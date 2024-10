Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke demonstrációt szervezett az MTVA Kunigunda útjai székháza elé. Az ellenzéki politikus a közszolgálati csatornán szombaton élőben szeretné felolvasni a 16 pontos követelését. A demonstrációra több ellenzéki képviselő is jelezte részvételi szándékát.

Cikkünk frissül!

Szombaton 15 órára a közmédia épülete elé szervezett tüntetést a Tisza Párt. Magyar Péter pártelnök pénteken egy Facebook-videóban jelentkezett be az MTVA Kunigunda útjai székháza elől. Itt kiemelte a 16 pontos követelésüket, amit szombaton élő adásban kívánnak felolvasni.

A Tisza Párt elnöke bízik abban, hogy az MTVA vezérigazgatója vagy helyettese feltűnik szombaton, és a színpadra fellépve megmagyarázza, „mi folyik a Kunigunda út 64. szám alatt”. Szombat délelőtt felszólította Papp Dánielt, a közmédia vezérigazgatóját, hogy a közszolgálati média közvetítse élőben a tüntetést, és este adjon élő megszólalási lehetőséget Magyar Péternek.

Nagy Bandó András: Ébresztő magyarok

15.55: Majd Nagy Ervin egy felvidéki magyar levelét olvasta fel.

15.50: Kátai István sepsiszentgyörgyi színész is videóüzenetet küldött a tüntetésre, aki többek között az erdélyi kultúrában látható Fidesz-befolyásról beszélt. Úgy látja, ma egy forradalmi pillanatnak lehetnek a részesei, minél többen állnak ki, annál nehezebb lesz elhallgattatni őket.

15.45: Nagy Bandó András szerint Orbán Viktornak kár gumicsizmát húzni, ha majd árad a Tisza. Szerinte nem lesz olyan gát, ami megállítja a tisza áradását. A humorista szeretné, ha az összmagyarság miniszterelnöke egy magyar lenne.

15.40: Nagy Bandó András is felszólalt a tüntetésen. „Megint át vagyok verve. Tegnap hívott fel Ervin, azt mondta élő adásban leszek az M1-en” – kezdte a humorista, aki örül, hogy eljött a demonstrációra. Nagy Bandó András sose hitte volna, hogy 77 évesen azért kell tüntetni, amit már 30 éve elértek. A humorista úgy vélekedett, sok politológus még mindig autokráciának nevezi „ezt a diktatúrát”.

Ébresztő magyarok

– jelentette ki Nagy Bandó András, amelynek hatására a tüntetők elkezdték skandálni, hogy „ébresztő, ébresztő”. Nagy Bandó András felidézte Orbán Balázs 1956-ról szóló mondatait is, amit a demonstrálók „hazaárulók, hazaárulók”, valamint „ruszkik, haza” skandálása követett.

Bruti: Ne dőljetek be a propagandának

15.30: Bruti beszéde után a kivetítőn bekapcsolták az M1 élő adását, hogy megnézzék, a csatorna beszámol-e a tüntetésről. Épp reklám volt. Majd az M1 rövid élő adása után németországi Tisza-szimpatizánsok videóüzenetét játszották le a tüntetésen, akik a szabadság fontosságát hangsúlyozták.

Ugyanakkor nem sokkal később az M1 15.30-as híradójába vágóképet adtak a tüntetésről.

15.25: Bruti felidézte az M1 által szervezett EP-vitát, amelyen még a Kutyapártot képviselte. Állítása szerint kifelé az épületből valaki azt mondta neki, hogy „köszönjük a rabszolgák nevében”. Bruti szerint a közmédiában dolgozó hírszerkesztőknek és a hírhamisítóknak este már összeszorul a gyomruk, amikor minden elcsendesedik. „Ezek az emberek tudják, hogy ennek egyszer vége lesz. És nincs média, ami később alkalmazná őket. Pont ezért veszélyesek (…), mert a hátuk mögött nincs más, csak szakadék.”

Ne dőljetek be soha a propagandának, és ami a legfontosabb: ne féljetek

– mondta a tüntetőknek Tóth Imre.

15.20: Nagy Ervint követően a humorista, Bruti lépett a színpadra. Tóth Imre (Bruti) szerint legalább annyian vannak, mint a Békemeneten, „ne nevessél, én voltam ott is. Azt hallottam, lesz ott egy ritka természeti jelenség, volt is, fényes nappal volt ott sötétség”.

A Kutyapárt volt jelöltje megjegyezte, októberben lehet, a megafonosok állnak majd a barikádon, „a felét elviszi a talaj menti fagy, a másik fele nyugati emigrációban fog senyvedni”. Bruti üdvözölte az M1 állandó nézőit is, szerinte meg kell győzni még azt a tizenhetet is. A tömeget meggyőzőnek nevezte. Ugyanakkor van egy üveg pálinkája arra, hogy az M1 ezt nem közvetíti élőben,

mert félnek tőletek, tőletek, akiknek a pénzéből fizetik őket.

15.15: Nagy Ervin arról is beszélt, hogy amikor készül egy ilyen esemény, aminek ő is a motorja, megpróbál elérni olyan művészeket, akiket elég bátornak gondol. Március 15. után azt gondolta, válogatnia kell majd a jelentkezők között, azonban alábecsülte a félelem erejét. A színész jelezte, vannak olyan hazafiak, akik igent mondtak a mai meghívásra is, a többieknek pedig azt üzeni, hogy „nem vagyunk hajlandóak többé félni”.

15.10: Nagy Ervin a színpadon többek között arról beszélt, hogy a tiszások mindig középen állnak, és vigyáznak egymásra, ő pedig tiltólistássá vált a saját hazájában, „de azért tiltólistára egy egész nemzetet nem lehet tenni”. Nagy Ervin elárulta, a feketelista büszkeséggel tölti el, mert ez azt jelenti, hogy nem hajlott meg a gerince. „Árad a Tisza” – skandálják a tüntetők. Nagy Ervin kiemelte, hogy korábban Orbán Viktorra szavazott, de „óriásit csalódott” benne.

15.05: A demonstrálók egy óriáskivetítőn nézhetik az M1 Magyar Péterről szóló híreit. Ezt követően Nagy Ervin színész lépett a színpadra.

15.00: A helyszíni tudósítónk arról számolt be, hogy a tüntetés hivatalos kezdetére megtelt a közmédia székháza előtti terület, de továbbra is folyamatosan érkeznek a tüntetők a helyszínre. A Kunigunda útja felé vezető utcákon többen magyar zászlókat árulnak.

5 Galéria: Szombaton 15 órára a közmédia épülete elé szervezett tüntetést a Tisza Párt Galéria: Szombaton 15 órára a közmédia épülete elé szervezett tüntetést a Tisza Párt (Fotó: Papajcsik Péter / Index)

Itt a köztévé válasza

„Elég volt az ipari mértékű hazudozásból, elhallgatásból, a sajtószabadság totális megcsúfolásából, honfitársaink millióinak félrevezetéséből. Mutassuk meg együtt, hogy új világ van, és nem hagyjuk, hogy a hatalom- és propagandagyár ugyanúgy működjön tovább, mint eddig” – olvasható a Tisza Párt meghívójában, amelyben kiemelték, a békés megmozduláson mindenkit szeretettel látnak, de „ha valaki másik politikai közösség részéről csatlakozik, akkor ne hozzon magával pártjelképeket, csak magyar zászlót”.

Magyar Péter nem sokkal a demonstráció kezdete előtt több fényképet is megosztott arról, hogy rengeteg rendőr áll a közmédia székházának környékén. A demonstrációra más ellenzéki képviselő is jelezte a részvételi szándékát – a teljesség igénye nélkül: Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere és a Mindenki Magyarországa Néppárt elnöke, Fekete-Győr András, a Momentum egykori elnöke, valamint Hadházy Ákos. Az ellenzéki politikusok rendszeresen szerveznek tüntetéseket a MTVA székháza elé, 2018-ban tüntetéssorozat is volt az épület előtt.

Magyar Péter az M1 aktuális csatorna és a Kossuth rádió vendége volt szeptember 26-án élő adásban – erről az alábbi linken számoltunk be. „A hírműsorainkban természetesen beszámolunk a rendezvényről, és továbbra is hívjuk műsorainkba az ellenzéki pártok képviselőit, így Magyar Pétert is” – hangzott el az M1 aktuális csatorna déli híradójában szombaton, majd kiemelték:

Magyar Péter erőszakos akcióval fenyegetőzik szombati, nyílt levélnek titulált írásában. Miközben ebben élő közvetítést követel, felemlegeti a 2006-os erőszakos eseményeket, amelyek a Szabadság téren zajlottak a televízió akkori székházánál.

A híradóban ismertették, Magyar Péter 16 pontos követelését tartalmazza a nyílt levél, amely szerinte a közmédia valódi közszolgálati médiává alakításáról szól. Egyebek mellett szerepel benne a vezérigazgató, továbbá a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) vezetőinek lemondása, de visszaállítaná a közmédia feletti politikai felügyeletet is, és követeli a sajtó-helyreigazítási szabályok módosítását.

„Magyar Péter beleavatkozna a műsorstruktúrába is, amikor követeli a késő esti kínai és orosz híradók, valamint az Egyperces híradók megszüntetését, ám a német és az angol nyelvű híradókról nem ír” – hangzott el.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)