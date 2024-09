A szóvivő szerint nem lehet előre megállapítani, mikor tetőzik az árhullám Magyarországon

Több magyarországi folyón is árhullám várható, hiszen kedd hajnalig jelentős mennyiségű csapadék fog hullani Németország és Ausztria vízgyűjtő területein. Pártai Lucia meteorológus megkeresésünkre elárulta, hogy az Alpokban lehulló csapadékmennyiség komoly kihívás elég állítja a Duna vízgyűjtő területeit. Emiatt a Dunán, a Lajtán, a Rábán és a Murán is árvíz lehet.

Ráadásul Ausztriában a havazás miatt áradások mellett földcsuszamlásokra is figyelmeztettek a szakemberek. Csehországban pedig szintén a szélsőséges időjárásra hívták fel a figyelmet, melyet elsősorban a heves esőzések okoznak. Ausztriában az ÖBB (Osztrák Vasúttársaság) is figyelmeztette az utasokat, hogy lehetőség szerint most ne utazzanak az országba vonattal.

Magyarországot csütörtökön érte el a csapadékzóna, melynek következtében egyszerre akár háromhavi eső is lehullhat az eddigi száraz időjárás után. Zala vármegyében akár száz milliméter csapadék is eshet rövid idő leforgásán belül. A korábbi forrósághoz képest pedig nappal is alig éri el a hőmérő higanyszála a 12-13 fokot.

Péntek reggel 8 órakor megkezdte munkáját az Országos Műszaki Irányító Törzs, melynek feladatai közé tartozik árvíz idején a munkálatok koordinálása, a szükséges szakemberlétszám felmérése, eszköz-, gép- és anyagigény megállapítása, valamint műszaki segítség nyújtása az önkormányzatok számára.

Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője szerint

a vízügy nem tett elhamarkodott előrejelzést, egyelőre megfigyelik az eseményeket és kivárnak.

A Boris nevű mediterrán ciklon érte el Magyarországot, melynek nem lehet még megállapítani, pontosan hol lesz a középpontja. Emiatt kiszámíthatatlanok az időjárási viszonyok. A lehetséges árvízveszéllyel kapcsolatban ezért csak óvatos becslésekbe bocsátkoznak a szakemberek − mondta a szóvivő az InfoRádióban.

A vízügy felkészült az árhullámra, de türelemre intenek

Ahogy korábban beszámoltunk róla, komolyabb árhullám várható négy magyarországi szakasszal rendelkező folyón is. Azonban nem tudni, hogy mikor éri el az árhullám Budapestet. Viszont Nyugat-Magyarországon előállhat komolyabb helyzet − hangsúlyozta a vízügy szóvivője.

A felkészülést megkezdték, amely jelen esetben 24 órás ügyeletet jelent. Akár átvezénylésekre is szükség lehet, melyhez az egyes igazgatóságok állandó kapcsolatban állnak egymással.

Jövő hét elején ismét nagy mennyiségű csapadék várható, mely befolyásolja a magyarországi folyók vízszint-emelkedését. Különösen a Zala és a Zagyva lehet kiemelt jelentőségű. A nagy esőzések miatt villámárvizek alakulhatnak ki.

Inkább a kisebb vízfolyásoknál lehetnek nagyobb problémák, mert ezeken a helyeken nincsenek állami védvonalak, a helyi önkormányzatoknak kell megoldaniuk a védekezést.

A vízügyi igazgatóságok rendelkeznek megfelelő kapacitással, így megfelelő műszaki segítséget tudnak nyújtani az önkormányzatoknak. A hatóságok készenlétben állnak, azonban még mindig esik az eső, ezért sokféle változás lehet a következő 24-72 órában, ezért pontos adatok még nem elérhetőek.

Orbán Viktor is ellenőrizte az árvízkészültséget

Szeptember 13-án maga Orbán Viktor miniszterelnök is ellátogatott az árvízvédelmi létesítményekhez, ahol találkozott a vízügyi szakértőkkel, valamint az Energiaügyi Minisztérium illetékeseivel, akik beszámoltak az országos vízállási előrejelzésekről és az árvízi védekezéshez szükséges lépésekről.

A vízügyi elmondták a miniszterelnöknek, hogy jövő hét elejéig nagy mennyiségű csapadék fog hullani Magyarország területén, ezért időben megkezdték a védekezést. A tetőzés hat nap múlva várható Budapesten. Nyolc méter magasságig nem lehet gond, afelett már homokzsákokra is szükség lehet.

A Dunán kívül a Lajtán, a Rábán és a Murán kell odafigyelni a védekezésre a szakemberek szerint, illetve a Szigetköz lehet kiemelt terület. Az árvízvédelemre elegendő pénz áll rendelkezésre, valamint 1000-1200 ember dolgozik az igazgatóságoknál, így munkaerő-hiánnyal sem küzdenek.

(Borítókép: A kiáradt Duna 2023. december 28-án. Fotó: Németh Kata / Index)