Szijjártó Péter újra megszólalt a szlovák nyelvtörvényről

„Andrej Danko, a Szlovák Nemzeti Tanács alelnöke megerősítette, hogy a pozsonyi kormánykoalíciónak nem áll szándékában a kisebbség jogok semmiféle korlátozása” – közölte Szijjártó Péter.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a Facebookon, hogy szerdán Andrej Dankóval is egyeztetett – adta hírül az MTI.

A miniszter szerint „szükség van ilyen barátokra”, mert „a liberális mainstream számára abszolút kényelmetlen a magyarok és a szlovákok együttműködése az EU különböző fórumain”.

Szijjártó Péter tájékoztatása szerint a megbeszélés egyik központi témája a szlovákiai anyanyelvtörvény módosítása volt.

Andrej Danko ugyanarról biztosított engem, mint Peter Ziga házelnök és Juraj Blanár külügyminiszter is korábban, vagyis hogy a szlovák többségnek a kormánykoalícióban nem áll szándékában szűkíteni a kisebbségek jogain, így a felvidéki magyar kisebbség nyelvhasználati jogain sem

– hangoztatta. Hozzátette, hogy ez számára megnyugtató, és hogy arra kérte Andrej Dankot, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel a törvényalkotási folyamatot ezzel kapcsolatban.

A nyelvtörvény

Októberben írtuk meg, hogy Martina Simkovicová szlovák kulturális miniszter szigorítaná a nyelvtörvényt és ennek betartását is országában, illetve az ezen szabályok megszegéséért kiróható szankciók és büntetések összegét is megemelné. A szakértők szerint ez akár nemzetközi problémát is okozhat Szlovákia számára, ahogyan az az 1995-ös bevezetésnél történt.

A Napunk című felvidéki magyar lap november elején megszerezte a törvénymódosítás szövegét, ami a felvidéki magyarság számára rémisztőbb, mint azt sejtették, és amely drasztikus változásokat hozna a magyar nyelv használatában. Fiala-Butora János jogász, emberi jogi szakértő véleménye akkor elmondta, hogy ez a szigorítás sokkal durvább annál, mint amit 2009-ben az első Fico-kormány elfogadott, sőt az eredeti, 1995-ös, a magyarellenes Meciar-kormány által megfogalmazott verzióhoz képest is tartalmaz szigorúbb elemeket.

Szijjártó Péter az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának ülésén beszélt a szlovák nyelvtörvény tervezett módosításáról, és akkor ígéretet tett arra, hogy minden szükséges lépést megtesznek a szlovák államnyelvhasználati törvény ügyében, és azért fog dolgozni, „hogy az ne legyen semmilyen negatív hatással a magyar kisebbségi jogokra”. A külügyi szóvivő nem sokkal később azt is megerősítette folyamatos konzultáció van a szlovák államnyelvhasználati törvény ügyében.

November 11-én Szijjártó Péter Pozsonyban tárgyalt a szlovák parlament elnökével, Peter Zigával. A megbeszélés utáni sajtótájékoztatón elmondták, hogy a Szlovákiában esedékes nyelvtörvény-módosítások nem érintik majd a nemzeti kisebbségek status quóját, és bár a részletek még nem ismertek, de kidolgozás alatt vannak. A külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön szlovák kollégájával találkozott Budapesten, ahol szintén szóba került a nyelvtörvény.