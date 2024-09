Nagy port kavart Orbán Balázs kijelentése az Oroszországgal szembeni védekezésről

Az Oroszországgal szembeni védekezésről beszélt szerdán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Mandineren. A politikus a Kohán Mátyással együtt vezetett Stratégiai Részleg című műsor szerdai adásában beszélt a kormányt ért amerikai kritikákról és az 1956-os forradalomról.

„Pont 56-ból kiindulva mi valószínűleg nem csináltuk volna azt, amit Zelenszkij elnök csinált 2,5 évvel ezelőtt, mert felelőtlenség, mert látszik, hogy belevitte egy háborús védekezésbe az országát, ennyi ember halt meg, ennyi területet vesztett...” – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök politikai igazgatója a beszélgetésben.

„Mondom még egyszer, az ő joguk, szuverén döntésük, megtehették, de ha minket megkérdeztek volna, akkor mi nem tanácsoltuk volna, azért, mert 56-ban az lett, ami lett” – hangsúlyozta a Mathias Corvinus Collegium kuratóriumi elnöke, állítását azzal magyarázva, hogy akkor „megtanultuk, hogy itt óvatosnak kell lenni, és óvatosan kell bánni a nagyon értékes magyar életekkel”. „Azokat nem lehet csak úgy odadobni mások elé” – tette hozzá.

Kijelentése nagy port kavart, csütörtökön több hazai sajtóorgánum, valamint politikus – köztük Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke, valamint Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke – is reagált szavaira, értelmezve megjegyzéseit, amire Orbán Balázs Facebook-bejegyzésben vágott vissza.

A háborús propagandasajtó vonatán nincs megállás. Magyarország álláspontja világos: nem látjuk értelmet a több mint két és fél éve zajló ukrán–orosz háborúnak, amiben több százezer ember meghalt, több százezer négyzetkilométer terület elveszett, és egy ország megsemmisült. Hogy miért? A semmiért. A háborúnak nem szabadott volna elkezdődnie, illetve diplomáciai úton mielőbb véget kellett volna vetni neki. Mindenki sokkal jobban járt volna. 1956 magyar hőseit ezen mostani magyar állásponttal szembeállítani a külföldi finanszírozású propagandasajtó és a háborúpárti politikusok bevett módszere, amit felháborítónak tartok, és minden alkalommal visszautasítok – ahogy az a mostani beszélgetésben is elhangzott!

– írta közösségi oldalán Orbán Balázs. „Jó lenne, ha végre vége lenne a háborúnak és a háborúpárti hazudozásnak!” – zárta posztját a politikai igazgató.

Orbán Balázs a magyar politikai élet szereplőinek kritikái után újabb bejegyzésben, ezúttal egy videóban tette közzé gondolatait: „A politikában sajnos igen gyakori, hogy megpróbálják az ember szavait kiforgatni. Szeretnék ezzel kapcsolatban egy-két dolgot tisztába tenni” − kezdte mondanivalóját.

1956 hősei nemzeti hősök. Emlékük szent és sérthetetlen, és 1956 hőseinek igazuk volt és helyesen cselekedtek.

− utalt ismét a forradalomban részt vevők jelentőségére, majd az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban megismételte:

Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban pedig az a helyzet, hogy sajnos 2,5 éve mindennap háborúpárti propaganda nyomása alatt állunk, és ez a háborúpárti propaganda nem riad vissza semmitől, még attól sem, hogy 1956 hőseinek emlékét megpróbálja összekeverni az orosz-ukrán háborúval és a fronton történtekkel.

Orbán Balázs végül leszögezte, hogy „ez a háború azonban nem a mi háborúnk, az orosz-ukrán háború itt van ugyan a szomszédunkban, de mi nem kívánunk a részesei lenni ennek a konfliktusnak. Magyarország békepárti álláspontja sziklaszilárd volt, sziklaszilárd ma is, és a háborúpárti nyomásgyakorlás ellenére sziklaszilárd lesz a jövőben is.”

Sorra reagáltak a politikai élet képviselői

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke közösségi oldalára feltöltött videóban elemezte Orbán Balázs kijelentéseit.

„Ugye, ez tudják, mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az Orbán-kormány ellenállás nélkül átadná Magyarországot az oroszoknak. Ez azt jelenti, hogy az Orbán-kormány lelkileg – és mostmár úgy látom, hogy fizikai értelemben is – Oroszország csatlósállamának tekinti Magyarországot. Ez azt jelenti, hogy az Orbán-kormány feladta Oroszországgal szemben Magyarország szuverenitását, azt védeni nem kívánja” – mondta a volt kormányfő, kijelentve, hogy „az Orbán-kormány Magyarországot átadná az oroszoknak, talán egy tagköztársasággá”.

Hölgyeim és uraim, 14 év kormányzás után az Orbán-kormány eladta Magyarországot, lemondott róla, elárulta. Hát itt tartunk. Hogyha véletlenül felháborodnának, akkor azt mondanám, hogy ez a legelemibb hazafias kötelességük. Ha meg esetleg a pokolba kívánják az ilyen politikát, az ilyen magatartást, az nem lehetőség, az szerintem a kötelességük. Ez minden hazafi kötelessége

– fogalmazott videóbeszédében a DK elnöke.

Molnár Csaba, a párt ügyvezető alelnöke és EP-képviselője megkérdőjelezte „a sokmilliárdos orbáni »haderőfejlesztés«” létjogosultságát, költői kérdésként – valódi választ inkább nem várva – tette fel, hogy „vajon melyik magyar megyéket adta volna át harc nélkül az oroszoknak az Orbán-kormány, vagy hogy hol is van az a bizonyos nemzeti, szuverenista politika, amiről papolni szoktak”. Végül megfogalmazta véleményét: „ez az ember egy aljas hazaáruló”.

Török Gábor politikai elemző az év legnagyobb politikusi hibájának nevezte az elhangzottakat, posztjában úgy fogalmazott, hogy „Brüsszelt elfoglalnánk, de itt nem védekeznénk”. Megjegyezte, hogy ezt gondolni, bár nem számít hibának, azonban politikusként ilyen kijelentést tenni „bizony elég magas labda”.

Bejegyzésénél Magyar Péter kommentben reagált, felháborítónak minősítve a mondatokat, „amellyel a XX. századi magyar történelem legfényesebben csillogó 13 napját sikerült az aljas napi propagandakommunikáció oltárán feláldozni”. „Ezekkel a mondatokkal Orbán Balázs megalázta a sok ezer magyar szabadságharcos emlékét, akik közül sok százan – ellentétben Orbán Balázzsal – az életüket is hajlandóak voltak feláldozni a hazájuk szabadságáért és függetlenségéért” – jegyezte meg a Tisza Párt elnöke. „Orbán Balázs ezen mondataival lábbal tiporta a magyar alkotmányosság és függetlenség alapjait is. Ilyen ember nem tölthet be közhivatalt a magyar miniszterelnök mellett, távoznia kell, még október 23. előtt” – szólította fel Orbán Balázst az EP-képviselő.

Tompos Márton, a Momentum Mozgalom elnöke közösségi oldalán azt írta: „És ezek a senkiházi ruszkibérencek tartják magukat a Pesti Srácok örököseinek...”. Ungár Péter, az LMP társelnöke szerint valaki, aki „magát a nemzeti oldal képviselőjének tartja”, ilyet nem állíthat. „Számoljon be, pontosan mennyi magyar területet tart feláldozhatónak, a miniszterelnök pedig adjon választ, egyetért-e Orbán Balázs szavaival!” – tette hozzá a párt közleményében.

A Mindenki Magyarországa Néppárt a Fidesz őszödi beszédének nevezte a kijelentéseket, szerintük „ez a beismerés nemcsak megdöbbentő, hanem egyenesen hazaárulás”.

„A Fidesz eddigi oroszbarát politikája most nyíltan felfedte valódi szándékait: Orbán és pártja nem a magyar emberek érdekeit szolgálják, hanem Moszkvának játszanák át hazánkat, ha arra kerülne sor. [...] Mi lesz a következő lépés, Orbán úr? Esetleg behívják az oroszokat?” – áll a párt közleményében.

Komjáthi Imre, az MSZP országgyűlési képviselője a párt Facebook-oldalán fogalmazta meg véleményét, amelyben azt írta: „Orbán Balázs kijelentéseivel szembeköpte hazánk dicső történelmét, a szabadságharcos katonákat felelőtlennek titulálta, hőseinket, akik a nemzetet védték életükkel, ostoba bolondnak nevezte. Nem csak saját gyávaságáról tett tanúbizonyságot, amit mondott az nemzeti szégyen, hazaárulás!”

Véleménye szerint Orbán Balázs „hazaáruló”, akinek a kijelentéseire „nincs semmilyen magyarázat.” „Mondjon le minden posztjáról és soha többet ne kerüljön még csak a közelébe se annak az országnak, melyet idegen seregek martalékának hagyna!” – írták a közleményben.

A Mi Hazánk mozgalom elnöke, Toroczkai László az X-en úgy fogalmazott: „Orbán Viktor politikai igazgatója, Orbán Balázs össze-vissza beszél. Nehéz értelmezni, hogy mit akart mondani, amikor arra utalt, hogy '56-ból tanulva Magyarországnak nem kellene védekeznie. A Mi Hazánk Mozgalom szeretné világossá tenni: Az 1956-os hősök éppen azt tanították meg nekünk, hogy minden külső támadás ellen meg kell védeni Magyarország függetlenségét! Más kérdés, hogy jelenleg nem Oroszország, hanem az Amerikai Egyesült Államok (és Brüsszel) felől avatkoznak be a magyarországi választásokba, szuverenitásunkat abból az irányból veszélyeztetik.”

