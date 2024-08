Újraindul Ungár Péter az LMP társelnöki székéért

Az LMP társelnöki rendszerben működik, eddig Ungár Péter és Schmuck Erzsébet töltötte be a párt vezető tisztségeit.

A férfi társelnöki posztra Ungár Péter, a párt eddigi társelnöke, a női társelnöki posztra Szabó-Kellner Katalin, az LMP önkormányzati képviselője a jelölt

– közölte az Index kérdésére válaszolva a párt.

Ungár Péter egy friss lapinterjúban az ellenzék és az LMP jelenlegi állapotáról, illetve az újraindulásáról is beszélt.

Nem éreztem volna tisztességesnek, ha félúton kiszállok, és valaki másnak kell vállalnia a felelősséget, miközben nagyon sok stratégiai döntést én hoztam meg. Másrészt több olyan ember mondta a pártban, hogy maradjak, akinek hallgatok a véleményére

– nyilatkozta az LMP-s politikus.

A június 9-i választások óta több ellenzéki pártnál is tisztújításra került sor: a Momentum és a Jobbik is új elnökséget választott, a Párbeszéd megerősítette posztján az eddigi vezetést, az MSZP-ben októberben lesz tisztújítás, a Demokratikus Koalíció továbbra is Gyurcsány Ferenc vezetésével folytatja a munkát.