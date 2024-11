Szentkirályi Alexandra: Új körzeti megbízotti iroda jön létre Erzsébetvárosban

Röviden úgy lehetne összefoglalni a mai esemény témáját, hogy a kerület bezárta, a kormány pedig újranyitja – közölte egy körzeti megbízotti iroda létrehozásáról Belső-Erzsébetvárosban Szentkirályi Alexandra.

A Fidesz budapesti elnöke elmondta, hogy nyáron egyeztetett Pintér Sándor belügyminiszterrel, hogy a közbiztonsági problémát megoldja.

Bálint András alezredes, a VII. kerületi Rendőrkapitányság vezetője elmondta, a kerületi rendőrkapitányság épülete Külső-Erzsébetváros peremén fekszik a Dózsa György úton, távol a bulinegyedtől, éppen ezért van szükség az új iroda létrehozására − írta meg a Magyar Nemzet.

Niedermüller Péter, a VII. kerület polgármestere az MTI-hez eljuttatott közleményében leírta, hogy míg a fideszes képviselők azt állították, hogy a kerület bezáratta a közbiztonsági pontot, pedig valójában ahhoz semmi közük nem volt, a BRFK 2022-ben zárta be a megbízott irodákat, rezsispórolásra hivatkozva. De azt is csak néhány hónapra, „a rendőrség szíves tájékoztatása szerint jelenleg is üzemel ez a két iroda”. Még a Kürt utcában is van egy.