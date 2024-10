Személyi döntéseket hozott a Fidesz Budapesten, Orbán Viktor és Deutsch Tamás is jelen volt

Orbn Viktor és Deutsch Tamás is részt vett a Fidesz budapesti választmányi ülésén, ahol a szervezet megválasztotta az új elnökséget. A döntés alapján Szentkirályi Alexandra maradt a fővárosi elnök, akinek négy alelnöke lesz. Az egyik az európai parlamentben is képviselőként dolgozó Deutsch Tamás.

Pénteken megválasztotta új elnökségét a Fidesz budapesti választmánya, amelyről a nagyobbik kormánypárt fővárosi oldala számolt be a Facebookon.

Ennek értelmében Szentkirályi Alexandra budapesti elnök javaslatára Balogh-Madár Emesét, Deutsch Tamást, Földesi Gyulát ls Szilágyi Demetert is alelnöknek választották.

Az ülésen Orván Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke is részt vett, aki a választmányi ülésen elmondta: a Fidesz Budapesten is Európa legsikeresebb politikai közössége. Hozzátette: a fővárosi politika középpontjában a budapestieket leginkább érintő problémák kell, hogy álljanak és a Budapesten élők ebben számíthatnak a Fideszre és a kormányra is.

Szentkirályi Alexandrát még 2024 áprilisában választotta meg elnöknek a Fidesz budapesti választmánya. Később ő lett a kormánypártok főpolgármester-jelöltje a június 9-i választásokon,ám a voksolás előtt két nappal bejelentette, hogy visszalép a választástól, és arra kérte támogatóit, hogy szavazzanak Vitézy Dávidra Budapesten. Jelenleg a Fidesz frakcióvezetőjeként politizál a Fővárosi Közgyűlésben.