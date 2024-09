„A kormányfő téved, hazudik vagy megvezetik” – kemény üzenetet küldött Gyurcsány Ferenc Orbán Viktor Árvízinfója miatt

Gyurcsány Ferenc állítja: Orbán Viktor nem mond igazat, amikor a csepel-szigeti illegális hulladéklerakóból kimosott szeméthegyekről azt állítja, nem kerül a Dunába. A Demokratikus Koalíció elnöke szerint a kormány hónapok óta tud a problémáról, és már rég el kellett volna szállítania a szemetet, amely most szétterült és a talajba vagy a Dunába mosódik.

„A kormányfő téved, hazudik vagy megvezetik” – reagált Gyurcsány Ferenc hétfői Facebook-közvetítésében Orbán Viktor miniszterelnök szavaira, aki szerint a Csepel-szigeten található illegális szeméttelep hulladéka nem fog a Dunába kerülni az árvíz miatt.

A DK elnöke Orbán Viktor hétfő reggeli kijelentéseire utalt, amelyeket az Árvízinfó néven tartott élő sajtótájékoztatóján tett. A kormányfő ugyanis azt állította, hogy nem került szemét a Dunába a Csepelen található illegális hulladéklerakóból az áradással.

Orbán Viktor néhány komolyabb árvízvédelmi kihívásról számolt be, amikor szóba került a csepeli szemtéttároló, amelyről elmondta még, hogy a víz levonultával fel kell számolni, annyi a probléma, hogy az eljárás alá vont személy éppen börtönben van.

A DK elnöke erre úgy reagált, hogy ő a saját szemével látta a vízben ázó hulladékot, „ami nincs bekerítve, és már a vízben úszik”. Gyurcsány Ferenc azt is megemlítette, hogy pártjának politikusai, Kocsis-Cake Olivio és Paál Géza még az árhullám érkezése előtt személyesen hívták fel a katasztrófavédelem figyelmét a szeméttelep jelentette veszélyre.

Illegális házfoglalók illegális munkájának az eredménye

A pártelnök szerint, mivel hónapok óta tudhatott a kormány a problémáról, így még az ár levonulása előtt fel kellett volna számolni a lerakatot, hiába magánterület és hiába van a tulajdonos börtönben.

Csepelen szombaton tetőzött a Duna, a víz több lakóházat és nyaralót is elárasztott. Arról, hogy az ár szeméthalmokat moshat be a Dunába az Index stábja is beszámolt (riportunkat ide kattintva tudják elolvasni) a helyszínről, a Csepel-sziget Fácános-dűlői részén.

Lapunknak Paál Géza, a DK csepeli polgármesterjelöltje beszélt arról, hogy az illegális házfoglalók több évig foglalkoztak azzal, hogy pénzért tettek hulladékot az érintett területre.