Biztató hírek érkeztek, elhagyta az intenzív osztályt a hatalmasat eső magyar kerékpáros

A Magyar Kerékpáros Szövetség (MKSZ) szombati sajtóközleménye szerint a 28 éves sportoló súlyos agyrázkódást és többszörös arccsonttörést követően lábazodik, de már elhagyhatta az intenzív osztályt, mivel csigolya-, illetve gerincvelő-sérülés sem mutatható ki nála. Bessenyei Dávid neurológus szakorvos elmondta, a kerékpárossal és svájci kezelőorvosaival videóhívás formájában egyeztet. Hangsúlyozta, Kempf állapota a történtekhez képest kielégítő és megnyugtató, mozgáskészséggel, mozgáskoordinációval kapcsolatos károsodás nem alakult ki nála – közölte az MTI.

Mindenképpen bizakodóak lehetünk, mert állapota stabil, és napról napra jobban érzi magát. Biztosak lehetünk benne, hogy a sportban mutatott elszántsága a gyógyulásban is sokat számít majd

– szögezte le az orvos.

Város Viktória, az MKSZ szakmai alelnöke, szakágvezetője elmondta, Kempf az orvosokkal és az ápolókkal angolul és magyarul is kommunikál. Hangsúlyozta, az MKSZ mindenben segíti és támogatja a felépülését. Hazatérésének időpontját állapotának javulása fogja meghatározni.

Az MKSZ köszönetet mondott a Külgazdasági és Külügyminisztérium munkatársainak és Magyarország berni nagykövetségének, amiért „óriási segítséget nyújtottak Kempf zökkenőmentes és hatékony ellátása érdekében”.

Egy hete történt a baleset

Kempf Zoltán „Zozó”, a hazai BMX Freestyle élet meghatározó alakja szeptember 21-én került intenzív osztályra. A sportolónak több helyen is eltört az arccsontja, amikor balesetet szenvedett a Svájcban rendezett EUC Freestyle Európa-bajnokságon – számolt be az MKSZ. „Gyakorlata közben olyan balszerencsésen esett, és ért talajt, hogy fejsérülése miatt azonnal kórházba, intenzív osztályra szállították, ahol jelen pillanatban is megfigyelés alatt tartják” – olvasható a szervezet által közzétett posztban, melyben hangsúlyozzák, jelenleg stabil a versenyző állapota.