Kilép a pártból, és a közéletből is távozik a Jobbik volt elnöke

Gyöngyösi Márton – aki még az idei európai parlamenti és önkormányzati választások idején is elnökként vezette a Jobbikot – bejelentette, hogy kilép a pártból, és belátható időre a közélettől is búcsúzik.

Gyöngyösi Márton azzal kezdte bejelentését: „Amikor a Jobbik június 29-én tartott tisztújító kongresszusán elmondtam elnöki értékelőmet és leköszönő beszédemet, arra figyelmeztettem, hogy a kudarcos választásokat követően a legnagyobb veszély, ami közösségünkre leselkedhet, az, ha a párt környékén jól láthatóan felszaporodott ügyeskedők közreműködésével beindul a párt még mindig jelentős erőforrásainak felélése és elherdálása, vagy beapportálása egy újabb elvtelen pártközi megállapodásba politikai túlélésért – értsd: a megélhetési politikusaink pozíciójának biztosításáért – cserébe.”

A volt EP-képviselő úgy látja, tévedett, mert „a legnagyobb veszély az, ha a párt új elnöksége a közel egy évtizede képviselt néppárti, konzervatív politika útjáról letérve visszatér megjelenésében, hangszínében, üzeneteiben a régi Jobbik útjára, és felkínálkozik az immár szélsőjobbra kitolódott rezsim szatellitjének szerepkörére, ahol bár már most is komoly túlkínálat van, de az eddig legkomolyabbnak ígérkező kihívóval szembeni küzdelemben akár még hasznát is veheti. Ahogy elnézem a párt jelenlegi kommunikációját és irányvonalát, sajnos pont ez történik”.

Búcsúzom. A párttól és belátható időre a magyar belpolitikától és közélettől egyaránt. Sebeket nem adok, vissza nem lövök, a jövőbeni egzisztenciámat elődeimtől eltérően nem a volt közösségem bírálására vagy »megszakértésére« fogom alapozni. Az emlékeket megőrzöm, a küldetésünkhöz hű bajtársakkal meg majd úgyis találkozunk még, hiszen munka és feladat lesz bőven egy szebb, európai, keresztény, polgári Magyarország felépítésében

– jelentette be Gyöngyösi Márton, aki korábban a Jobbik országgyűlési, majd európai parlamenti képviselője volt. A politikust 2022-ben választották a párt elnökévé. Adorján Béla az idei EP-választások után – amelyen a Jobbik 0,99 százalékot ért el – vette át a helyét.