Vona Gábor, a Második Reformkor pártjának vezetője öt pontban reagált a Tisza Párt Marco Rossival, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányával készült képére a Facebook-oldalán.

A bejegyzésének első pontjában összefoglalta az elmúlt nap eseményeit. A Tisza Párt politikusai a repülőtéren készítettek közös képet Marco Rossival. Gerzsenyi Gabriella a közösségi médiában meg is osztotta a fotót, amelynek leírása azt is sugallhatta, hogy a szövetségi kapitány a Tisza Párt aktivistája lett. A történtekre a szövetségi kapitány is reagált, aki elmondta, hogy ő nem adott arra engedélyt, hogy a képet politikai üzenethez használják fel.

Az eset rávilágít, mennyire átpolitizált nálunk minden emberi viszony. Teljesen mindegy már, hogy a tiszások tényleg szeretik-e a kapitányt, vagy hogy Rossi valóban nem politizál. Az egyik tábor szemében Magyar Péter emberei opportunista divatdrukkerek, a másikéban a szövetségi kapitány egy Orbán-báb

– írta Vona Gábor a második pontban. A poszt folytatásában már arról írt, hogy szerinte a kormány „kisajátította” a labdarúgást. A negyedik pontban pedig azokról a személyekről írt, akik „szívből gyűlölik a focit, a stadiont, Szoboszlait és Rossit”.

A posztját Magyar Péternek szánt üzenetével zárta:

Így aztán egyre érthetőbb, Magyar Péter miért nem engedi szerepelni a többi politikusát. Ahogy ez az eset is mutatja, a maga szempontjából valószínűleg jól teszi

– fogalmazott Vona Gábor. Hozzátette, hogy szerinte a Tisza Párt politikusainak tudniuk kellett volna, hogy ezzel a képpel „csak felsülhetnek”.

Magyar Péter kommentben reagált

A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter kommentben reagált a bejegyzésre, állítása szerint „ez egy marhaság”.

Az egyik képviselőnk olaszul magyarázta el a kapitánynak, hogy kik ők, és engedélyt is kért a kép posztolásához

– írta Magyar Péter, aki szerint „inkább a rogáni propaganda (beleértve a Nemzeti Sport) viselkedése a vérlázító ebben a sztoriban”.

Válaszul Vona Gábor cinikusan megjegyezte: „természetes, hogy marhaság. Ti nem hibázhattok”.

De tételezzük fel, hogy úgy történt, ahogy mondod. A munkatársatok elmagyarázta Rossinak olaszul/angolul, hogy ők a Tisza Párt EP-delegációja, a közös kép pedig majd egy politikai poszt lesz, amelyet »labdáról labdára, tégláról téglára vesszük vissza az országot« szöveggel raktok fel. Erre Rossi bólintott, és mosolyogva odaállt a fotóra. Ugyan már, Péter!

– írta Vona válaszában, melyben leírja, úgy látja, hogy a párt inkorrekt módon használta fel a képet. Elárulta, vele is megesett ilyen, ami miatt elnézést kért.

Ezt is Rogán írta. Sőt, ezt is Rogán írja. Mindent Rogán ír, ami neked nem tetszik. Egy ország vezetésére készülsz. Állítólag szeretnéd helyreállítani a demokráciát is. Akkor szerintem ideje hozzászoknod lépésről lépésre, hogy más vélemények is vannak a világban, nem csak a tiéd

– fogalmazott a Második Reformkor vezetője.