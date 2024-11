Medián: Hét százalékkal vezet a Tisza Párt a Fidesz előtt

Megjelent a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet friss felmérése, amelyet 2024. október 28. és november 4. között készítettek 1000 fős országos reprezentatív minta telefonos megkérdezésével – derül ki a hvg360 cikkéből.

A felmérésből kiderült, hogy a Tisza Párt most először minden viszonyítási alapot figyelembe véve népszerűbb a 2010 óta legyőzhetetlennek tűnő Fidesznél.

A teljes népesség körében a Tisza Párt (34 százalék) ezúttal két százalékponttal vezet a Fidesz (32 százalék) előtt.

A választani tudók esetében már nagyobb előnyt mértek Magyar Péter pártjának, ugyanis míg ebben az esetben a Tisza 43 százalékon áll, a Fidesz négy százalékkal lemaradva csupán 39 százalékon. Az igazi meglepetés azonban csak ezután érkezett,

ugyanis a választani tudó biztos szavazók körében már 7 százalékpontos különbséget mért az intézet Magyar Péterék javára: a Tisza Párt 46 százalékon áll, a Fidesznek pedig csak 39 százalékot.

Vagyis a lap szerint egy most vasárnapi választás 7 százalékpontos győzelmet hozna Magyar Péter számára Orbán Viktor felett.

Csak a Mi Hazánk kerülne be a Tisza és a Fidesz mellett

Az elemzésben hangsúlyozták, hogy az is a Fidesz meggyengülését mutatja, hogy hirtelen a kis pártok szereplése is érdekessé vált. A Mi Hazánk 6 százalékkal parlamenti párt lehet, de a jelenlegi kormánypártokkal összefogva se éri utol a Tiszát. „Ráadásul az Orbán érdekeit szolgáló választójogi törvény most visszahullhat az alkotójára: Toroczkai László szélsőjobboldali pártja csak akkor állíthat országos listát, ha jelöltjei a 106-ból legalább 71 választókerületben elindulnak. Az egyfordulós szavazás a szélsőjobboldali zavarórepüléssel jelen állás szerint a Tisza felé billentheti az egyéni versenyeket” – emelték ki.

A Mi Hazánkon kívül azonban már az összes politikai párt haldoklik. A Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 3-3 százalékon áll a Medián szerint, míg a Jobbik, a Momentum és az MSZP csupán 1 százalékon.

A hvg szerint sokat elmond az is, hogy a megkérdezettek csaknem 60 százaléka kormányváltást szeretne és csupán 35 százalék azok aránya, akik szerint maradnia kellene a jelenlegi kormánynak. Júniusban ez az arány még csak 49-42 százalék volt, azóta viszont folyamatosan nő kormányváltást akarók aránya.

Óriási különbségek a közvélemény-kutatásokban

Mint október végén megírtuk, óriási különbségek vannak a közvélemény-kutatásokban. Nagy vihart kavart ugyanis a magyar közéletben a 21 Kutatóközpont felmérése, amely először mérte a Tiszát a Fidesz elé a pártot választó, biztos részvételt ígérők körében. A különbség hibahatáron belüli, és a felmérés alapján a teljes népességben továbbra is a kormánypárté az előny.

A Publicus mérése is Tisza-előnyt mutat, miközben a Nézőpont Intézet és a Századvég adatai továbbra is magabiztos Fidesz-vezetésről számolnak be. Akárcsak a Real PR-93, amely a minap Orbán Viktor fölényes győzelmét jelezte előre arra a hipotetikus esetre, ha most tartanának választást.

A témával foglalkozó cikkünkben két kutatóintézet vezetőjét kérdeztük arról, hogy mi okozhat ekkora differenciát a különböző adatfelvételek számai között.

Magyar Péter reagált

A Medián felmérésére Magyar Péter a Facebook-oldalán reagált. „Most van mire szerénynek lenni” – kezdte a bejegyzést.

A Tisza Párt érzi a történelmi felelősségét és minden nap azon dolgozik, hogy olyan programot és csapatot tudjon a magyar embereknek kínálni, amellyel Magyarország ismét növekedési pályára állhat. A Tisza-kormány minden honfitársunk érdekében fog dolgozni

– fogalmazott a párt elnöke.