Hadházy Ákos szerint Tordai Bence és Keresztes László Lóránt a pénz miatt nem hagyják el frakciójukat, jött is a válasz

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő szombati Facebook-bejegyzésében kérte számon Tordai Bencét, valamint Keresztes László Lórántot, amiért a pártjukat, vagyis a Párbeszédet, illetve az LMP-t elhagyták, de a frakciójukat nem.

Kettejüknek kb. három millió okuk van rá. Ugyanis ennyi forinttal lenne kevesebb a fizetésük, ha az LMP illetve a Párbeszéd frakcióból távozva meg kellene válniuk a frakcióvezetői vagy bizottság elnöki másfél-másfél milliótól, amit ezekért a valódi plusz munkával nem járó pozíciók adnak a képviselői alapfizetéseken felül

– fogalmazott a bejegyzésében Hadházy, aki szerint „ez nagyon gáz, ezt ők is tudják, de azt is tudják, hogy annyi országos botrány volt csak az elmúlt hetekben, hogy ezen a kis emberi gyengeségen nem akad fent senki”.

Bár szerinte ők nem tartoznak a legrosszabb politikusok közé, a „két kis sumákságban benne van minden abból, hogy miért tartunk itt”.

Tordai Bence reagált Hadházy vádjaira

Tordai Bence azonnal reagált is Hadházy bejegyzésére. Azt írta, őt a legkevésbé sem a pénz vitte a politikába, hanem a változtatás lehetősége. „Nem szoktam az ilyesmit senkinek felhánytorgatni, mert örülök minden egyes polgártársunknak, aki elhagyja a Fidesz-tábort, de azért itt álljunk meg egy szóra! Számonkéred rajtam, hogy segítek elbábozni nekik, hogy demokrácia van, ezzel legitimálva a rendszert” – fogalmazott a politikus.

Többek között arról is írt, hogy 2010 óta küzd az Orbán-rezsim ellen, amíg Hadházy Ákos 2014-ig aktívan támogatta a rendszer kiépítését és fenntartását fideszes politikusként.

„Te 2016-ban, '18-ban és 22'-ben ugyanúgy felvetted a parlamenti mandátumodat (nagyon helyesen), ahogy mások is, ugyanúgy szavazol a törvényjavaslatokról, ahogy minden képviselő – de te, egyedüliként, mégsem vagy a bábszínház szereplője, a rendszer legitimálója – csak azért, mert nem szólalsz fel, és nem vállalsz tagságot bizottságban vagy akár ellenzéki frakcióban. Nem igazán értem” – tette hozzá.

Bejegyzésében megjegyezte azt is, hogy a Párbeszéd frakciónak a kezdetektől vannak független, vagyis nem párttag, egyéni körzetben megválasztott tagjai, mint Mellár Tamás és Jámbor András. Mint írta: „Örültünk és büszkék voltunk rá, hogy csatlakoztak hozzánk, egyrészt azért, mert kiváló emberek és jó politikusok, másrészt azért, mert értékalapon összeköt minket az Északi Modell, egy emberközpontú társadalom ideája”.

Kifejtette azt is, hogy az elmúlt időszak Párbeszéddel kapcsolatos fejleményei arra vezettek, hogy további két frakciótag, Berki Sándor és ő is arra jutott, hogy emberi, erkölcsi és politikai okokból is az lesz a legjobb, ha kilépnek a párjukból. Ez a frakcióban azt eredményezte, hogy immár a függetlenek vannak többségben, de más nem változott. „Maradtunk, akik voltunk, és folytatjuk azt a munkát, amit eddig vittünk – a frakció mint munkaszervezet pedig ennek az intézményi kerete, hasznos politikai eszköz. Ezért nem léptünk ki, és ezután sem fogunk, mert mi nem az ellenzéket, hanem a rezsimet akarjuk gyengíteni” – írta Tordai Bence. A teljes bejegyzés itt érhető el.