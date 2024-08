Politico: A magyar kormány az amerikai republikánus párt forgatókönyvéből játszik

Már a nemzetközi sajtót is bejárta, hogy Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón nyilvánosságra hozta a menedékkérők Brüsszelbe küldésének magyar kormány által kidolgozott tervét. A Politico úgy látja, hogy a megoldási javaslat nem precedens nélküli, az Egyesült Államokban már készült hasonló forgatókönyv a migrációs helyzet kezelésére.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, augusztus 22-én Gulyás Gergely miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő csaknem egy hónapos kihagyás után ismét Kormányinfót tartott és igyekezett válaszolni az újságírói kérdésekre, az eseményen a migrációs helyzet is napirendre került. Elsősorban az Európai Bíróság ítélete került a középpontba, a tárcavezető szerint Brüsszel továbbra is rá akarja kényszeríteni Magyarországot az illegális bevándorlók beengedésére.

Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy a külső schengeni határok védelme nem csupán magyar ügy, hanem Európa egészének fontos, ehhez képest továbbra sem kap erre forrást Magyarország, szemben más országokkal.

Ha Brüsszel migránsokat akar, akkor megkapják őket. Egyirányú jegyet biztosítunk nekik

– mondta Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón. „Minden migránsnak fel fogjuk azt ajánlani a magyar határon, hogy az európai eljárásrend betartását követően önkéntesen és ingyenesen Brüsszelbe szállítjuk őket” – tette hozzá a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Több mint 200 millió eurót várnak Magyarországtól

Az Orbán Viktor miniszterelnök kormánya vezette Magyarország már régóta keményen lép fel az országba érkező menedékkérőkkel szemben – írja elemzésében a Politico. Az Európai Unió legfőbb bírói fóruma, a luxembourgi székhelyű Európai Bíróság – mint írtuk – még 2020-ban mondta ki, hogy Budapest nem tartotta be a migránsokkal való bánásmódra vonatkozó uniós szabályokat, mivel „jogellenesen őrizetbe vette” a menedékkérőket, és kitoloncolta őket, mielőtt fellebbezhettek volna a kérelmük elutasítása ellen.

A testület felszólította Magyarországot, hogy változtasson politikáján, azonban az uniós menekültügyi szabályok további rendszeres figyelmen kívül hagyása, valamint a magyar kormány „precedens nélküli” jogsértése miatt az uniós bíróság júniusban súlyos ítéletet hozott: az országot 200 millió eurós bírság megfizetésére, valamint a késedelem minden egyes napja után 1 millió euró megfizetésére kötelezték. A bíróság a közleményében azt írta, hogy a kötelezettségek nem teljesítése az uniós jog példátlan és kivételesen súlyos megsértését jelenti.

A magyar kormány vizsgálja, hogy peres úton behajthatja-e a költségek egy részét az Európai Bizottságtól, Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy ha Magyarország nem tud ésszerű megállapodásra jutni a bizottsággal az Európai Bíróság ítélete által teremtett „elfogadhatatlan, tűrhetetlen és igazságtalan” helyzet orvoslására, akkor megfontolja azt az unortodox lépést, hogy minden menedékkérőt beenged az országba, és egyirányú jegyet kínál nekik Brüsszelbe.

Az amerikai republikánusok adhatták az ihletet

Az Egyesült Államok Republikánus Pártjának tagja, Ron DeSantis floridai kormányzó 2022-ben hasonló lépésre szánta el magát az amerikai határra érkező menedékkérőkkel szemben. A politikus mintegy 50 migránst ültetett fel egy járatra, amely a Massachusetts államban található, demokraták által kedvelt nyári üdülőhelyre, a Martha’s Vineyard-sziget felé vette az irányt. DeSantis úgy fogalmazott, hogy azért szervezte a járatokat, hogy leleplezze a „liberális képmutatást”.

A Politico elemzésében azt állítja, hogy többek között ez az incidens adhatta az ihletet a magyar kormány tervéhez, kijelentve, hogy az unortodox ötlet az amerikai Republikánus Párt forgatókönyvéből származik.

A lap megjegyzi, hogy nem Ron DeSantis volt az egyetlen, aki már alkalmazta is lépést, más republikánus vezetők, például Greg Abbott texasi kormányzó és Doug Ducey volt arizonai kormányzó is küldött már menekülteket szállító buszokat a demokratákra szavazó amerikai városokba a lap elemzése szerint.