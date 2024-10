Női kvótákat vezet be a kormány, de közben épp az ő soraikból hiányoznak leginkább

Törvényjavaslatot mutatott be a héten a kormany.hu oldalon a kabinet: a december 28-án életbe lépő rendelet a nyilvánosan működő részvénytársaságok vezetőtestületei körében a nemek közötti egyensúly javításáról szól. A tervezet szerint a cél az, hogy a felügyelőbizottságban a pozíciók legalább 40 százalékát az alulreprezentált nem tagjai töltsék be – írja az Economx.hu.

A törvény még azt is meghatározza, hogy a kiválasztási eljárás az egyes jelöltek szakképzettségének és szakmai tapasztalatának összehasonlító értékelésén alapul. A törvény mindenképp üdvözlendő, hiszen a nagyobb cégeknél valóban jócskán alulreprezentáltak a hölgyek a felső vezetésben. Hasonlóra törekszik egyébként Budapest élén Karácsony Gergely főpolgármester is. De mi a helyzet az országos politikában?

Akik távoztak

Az elmúlt években két kifejezetten erős női politikus neve juthat eszébe az olvasónak a kormánypárti politikusnők közül, akik egyben magas pozíciót is töltöttek be. Novák Katalin köztársasági elnöki, Varga Judit pedig igazságügyi miniszteri pozícióig jutott. Noha utóbbi már akkor nem vezetett tárcát, amikor februárban kirobbant a kegyelmi botrány, a közéletből végül ez söpörte ki mindkettejüket. Novák lemondott államfői posztjáról, Varga Judit pedig minden politikai pozíciójáról. Azóta mindketten visszavonultak, a Fidesz pedig nem igazán találja a helyettesüket.

Szentkirályi Alexandra lehetett volna még esetleg, aki fontos pozícióba juthat kormánypárti nőként, de végül ő is visszalépett a főpolgármester-választástól.

Miniszter már egy sincs

Éppen ezért átnéztük a kormany.hu oldalát, hogy hol bukkanhatunk női politikusokra. A kormány tagjai között, azaz a miniszterelnökkel együtt az összesen 14 vezető között egyetlen nő sincs, az első hölgyet a kormányszóvivők oldalán lehet megtalálni – Vitályos Eszter jelenleg a legtöbbet szereplő nő a Fidesz–KDNP eseményein, hiszen ott van a kormányüléseken, és a Kormányinfót is ő tartja Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel.

A 22 kormánybiztosból is csak hárman hölgyek, Czunyiné Bertalan Judit, Hornung Ágnes és Szabó Tünde. Azaz az arány itt 13 százalékos.

Szerény számok

Az államtitkároknál is csak egy hajszállal jobb a helyzet, a 74 államtitkárból mindössze 12-en nők (köztük ráadásul Vitályos Eszter is megtalálható). Ez azt jelenti, hogy a férfiak a posztok 84 százalékát uralják, a nőknek mindössze 16 százalék jutott. Egy hely egyébként még szintén változhat, hiszen a héten váratlanul elhunyt Potápi Árpád János volt a nemzetpolitikáért felelős államtitkár, az ő helyére később még kerülhet nő. Ha így lesz, akkor is csak 17,5 százalékra nőne a női államtitkárok aránya.

A legjobb arány még a kultúráért és innovációért felelős minisztériumban van, ahol öt államtitkárból három is nő. Itt van egyébként a Vitályos mellett talán legtöbbet szereplő női politikus, Koncz Zsófia, akit a közösségi médiában is erősen építenek. A családokért felelős államtitkár a médiában is sokat szerepel.

Noha elődje, Novák Katalin népszerűségével még nem veheti fel a versenyt, 58 ezer Facebook-követőjével így sem szerénykedhet.

A nemek aránya a kormányban Férfiak Nők Kormánytagok 14 0 Államtitkárok 62 12

A Parlamentben is elvétve akadnak

Még rosszabbul áll a női kvóták terén a parlamenti frakciója a két kormánypártnak. A 114 fideszes országgyűlési képviselőből mindössze 14 nő, ez 12 százalékos arány. A KDNP 19 képviselőjéből pedig egyedüli nőként árválkodik a férfiak között Juhász Hajnalka. Ez gyakorlatilag 5 százalékos arányt jelent. Igaz, ez még mindig jobb, mint a Jobbiknál, ahol a nyolc mandátumból egyetlenegyet sem adtak oda hölgyeknek. A DK és a Párbeszéd 33 százalékos, az MSZP, az LMP és a Momentum 20 százalékos, a Mi Hazánk pedig 16 százalékos arányban tud felmutatni női képviselőket.

Pedig lenne igény a női politikusokra, erről éppen Gál Kinga, a Fidesz EP-képviselője értekezett a saját oldalán. Mint írja:

azért jó, ha a nők ott vannak a politikában, mert nagyobb lehet a hatékonyság, és talán rövidebbek lehetnek a tanácskozási idők is.

