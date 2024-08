Meghosszabbították annak a bőnyi kislánynak a letartóztatását, aki az iskolai szünetben hátulról szívtájékon szúrta, ezáltal életveszélyesen megsebesítette hatodikos társát. Az elkövető kislány halállistát is írt.

Javítóintézetben marad az a 12 éves bőnyi kislány, aki idén tavasszal hátba szúrta az osztálytársát a helyi általános iskolában – tudta meg a 24.hu a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészségtől.

Sticz Tamás, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője azt mondta a lapnak, hogy a bíróság október végéig meghosszabbította a gyanúsított letartóztatását, amit továbbra is javítóintézetben kell töltenie.

Mint arról beszámoltunk, idén április végén egy 12 éves lány a bőnyi Szent István Király Általános Iskolában a szünetben hátulról megszúrta tanulótársát egy huszonöt centi pengehosszúságú konyhakéssel. A hátulról szívtájékon szúrt hatodik osztályos gyereket – akinek a tüdejét átszúrta a kés – mentőhelikopterrel szállították a győri kórházba Bőnyről. A kislányt május végén hazaengedték a kórházból.

Később kiderült, hogy az elkövető gyerek egy halállistát is írt, amelyen több, vele egy iskolába járó diák neve is szerepelt, köztük a megkéselt kislányé is. Azoknak a neveit, akiket a későbbiekben meg akart ölni, pirossal jelölte, akiket nem, azokét pedig zölddel.