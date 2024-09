Már a falakon átszivárogva ömlik be a víz a teniszakadémián a Római-parton

Legyen az Index munkatársa! Önnek is van fotója vagy videója az árvízhelyzetről? Küldje el nekünk!

Az elmúlt napokban folyamatosan jártuk a Római-partot, és figyeltük a helyiek küzdelmeit az árral, így ma, a tetőzés napján is megnéztük, hol tartottak a rohamtempóban felhúzott gátak, és hol tudták magukat megvédeni azon a Duna és a fővédmű közötti területen.

A helyiek szerint néhány centit már apadt is a víz, a szakemberek szerint azonban még néhány centit emelkedni fog a Duna. Bármelyik állítás is az igaz, az biztos, hogy szombat reggel, stábunk ottjártakor voltak a gátak az eddigi legnagyobb terhelésnek kitéve.

Így alakult a helyzet a Duna tetőzésekor a Római-parton

Sajnálatos módon Gergőék birtoka víz alá került. Reggel náluk kezdtük körutunkat, de szinte a telekre sem tudtunk belépni a víz alatt, csak a járdáról nézhettük meg a víz pusztítását. A problémát elsősorban nem a telken homokzsákokból felépített falak gyengesége jelentette, hanem az, hogy az egyik szomszédos terület teljesen elhagyatott, így ott semmi nem akadályozta a Duna előre nyomulását, ami azt eredményezte, a zsákok mögött tört be a víz Gergőék telkére.

Az általunk szintén korábban bemutatott Aelia Sabina köz védelme sem tartott ki. Tegnapi cikkünkben leírtuk, hogy több helyen nyílik rés a gátakon és az önkéntesek pánikszerűen már saját magukat és a homokzsákokba szánt homokot kezdték el körbebástyázni. Szombat reggel, érkezésünkkor látszott, hogy az igyekezet ellenére az utcát elöntötte a Duna, a gátak közötti részekről most szivattyúkkal próbálják kipumpálni a vizet, azonban az önkéntesek már elhagyták a területet, és egyetlen magányos helyi dolgozik a most háborús övezetnek tűnő utcában.

Mi még kitartunk

– fogalmazott 24 órás ügyelete után Búzás Antal Győző, a Római-partért Egyesület elnöke, aki csak telefonon keresztül tudott nekünk nyilatkozni, ugyanis egy víz által elzárt területen védekeznek.

Ők három méter magas homokzsákfallal vették magukat körbe, hogy megvédjék otthonaikat önkéntesek segítségével. A nyomás nagy a rögtönzött gátakon, de az egyesület elnöke úgy látja, hogy ki fogják bírni.

„Még nem vagyunk túl a nehezén, nem lankadhat a figyelmünk” – mondta, miután megemlítette, hogy ő már úgy látta, hogy elkezdett apadni a Duna, az igazi problémát azonban nem is a magas vízállás jelenti, ugyanis azzal 2013-ban is megbirkóztak, hanem az, hogy sokáig marad az ár, így pedig folyamatosan figyelniük kell, hogy ne gyengüljön meg sehol a gát, vagy ne lepje meg őket a talajvíz vagy egy buzgár.

A falakon keresztül ömlik be a víz

A fővédvonalon sétálva találkoztunk Zábó Attila önkormányzati képviselővel, valamint Varju László országgyűlési képviselővel, akik még az önkénteseket várták.

Homokzsákokat fogunk megtölteni, mert bár jelenleg jó a helyzet, fel kell készülnünk egy esetleges problémára

– magyarázta nekünk a DK országgyűlési képviselője, aki Zábó Attila vezetésével éppen a fővédvonalon túl fekvő teniszakadémiát akarták bejárni, ahol az önkormányzati képviselő egész éjjel dolgozott, hogy megfékezzék az árvizet.

A sportközpont ott végződik, ahol a Római-part sétálórésze kezdődne, azonban a falakhoz érve azt láttuk, hogy több mint két méter magasan víz borítja a korábbi partszakaszt. Azt, hogy ez a víz nem tört be a teniszakadémiára és az amellett lévő Mátyás király útra, az a területért felelős, egykori építésznek köszönhető, aki most a sportközpont gondnokaként dolgozik. Ők egy nagyon biztos árvízvédelmi rendszert építettek ki az akadémia falai elé, az utcát pedig nagy fémlemezekkel zárták le, amit belülről elképesztő mennyiségű homokkal támasztottak meg. A buzgárok miatt azért náluk is találunk vizes területeket, de akár sportolhatnánk is a teniszpályákon anélkül, hogy feltűnne, hogy a pár méterre lévő falakon túl mekkora víztömeg hömpölyög.

Azért a teniszakadémia védelme sem teljesen hibátlan, ugyanis a betonfalakat szépen lassan kikezdi a víz. A felszínen is láttunk egy repedést az egyik oldalsó falon, amelyen keresztül folyamatosan ömlött be a Duna, amit szivattyúztak, azonban a legsúlyosabb helyzet a föld alatt található, a helyiek által csak „kazamatáknak” nevezett részen volt, ahol többek között a fallabdapályák találhatók. Ezeken a föld alatti részeken több szivattyú dolgozik folyamatosan, ugyanis sok területen a felszíni helyzethez hasonlóan a falon keresztül ömlik be a víz a komplexumba.

Az önkéntesek továbbra is dolgoznak

A fővédvonalhoz visszasétálva Zábó Attilával beszélgettünk a sok vitát kiváltó római-parti gátrendszerről. A képviselő kifejtette, hogy túl a fakivágás problémáján is kérdéseket vet fel, hogy lenne-e értelme egy mobilgátfalnak. Ugyanis a szűk területen csak kézi erővel lehetne behelyezni a mobilgát elemeit, ha arra szükség van, a teljes partszakasz biztosítása pedig emiatt 14 napot venne igénybe a szakértők számításai szerint.

A mostani ár 10 nap alatt érte el a Római-partot, nem lett volna elég idő a gátrendszer kiépítésére

– összegezte a képviselő röviden a gondolatait, majd hozzátette, hogy ettől függetlenül érdemes és kell is beszélni a Római-part helyzetéről és a megoldási lehetőségekről, de csak szakértők bevonásával.

Amikor visszatértünk, az önkéntesek között már ott állt Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke és Kocsis-Cake Olivio egykori országgyűlési képviselő is.

Jöttek önök is dolgozni a gátakon?

– kérdezte tőlünk Gyurcsány Ferenc nevetve, majd felmászott a fővédvonalra, hogy bejelentkezzen követőinek Zábó Attila társaságában.

Zábó Attila és Búzás Antal Győző sok kérdésben nem értenek egyet, azt viszont mind a ketten hangsúlyozták, hogy pártállástól függetlenül köszönik mindenkinek a segítségét, aki eljött önkéntesnek a Római-partra az elmúlt napokban. A munka ugyan még nem ért véget, hiszen a szakértők szerint még sokáig nyomás alatt lesznek a gátak.

Akkor nyugodhatunk meg, ha 7 méter alá csökken a vízállás

– fogalmazott Búzás Antal Győző, a Római-partért Egyesület elnöke.

Az árvízhelyzetről az Indexen is beszámolunk folyamatosan frissülő, percről percre tudósításunkban, amelyet itt követhet nyomon. Időjárás-előrejelzésünket a https://index.hu/idojaras oldalon kísérheti figyelemmel.

