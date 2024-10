Rég látott egyetértésben szóltak be a főváros vezetői a HÉV-ek miatt a kormánynak

Október elején az állami fenntartású, de nagyobbrészt Budapest közösségi közlekedését kiszolgáló MÁV-HÉV vezetése levélben arról tájékoztatta a BKK-t, hogy december közepétől ritkítanák a H7-es csepeli HÉV járatait (csúcsidőszakban 20 százalékkal), a H6-os ráckevei és a H8-as gödöllői járatokon pedig az eddigi hat kocsi helyett csak három kocsiból állnának a szerelvények. Ezt azzal indokolták, hogy leromlott állapotuk miatt (40, 50 éves járművekről van szó) nincsen elég forgalomba adható HÉV-szerelvény. Az ügyet a HVG – feltehetően egy, a MÁV-HÉV-től kiszivárgott dokumentum alapján – szellőztette meg. Ennek hatásaként múlt csütörtökön az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) elbocsátotta Nagy Gábort, a fővárosi agglomeráció elővárosi vonatait működtető MÁV-HÉV Zrt. vezérigazgatóját.

A Fővárosi Közgyűlés Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottságának elnöke, Vitézy Dávid szerint már látható, hogy az állam számára nemcsak a HÉV-ek fejlesztése, de az üzemeltetésük is leküzdhetetlen nehézséget jelent, ezért a mai rendkívüli ülésen négy döntés meghozatalát javasolta a szakbizottságnak.

Elfogadhatatlannak tartják a főváros részéről a járatritkításokat, ezért adjanak ki egy egyet nem értési szerződéses nyilatkozatot.



Követelik a pályák felújítását, a megállók akadálymentesítését és új járművek beszerzését; kiállnak a a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégiában és a Budapesti Mobilitási Tervben meghatározott célok mellett.



Megvizsgálnák, hogy mely vonalakat lehetne visszavenni fővárosi működtetésbe.

Azt is megvizsgálnák, hogy az új CAF villamosok érkezése után a hannoveri villamosokkal kiválthatóak-e átmenetileg például a csepeli HÉV-járatok. (A prognózisok szerint a járművek kiadhatósága miatt a szolgáltatás romlani fog.)



A Vitézy Dávid által megfogalmazott javaslatokkal Kiss Ambrus, a Városháza főigazgatója is egyetértett, megjegyezve, hogy a MÁV-HÉV forgalmi osztályának levelét azért nem lehet hivatalos menetrendi tervnek tekinteni. Azt is hozzátette a harmadik ponttal kapcsolatban, hogy óvatosnak kell lenni a feladatok „magunkra rántása” előtt, hiszen a fővárosnak szűkösek a pénzügyi lehetőségei. A Párbeszéd és a Tisza Párt frakciója is támogatásáról biztosította a bizottság elnökének javaslatait, az október végi közgyűlésen meg is fogja szavazni. A Fidesz nem képviseltette magát az ülésen.

Egy átlagos munkanapon 136 ezren utaznak a HÉV-eken az utolsó, 2023-as utasszámfelmérés adatai szerint. A BKK vezérigazgatója, Walter Katalin szerint versenyképes közösségi közlekedés csak jó állapotú hálózat és vonzó járműpark esetén biztosítható.

Időszerűnek tartotta, hogy végre párbeszéd kezdődjön a szükséges fejlesztési források konkrét megnevezéséről.

Bolla Tibor BKV-vezérigazgató szerint a HÉV szolgáltatásának (pálya és jármű) egyben tartása prioritás volt, amikor 2016-ban átadták az államnak e közszolgáltatás biztosításának feladatkörét. Szeretnék, ha ez továbbra is fennmaradna.

Vitézy úgy látja, 99 százalékos a HÉV-ek menetrendi megbízhatósága, ezt veszélyeztetheti a nagy MÁV-ba történő év végi szervezeti beolvadás. Ez azért is aggasztó, mert döntő többségben Budapest lakosságát szolgálja. Zárszavában hangsúlyozta, hogy meg kell üzenni a kormányzatnak, hogy ez így nincs rendben, a szolgáltatási színvonal csökkentése a főváros számára elfogadhatatlan. A MÁV és az ÉKM meghívott képviselői nem jöttek el a bizottsági ülésre.

A szakbizottság jelen lévő tagjai egyhangúan támogatták a fenti javaslatokat.

Mint ismert, a HÉV-szerelvények beszerzésére korábban kiírt járműtendert (is) a kormány 2023 szeptemberében visszavonta, és azóta sem tettek lépéseket a járműpark felfrissítése érdekében. Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató lapunknak adott mai interjújában is csak úgy fogalmazott: nem végleges (a jelenleg befagyasztott) IKOP Plusz-projektlista, amely a 2021–2027-es uniós ciklusban a közlekedésfejlesztés elemeit sorolja fel, azaz egyelőre még nem tudni (idén azonban eldőlhet) hogy ezekből a forrásokból végül mely tervek valósulhatnak meg. A vezérigazgató a járatritkításokról is azt nyilatkozta, egyelőre nincs döntés, ennyiben tehát árnyalta a képet.

Lázár János szakminiszter október 9-én az aberrált, belvárosi, libsi gyerekezős hangütésű posztjában azt közölte: „a korábban mások által csak ígért HÉV-járműbeszerzéseket és pályafelújításokat megcsináljuk”.

(Borítókép: a Fővárosi Önkormányzat bizottsági ülése 2024. október 14-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)