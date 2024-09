Schadl György eleget tett a bírói felszólításnak, és felkészült a harcra

Ismét tanúmeghallgatással folytatódott a Schadl–Völner-per tárgyalása a Fővárosi Törvényszéken, ám még kezdés előtt Tóth Erzsébet bírónő elárulta, hogy Schadl György eleget tett a múlt heti felszólításnak. Akkor a tanácselnök kötelezte őt, hogy árulja el, hol találhatók a gépjárművei, a hajója és a repülője. Nyolc napot kapott arra, hogy teljesítse, és a vádlott végül megadta a választ.

Schadl György eközben napi szinten posztolt rejtélyes üzeneteket a Facebook-oldalára, amikben egy rejtélyes vezért szólított fel lépésre. A tárgyalás előtt néhány órával már bokszkesztyűben állt a kamera elé, alatta a felirattal: „Fight”, vagyis „Harc”. Schadl a tárgyalás szünetében elmondta, hogy a két üzenetnek nincs köze egymáshoz, de már látja, hogy egyre többekhez jut el az üzenete.

A végrehajtói kar volt elnöke korábban az Indexnek azt mondta, hogy heti szinten szeretne majd társadalmi kérdéseket is boncolgatni a bejegyzéseiben, míg a sejtelmes üzeneteit mindenki számára elgondolkodtatónak szánja.

A legutóbbi tárgyaláson az ügyben már jogerősen elítélt nyolcadrendű M. Eszter tanúként megtagadta volna a vallomástételt, majd mégis beleegyezett, hogy válaszol a kérdésekre. Hosszú órákon át tartott a meghallgatása, azonban alig emlékezett valamire a végrehajtói időszakából.

Ügyészből lett végrehajtó, majd vádlott

F. Miklós, a csütörtöki meghallgatás tanúja korábban a szigetszentmiklósi irodának volt a végrehajtója. A jogerősen elítélt F. korábban a szegedi ügyészségen dolgozott, azonban felfigyelt a végrehajtói ágazatban elinduló változásokra, és úgy döntött, hogy kipróbálja magát ezen a területen. Szakvizsgára készült és szakdolgozatot írt hónapokon keresztül, majd Szegeden állt a bizottság elé.

A pályázatával kapcsolatban annyit elárult, hogy több helyet is nézett, de csak egy pozíciót jelölt meg. F.-et mentességi jog illeti meg, amivel azokra a kérdésekre nem köteles válaszolni, amivel magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná.

F. Szigetszentmiklóson lett végrehajtó, egy korábbi tanú elmondása szerint nem volt gyakorlott ezen a területen. A kinevezéséig Schadl volt az állandó helyettes az irodában, és maradt is, miután a férfi elindította a vállalkozást. Elmondása szerint helyettesre egyébként is szüksége volt, mert a szabályok szerint enélkül nem is indíthatja el az irodát. Emiatt az ő irodavezetője kért tanácsokat Schadl jobbkezétől, F. Vivientől, ha szakmai kérdésben szorult segítségre.

Ő maga nem nyúlt bele a céges dolgokba, mert nem volt ebben tapasztalata, viszont úgy látta, az iroda így is jól működik. Jogosítvány híján pedig néha az iroda vezetője vitte ki a munkahelyükre, de volt, amikor Schadl György fuvarozta az agglomerációs irodába. Utóbbival megállapodást is kötött, hogy az iroda finanszírozását egy meghatározott ideig intézi ő, és még fizetést is ad neki, mert F.-nek ebben az időben nem volt elég pénze, hogy működtesse az irodát. Cserébe a teljes osztalékot készpénzben kellett kifizetnie a helyettesének, Schadl Györgynek, akkor, amikor kérte a szigetszentmiklósi végrehajtótól. A bankból kivett pénzt pedig a negyedrendű vádlottnak, Schadl sofőrjének, M. Viktornak adta át.

Többeket elítéltek

Mint ismert, a per 2023. február 17-én kezdődött meg a Fővárosi Törvényszéken. Az első három előkészítő ülésen a huszonkét vádlott nyilatkozott arról, lemond-e a tárgyalásról, és elfogadja-e az ügyészség javaslatát. Tíz vádlott – köztük hat bírósági végrehajtó – döntött úgy, hogy beismeri bűnösségét.

A bíróság az esetükben május 4-én hozott ítéletet: a vádlottakra másfél és két év közötti, próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki, a korábbi bírósági végrehajtókat öt évre eltiltotta a végrehajtói munkától, kettejük esetében pedig vagyonelkobzást is elrendelt.

Jogerős döntésében a végrehajtók büntetésén enyhített a Fővárosi Ítélőtábla tanácsa.

A tizenkét vádlott – köztük a három fővádlott, Schadl György, Völner Pál és R. Róbert – a februári előkészítő ülésen tagadta bűnösségét, esetükben ezért a Fővárosi Törvényszék tárgyalásra utalta az ügyet.