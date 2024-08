A jövő Angyalföldön, egy humanoid robot nyitotta meg Magyarország első smart óvodáját

Rendhagyó módon először egy humanoid robot, Pepper üdvözölte a megjelenteket Magyarország első smart óvodájának ünnepélyes átadásán, és megköszönte a XIII. Kerületi Önkormányzatnak, hogy beköltözhetett a teljeskörűen korszerűsített Gyöngyszem Tagóvodába.

A felújítás 2022-ben kezdődött, és 2024 szeptemberétől vehetik újra birtokukba a gyerekek az intézményt. A beruházásra 2,7 milliárd forintot fordított a XIII. Kerületi Önkormányzat. A Gyöngyszem Tagóvoda új épületének felszereltsége és „okosotthon” jellegű automatizálása egyedülálló.

Az „okos”-koncepció ugyanakkor nem csak az épület kialakítására és fenntartására vonatkozik. Az önkormányzat pedagógiai programjában az is szerepel: a gyors digitális technológiai fejlődés teret nyert a mindennapjainkban, ezért kihagyhatatlan az óvodai nevelés folyamatából is.

A digitalizációt sokan a technológiai ellátással azonosítják, vagy éppen a háztartások internet-hozzáférésével. Úgy gondolom, hogy ez kevés. A több – az az értő használat, és ezt az óvodában kell elkezdeni, és erre is nevelni a jövő társadalmát. Nagyon fontos, hogy a gyermek ne csak technológiailag, hanem érzelmileg, szociálisan is támogatást kapjon az óvodákban, ennek a harmóniáját kell megteremteni, a digitális ellátást és a közösségi életre nevelést, felkészítést együttesen kell megvalósítani. Ez óriási pedagógiai feladat

− mondta ünnepi beszédében Tóth József polgármester.

Teljes átalakuláson esett a tagintézmény

A Gyöngyszem Tagóvoda – Angyalföld zöldövezetében, a Gyöngyösi sétányon – 1981-ben épült. Az eredeti földszintes, alápincézetlen épület az évek alatt jelentősen elavult, nem volt alkalmas az érvényes szabványok szerinti funkcionális helyiségek befogadására.

Az Archikon Építésziroda megtartotta a régi épület fő tömbjeit, azokra felhúztak egy új szintet, és a már emeletes tömböket összekötötték galériázott, könnyed, légies terekkel. Az épületben így minden olyan helyiséget ki tudtak alakítani, amely a korszerű óvodai működéshez szükséges.

A sétány felőli főbejárathoz tágas lépcsőházi tér kapcsolódik egy belső élő fával – növelve ezzel a belső terekben is a zöldrészeket. Innen a földszint keresztirányú közlekedőrendszere és az emeletre vezető lépcső és a lift is közvetlenül elérhető. A tömböket összekötő galériás „játékterek” a találkozás terei, amelyek a földszinten helyet adnak a mosdókkal és pedagógusszertárakkal kiegészített csoportszobák öltözőinek is. A szobákhoz a játszóudvar felől zöld növénysávval határolt teraszokat társítottak.

A foglalkoztatótermek a közlekedő két végére kerültek. Az egyik oldalon fejlesztő, mászófalas és kalandpark jellegű eszközökkel felszerelt tornaszoba, műterem és sószoba, a másik oldalon tornaszoba, tankonyha és okos szoba található. Az emeleti négy csoportszobához is tartoznak mosdók és árnyékolt teraszok. Ezen a szinten kapott helyet a logopédiai, a gyógypedagógiai foglalkoztató, amely akár orvosi szobaként is funkcionálhat.

A sétány felől helyezkednek el az irodák, a nevelőtestületi szoba és földszinti kiszolgálóblokk fölött az emeletet ellátó háttérhelyiségek is – mosókonyha, női és férfi dolgozói öltöző és melegítőkonyha. Az egymás fölötti konyhákat étellift köti össze. Az épület teljesen akadálymentes. Az üvegfelületek előtt napkövető és szélérzékelős, motoros textilárnyékoló-rendszert építettek ki. A lapostető nagy részben zöldtető lett, ahova napelemek is kerültek.

Az óvodásokat többféleképpen is fejleszthetik az okoseszközökkel

„Az épület alapvető smart koncepciója a játszó- és foglalkoztató termekre épül. Ilyen helyiségek a digitális eszközökkel felszerelt okosszoba; a személyiségfejlődést az alkotás folyamatán keresztül elősegítő kreatív képzőművészeti műhely; a tankonyha, amely a közös főzés élményét nyújtja, és tapasztalatot szerezhetnek a gyermekek az egészséges táplálkozásról; a tornaszobák fejlesztő eszközökkel” − részletezte az épület funkcióit a polgármester.

A teraszok és a játszóudvar tankertjeiben az óvodások közvetlen ismereteket kapnak a természetes környezetről, növénytermesztésről. Kamerákon keresztül a szülők is betekinthetnek az óvodai nevelési munkába. Pepper, a humanoid robot elsősorban az ügyfélszolgálati feladatokat látja el

– tette hozzá.

„A gyermekek itt is – miként a kerület többi óvodájában – a BeeBot játékos robotikai tevékenységek során fejleszthetik logikai gondolkodásukat, sajátíthatják el a programozás alapjait. Az előző nevelési évben a munkatársak felkészültek az új eszközök és rendszerek megismerésére. Külön figyelmet fordítunk arra, hogy a gyermekek érzelmileg és szociálisan is fejlődjenek, ne csak technológiailag, és felkészüljenek – a jövő digitális kihívásai mellett – a közösségi életre is” − fogalmazott Tóth József.

Az épületben alkalmazott műszaki és gépészeti megoldásokkal – komplex monitorozó és optimalizáló épületfelügyeleti rendszer (Loxone) beépítésével – egy olyan okos középület jött létre, amely illeszkedik az Intelligens Kerület-koncepció jövőképébe: az intelligens eszközök (például okosvilágítás, okostermosztát, okoszárak, okoskamerák stb.) összekapcsolódnak és kommunikálnak egymással, valamint a felhasználóval, ezzel is segítve, hogy az intézmény kényelmesebb, biztonságosabb és energiahatékonyabb legyen.

(Borítókép: A Gyöngyszem Tagóvoda épülete. Fotó: Vajda József Attila)