Gyurcsány Ferenc: A DK nem szavazza meg Vitézy Dávid főpolgármester-helyettesi jelölését

Gyurcsány Ferenc a Spirit FM Harcosok klubja című műsorában beszélt többek között arról, elfogadná-e Vitézy Dávidot főpolgármester-helyettesnek: „Nem változott az álláspontunk, Vitézy Dávidot a Fidesz jelöltjének gondoljuk, és sem a Fideszre, sem Vitézyre nem bízzuk a fővárost.”

Hogyan változhatott volna meg a kampány óta az álláspontunk ebben a kérdésben? A Demokratikus Koalíció minden lényeges kérdésben 10 éve ugyanazt mondja. Lehetséges az, hogy azt mondtuk a kampányban, hogy Vitézy a Fidesz szekértolója, most meg megszavazom főpolgármester-helyettesnek? Hogyan lehetséges ez?

− fogalmazott Gyurcsány Ferenc, majd hozzátette, szerinte egy komoly ellenfele van, akit úgy hívnak, hogy Fidesz és Orbán Viktor. „Vitézy – független attól hogy maszkírozza magát – az ő emberük. Odaadjuk a fővárost a Fidesznek?” − tette fel a kérdést a DK elnöke.

Elmaradt a Gyurcsány−Karácsony-találkozó

Korábban beszámoltunk róla, hogy a pártelnök a Magyar Nemzetnek és a Hír TV Célpont című műsorának adott interjút. Karácsony Gergellyel szeptember 12-ére beszéltek meg találkozót, amely az első a júliusi önkormányzati választások óta.

Szeptember közepén azonban továbbra sem lehet tudni, hogy a fővárosi közgyűlésben hogyan alakulnak az erőviszonyok, hiszen senkinek sincs többsége.

A testület összetétele nem egyértelmű, valamilyen módon egyezségre kell jutni. Az alapüzenet, hogy Karácsonynak kell vezetni a várost, nekünk meg az a felelősségünk, hogy biztosítsuk az ehhez szükséges többséget. Hát ez a feladat

− nyilatkozta Gyurcsány Ferenc, és utalt arra, hogy csak a Fidesszel nem hajlandó együttműködni a budapesti közgyűlésben. Mivel csak három DK-s képviselő lesz a testületben, ezért nem fognak főpolgármester-helyettest jelölni.

A Tisza Párttal nem tudják, fognak-e együttműködni, annyira nem világos, hogy Budapesten mit fognak képviselni. Frakciómegállapodások sincsenek, és nem tudja elképzelni, hogy állandó megegyezések legyenek egyes pártok között.

Kiemelte azt is, hogy sok megoldandó feladata van Karácsony Gergelynek, és a frakciókhoz való viszonyát is tisztáznia kell. A Tisza Párt mindennel kritikus álláspontot képvisel − figyelmeztetett a DK elnöke. Azt is megjegyezte, hogy a választások óta a főpolgármester már többször is találkozott a Demokratikus Koalíció megválasztott képviselőivel, saját szempontjából ez csak egy általános jellegű megbeszélés, nincs konkrét ügy, amit kiemelne.

Szeptember 12-én végül nem történt meg a találkozó a két politikus között, melyről a Hír TV Karácsony Gergelyt kérdezte pénteken, aki csak annyit mondott: „Nem jött létre a találkozó, sajnos.” Viszont azt már nem volt hajlandó elárulni, hogy miről egyeztettek volna, mert szerinte „az eredmény a lényeg, nem a folyamat”.