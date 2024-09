Magyar Péter: Mondtam Evelinnek, hogy ne tegye ezt, mert ez súlyos bűncselekmény

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke elmondta, hogy zsarolás miatt valóban feljelenti volt barátnőjét, Vogel Evelint, akit meggyőződése szerint Kubatov Gábor fizet havi ötmillióval, hogy a médiában megpróbálja őt lejáratni. Szó esett még a Fővárosi Közgyűlésről – ahová nem ül be a pártelnök –, Karácsony Gergely felelősségéről a városvezetésben, egy titkos találkozóról, valamint arról is, hogy több mint 200 nap után a közmédia meghívta Magyar Pétert, hogy csütörtök reggel élőben beszélhessen az M1-en és Kossuth rádióban.

Vogel Evelinnek, Magyar Péter exbarátnőjének az Indexnek adott exkluzív interjúja heves indulatokat váltott ki a Tisza Párt elnökéből, aki azt írta közösségi oldalán, hogy zsarolásért feljelenti volt kedvesét. Vogel Evelin válaszára sem kellett sokáig várni, kora este az Instagram-oldalán egy hosszú posztban választolt Magyarnak, elmondva, hogy számított annak agresszív reakciójára, és hogy hazugságokkal próbálja védeni magát. Az adok-kapok még ezzel sem ért véget, ugyanis a Tisza Párt elnöke szerda este az ATV Egyenes beszéd című műsorának vendége volt, ahol Szöllősi Györgyi műsorvezetővel beszélgetett. Az adás előtt Magyar Péter közösségi oldalán reagált a ma megjelent hírekre, elmondása szerint nem lepődött meg Vogel Evelin „támadásán”, és arra számít, hogy még lesz ilyen.

Magyar Péter az ATV műsorában elmondta, a napja azzal kezdődött, hogy mindenkit a közmédia székházához hívott, majd rá 20 percre megjelent az Indexen az interjú, ami nyilván már korábban megvolt, „csak az alkalmat várták”.

„Talán nem furcsa, hogy a KDNP volt propagandistájával beszélgetett Vogel Evelin a Fidesz propagandamédiájában. Az Index egy hónapon keresztül gyalázta az ő édesanyját tavasszal, mégis elment. Nem tudom, miért csinálja” – fogalmazott az ATV-ben Magyar Péter, aki szerint az interjú nagyon hasonló, mint amit a volt feleségének „írtak” tavasszal.

Mélységesen fáj, hogy egy olyan ember, akit szerettem és megkértem a kezét, az hónapok óta 30 millióval zsarol engem

– fogalmazott. Szerinte a Vogel Evelinnel megjelent interjú „ugyanannyira igaz, mint amennyire Varga Judit interjúja volt az, hiszen egyiket sem ők írták”. Elmondta, nyilván együtt voltak, szerették egymást, „hektikus volt a kapcsolatunk, de tartom, hogy nem akartam politikus lenni”. „Azért most hozták ki az interjút, mert pariban vagyunk a kormánypárttal, és el akarják terelni a figyelmet a széteső gazdaságról és egészségügyről, oktatásról” – vélekedett Magyar Péter.

A Tisza Párt elnöke szerint Vogel Evelin május óta zsarolja, és havi 5 milliót kap Kubatov Gábortól, „öt tanúnk van ennek bizonyítására”.

Öt tagunkat zsarolta 30 millió forinttal. Be fogjuk tudni bizonyítani, hogy nekünk van igazunk

– jelentette ki. Hozzátette, „szomorú vagyok, mondtam Evelinnek, hogy ne tegye ezt, mert ez súlyos bűncselekmény, és mondja fel azt a dealt, amit kötött a Fidesszel, ha tudja. Ne tegye ezt önmagával és a gyerekével. Mégis megtette”.

Magyar Péter szerint volt barátnője kép- és hangfelvételeket készített, azonban úgy véli, ez nem ugyanaz a helyzet, mint amit a volt feleségével, Varga Judittal csinált. „Én egy országot megrengető korrupciós ügyet hoztam nyilvánosságra, nem egy párt belső megbeszéléseit” – jelentette ki. Vogel Evelin – mint mondta – pontosan végigkövette azt a két-három hetet, amikor kérte Varga Juditot, hogy menjen be vele tanúvallomást tenni, ám ő nem ment. „De ne keverjük össze a Völner–Schadl-ügyet egy Tisza pártos megbeszéléssel” – mondta, majd megerősítette: zsarolás miatt feljelenti Vogel Evelint.

Násztánc a Fidesszel

A fővárosi közgyűlés is szóba került az interjúban. Mint ismert, a Tisza Párt elnöke nem ül be, amit azzal indokolt, hogy „így döntött a pártvezetés”. „Nem tudok egyszerre négy-öt dolgot csinálni, ezért nem ülök be.”

Magyar Péter elmondta, pártja nem jelöl polgármester-helyettest. „A főpolgármester hatásköre, felelőssége helyetteseket jelölni, ezt kell megszavazni. Ez nem a mi feladatunk. Nem is jelölhetünk. Kérhetjük Karácsonyt, hogy kit jelöljön, de mi nem jelölhetünk” – fogalmazott a Tisza Párt elnöke, aki elmondta, kérte Karácsony Gergelyt, hogy üljenek le még egyszer egyeztetni, „de egy nyár nem volt elég rá, hogy leüljön a frakcióvezetőkkel”.

Ha belegondol az ember, 32 képviselő van, abból tíz van a Fidesznek. A Fidesz azt mondja, hogy nem jelöl. Tíz van a Tiszának. Mi azt mondtuk, hogy nem jelölünk a saját frakciónkból. A DK azt mondta, hogy nem jelöl, a Kutyapárt szerintem szintén azt mondta, hogy nem jelöl, tehát igazából nincs nagy lehetőség

– magyarázta. Magyar Péter elárulta azt is, hogy holnap (csütörtökön) egyeztetnek Karácsony Gergellyel. „Mi egyet tartunk, és ezt el fogom holnap is mondani a főpolgármester úrnak, és ebben nem árulunk zsákbamacskát. Erre hatalmaztak fel minket a szavazók, ezért választottak meg minket, mert a régi, óbaloldali, óellenzéki világot mi nem szeretnénk átmenteni-”

Tehát mi nem asszisztálunk ahhoz, hogy mondjuk Kiss Ambrus vagy Tordai Csaba, akik a Gyurcsány–Bajnai-kormánynak voltak a háttéremberei, irányítsák a fővárost

– emelte ki, hozzátéve, hogy „amit én látok, az nem az, hogy a főpolgármester azon dolgozik, hogy létrehozzon egy többséget, vagy egy ad hoc többséget, vagy kiválasszon egy olyan személyt, aki mögött esetleg feláll 17-18 képviselő, hanem leginkább a Fidesszel járnak násztáncot”. Magyar Péter azonban kiemelte, az, hogy nem jelölnek, még nem jelenti azt, hogy nem szólnak bele a dolgokba.

A Tisza Párt elnöke az adás végéhez közeledve a műsorvezetőnek elismerte, hogy igazak a 444 értesülései, miszerint Vitézy Dáviddal és a Kutyapárt társelnökéve, Kovács Gergővel egyeztetett a lakásán. Konkrétumokat azonban nem árult el erről a találkozóról, azt azonban megjegyezte, hogy úgy nem tudnak felelősséget vállalni a főváros ügyeiért, hogy „minden a főpolgármester hatásköre, mi meg bólogatunk”. „Ha ezen sikerül bármit változtatni, akkor nagyon szívesen részt veszünk a munkában és javaslunk dolgokat. Fejleszthetnénk a BKK-rendészetet, egységes városarculat, az akadálymentesítés fejlődhetne, a bérlakásprogram is” – sorolta. „Hogy Karácsony milyen alkukat köt Szentkirályival, Gyurcsánnyal vagy a zuglói maffiával, az minket nem érdekel, ehhez mi nem asszisztálunk” – tette hozzá.

Mint arról beszámoltunk, a Szabad Európa több olyan céget is talált, amelyek az utóbbi években csak és kizárólag a korábban Magyar Péter által vezetett Diákhitel Központtól kaptak jelentősebb megbízásokat. A portál szerint mindez felveti a visszaélések gyanúját, ráadásul ugyanazok a szereplők most a Tisza Párt közelében is megtalálhatók. Ezzel kapcsolatban Hadházy Ákos és Menczer Tamás is megszólalt. Magyar Péter az üggyel kapcsolatban elmondta, hogy tiszta a lelkiismerete, „ezek nem rogáni szerződések voltak, teljesen tiszta munka volt”.

Az, hogy a több száz szerződés közül egyet egy jelenlegi Tisza-aktivistával kötöttünk, az lehet. De én ezzel az aktivistával most júniusban találkoztam először

– állította a pártelnök.

Magyar Péter a Facebookon is üzent Vogel Evelinnek

Az ATV-s interjúja előtt Magyar Péter közösségi oldalán is bejelentkezett, ahol azt írta,

az orbáni rezsim arra játszik, azt akarja, hogy ne bízzunk egymásban. Arra tanít, hogy féljünk. Arra tanít, hogy rágalmazzuk, megalázzuk emberi méltóságában a másikat.

„Ők azt akarják látni, hogy elbukom. Hogy mi mind elbukunk. Ők most is ott ülnek a homályos szobáikban, pusmogva a hírszerzőik és a fizetett, megvásárolt árulók mellett. Dörzsölik a tenyerüket, és azt akarják, hogy elfussak. Jó, hogy ez most velem történik meg. Ne értsetek félre, nem vagyok mazochista. Egyáltalán nem örülök ennek. De nézzétek és lássátok most itt az én példámon, hogy mivé vált a hazánk” – tette hozzá.

Kétségetek se legyen, újra és újra megteszik bárkivel, aki szembe mer menni velük. Ők azt akarják, hogy mi mind veszítsünk. Azt akarják, hogy térden állva éljünk ebben a hazában, és ne vegyük észre a jachtokat. Ne vegyük észre a magánrepülőgépeiket, a luxusbirtokokat, az ellopott ezermilliárdokat, amiket mind-mind maguknak harácsoltak

– magyarázta videójában, melyben kiemeli: „a Fidesz luxusa a ti mindennapi küszködésetek.”

Én arra vállalkoztam, arra vállalkozom, hogy összetöröm ezt a kereket, ami mindig ugyanabban a vágatban forog. Nem fogok meghátrálni. Elszántabb vagyok, mint valaha. Le fogjuk váltani a Fideszt és a propagandát. És ezt együtt fogjuk megtenni

– hangsúlyozta. Végül minden követőjét arra bíztatta, hogy menjenek el október 5-én a Kunigunda utcába a köztelevízió elé, és „üzenjük meg a propagandának és a Karmelita kolostor fura urainak, hogy nem félünk és nem fogunk meghátrálni. Üzenjük meg, hogy bármit is tesznek, veletek és magyar emberek millióival visszavesszük a hazánkat, és építünk egy békés, egy igazságos, élhető Magyarországot”.

Az Index, ahogy korábban is, az exkluzív interjú megjelenése előtt is meghívta Magyar Pétert egy élő beszélgetésre.

(Borítókép: Magyar Péter 2024. augusztus 26-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)