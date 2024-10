Tarlós István üzent a főpolgármesternek: Gergely, tartsál ki, igazad van!

Karácsony Gergely főpolgármester egy csütörtökön közzétett YouTube-videójában számolt be a Fővárosi Közgyűlés megalakulása körüli vitákról, és válaszolt néhány kérdésre, amelyeket a közösségi médiában tettek fel neki.

Ebben a videóban beszélt arról is, hogy Tarlós István volt főpolgármester felhívta őt a minap.

Képzeljétek el, jövök be a hivatalba az 5-ös buszon, csörög a telefonom. Fölhívott Tarlós István főpolgármester úr, akivel nekem nagyon sok vitám volt, de sosem tagadtam, hogy nagyon respektálom őt. Kicsit meglepett a hívása, hiszen évek óta nem beszéltünk, de azt mondta nekem a telefonban, hogy »«Gergely, tartsál ki, igazad van«.

– mondta Karácsony Gergely a videóban.

Karácsony szerint Tarlós azért is mondta ezt neki, mert „a főpolgármesternek meg kell tudnia választani a közvetlen kollégáit, és a főpolgármester azért van közvetlenül megválasztva sok százezer budapesti által, mert egy komoly politikai felelősséget visel, és a felelősséghez bizony lehetőségek is kell, hogy társuljanak. Tehát a főpolgármesternek nem véletlenül vannak erős jogosítványai, hiszen erős felhatalmazása van”.

Mint Karácsony Gergely mondta, ez azért nagyon fontos, mert az alakuló közgyűlés körül a legélesebb vita arról alakult ki, hogy kik lesznek az ő helyettesei. „Tudva azt, hogy a választási eredmény rendkívül szoros volt, és hogy nagyon sokan Vitézy Dávid várostervezéssel kapcsolatos tudását sokra tartják – én is közéjük tartozom –, teljes joggal merül föl, hogy egy olyan csapattal menjünk tovább, amiben kicsit furcsa, de jogos felvetés, hogy a főpolgármester és az ő kihívója közösen vezesse ezt a várost” – fogalmazott a főpolgármester.

Békejobbot nyújtana, de le akarják vágni a jobb kezét

Úgy véli, ezt kétféleképpen lehet nézni: az egyik nézőpont, hogy van két progresszív várospolitikus, akiknek a várossal kapcsolatos víziója nem esik nagyon messze egymástól. Ugyanakkor megjegyezte, az elmúlt öt év pokoli nehéz öt év volt a Főváros élén, és fontos elismerni azt a teljesítményt, amelyet az előző városvezetés Budapest érdekében végig csinált.

Én szívesen nyújtok békejobbot az egykori ellenfelemnek, de hogyha a politika le akarja vágni a jobb kezemet, akkor ezt nem tudom megtenni, márpedig az elmúlt években az én jobb kezem itt a városvezetésben Kiss Ambrus volt és – ahogy Tarlós főpolgármester úr is mondta nekem a telefonban –, az abszurd feltevés, hogy egy főpolgármester nem tudja megválasztani a saját legközvetlenebb kollégáit a városvezetésben, de a nyakába varrják az egykori ellenfelét

– mondta a videóban.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, Karácsony azt a javaslatot tette a pártoknak, hogy két főpolgármester-helyettest válasszanak meg. Az egyik képviselje a stabilitást, és az előző évek teljesítményének a megbecsülését, Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes személyében, a másik pedig azt, hogy „értjük, hogy a szoros eredmény azt mutatja, hogy bizonyos dolgokat másféleképpen kell csinálnunk, és nagyon sok választópolgárnak a bizalma az nem az én személyemben, hanem Vitézy Dávidra adott szavazatban nyilvánult meg”.

Úgy véli, ez egy működőképes javaslat, és így együtt tudna dolgozni az egykori riválisával is a város érdekében. Ugyanakkor hozzátette: a Fővárosi Közgyűlés legalább 17 képviselőjének a szavazata ehhez az együttműködéshez nem áll rendelkezésre. A videó végén arról is beszélt, hogy túl vannak az első frakcióegyeztetésen – az alakuló Közgyűlés kapcsán azon az egyeztetésen is, ahol az összes frakció képviseltette magát, beleértve a Fideszt is. Mint mondta, ez egy meglepően jó hangulatú és konstruktív beszélgetés volt.