíma, míg a tatabányai Szent Borbála Kórház sürgősségi osztálya egy ventilátorral próbálta felvenni a harcot a hőséggel.

Kétrészes helyszíni riportunkból kiderült, hogy nem csak ezzel van probléma. Magyarországon szinte minden kórház és egészségügyi dolgozó a létéért és megmaradásáért küzd 2024-ben. Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára korábban elmondta, hogy 1,3 milliárdos keretösszeget különítettek el a klímák javítására. Hozzátette, hogy Magyarország uniós elnöksége kiemelt témaként kezeli az európai egészségügyi rendszerek ellenállóvá tételét a klímaváltozás hatásaival szemben.

Ezt követően kedden hatósági ellenőrzést végzett a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a Budapesti Uzsoki Utcai Kórházban. Kiemelten vizsgálták a műtői légtechnikát és az egyéb ellátóhelyek hőség elleni védekezését is.