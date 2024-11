A budapesti közösségi közlekedés használatakor természetesnek vesszük, hogy pontosan tudhatjuk, merre jár az adott villamos vagy busz, amire a megállóban várunk, hogy szinte élőben követhetjük nyomon, a város melyik pontján van fennakadás és azt is, hogy egy-egy probléma esetén perceken belül megérkezik a villamospótló vagy elterelt útvonalon közlekedik az autóbusz. Ezek a hétköznapi dolgok azonban rengeteg háttérmunkát igényelnek, megvalósulásukhoz pedig több ezer ember összehangolt munkájára van szükség.

Legalábbis erre gondoltam akkor, amikor kiderült, hogy lehetőségem lesz egy teljes napot eltölteni a BKK kötelékében dolgozókkal, de még így is alábecsültem azt a rendszert, amellyel folyamatosan ellenőrzésük alatt tartják a budapesti forgalmat a fővárosi cég munkatársai.

Eltelt 40 év, de még mindig ők a rádiós műsorok urai

Kora reggel érkeztünk meg a BKK Szabó Ervin téren található FUTÁR Központjához, ahol először egy kis irodába vezettek minket, amely lényegében két kisebb irodai szobára és egy rendkívül szűk rádiós állomásra volt felosztva. „Ez itt a fővárosi közlekedési hírszolgálat, a BKK Info, de sokaknak valószínűleg még ismerősebben cseng a Fővinform név” – magyarázta nekünk a BKK Info vezetője, Kardos Zoltán. A BKK Info az 1982-ben létrejött Fővinform jogutódja, amelynek elsődleges feladata, hogy tájékoztasson minden, a fővárost érintő közlekedési változásról.

Ez a feladat kettős, ugyanis nemcsak a közösségi közlekedést érintő változásokról kell beszámolniuk, hanem a közúti közlekedéssel kapcsolatos eseményekről is tájékoztatnak, legyen szó egy balesetről, vagy egy előre meghirdetett esemény miatti lezárásról.

Réges-régen, még a fővinformos időkben egyetlen rádió volt, ahol beszámoltunk a hírekről, valamint a nyomtatott sajtóban jelentettük be a közlekedési változásokat. Manapság viszont már szinte mindenki zsebében van egy okostelefon, ahol gyakorlatilag azonnal megkapja a legfontosabb információkat pushüzenetek formájában, legyen szó rendkívüli villamospótlásról vagy egy előre tervezett forgalmi változásról

– részletezte a technológiai változásokat Kardos Zoltán.

A tájékoztatást megkönnyíti, hogy ma már a BudapestGO applikációban az utasok feliratkozhatnak „kedvenc”, vagyis a leggyakrabban használt járataikra, amelynek köszönhetően mindenkit személyre szólóan tudnak informálni az esetleges közlekedési változásokról.

Azt gondoltam tíz évvel ezelőtt, amikor idekerültem, hogy az online tájékoztatás a jövő, és a rádióban közlekedési híreket mondani már elavult dolog. Az idő előrehaladtával viszont nemhogy egyre kevesebb, hanem egyre több rádiós feladatunk lett

– mesélte nevetve a BKK Info vezetője, hozzátéve, hogy még ma is sokan autóban ülve hallgatják a legfrissebb közlekedési információkat. A BKK Infónál átlagosan napi 80 hangfelvétel készül rádiók számára, a reggeli csúcsidőben 5-10 percenként frissítik a közlekedési híreket. Erre azért is van szükség, mert éves szinten nagyjából 8500 közlekedési változást dolgoznak fel.

„Ha Budapesten ma elindul egy új rádió, akkor nagyjából a harmadik lépés az, hogy megkeresnek minket és együttműködést kérnek” – avatott be Kardos Zoltán, de hozzátette, sokan használják azért a telefonos applikációjukat is. A BKK Info munkatársai számtalan rendkívüli eseményt megtapasztaltak már, de az utóbbi évek egyik legnagyobb kihívást jelentő feladata az M3-as metró felújításának forgalmi változásairól szóló tájékoztatás volt – nemcsak a 45 másodpercenként indított pótlóbuszok, hanem az akkoriban bevezetett számtalan alternatív járat miatt is. Ehhez a BKK-nak a felújítások alatt nagyon szorosan együtt kellett működnie az önkormányzatokkal és a rendőrséggel, és a tervezéskor is szinte példa nélküli mérnöki munkára volt szükség.

A BKK Infósok az összeállított hírekből egy erre a célra fenntartott rádióstúdióban minden nap maguk rögzítik és vágják meg a legfrissebb információkat tartalmazó hangfelvételeket, majd eljuttatják ezeket a budapesti rádiókhoz, ahol olykor élő adásban is bejelentkeznek. Ezt a területet a BKK Info egy tapasztalt munkatársa, a már 10 éve a cégnél dolgozó Varga Etele mutatta be, miután felvette az egyik rádiós megszólalását.

A reggeli időszak a leghúzósabb, reggel 6-tól 9 óráig nagyjából 8-9 megszólalásunk van óránként

– részletezte Varga Etele, miközben bemutatta a stúdiót, ahol dolgoznak.

Azonban nemcsak régi munkatársak dolgoznak a BKK Infónál, hanem fiatalok is csatlakoznak hozzájuk. Rebbenszki Gergő még csak egy éve állt be a csapatba, de úgy érzi, jó helyen van. „Olyan munkát szerettem volna, ahol azt érezhetem, hogy egy olyan dologhoz járulok hozzá, ami sokak mindennapjaira van hatással. Itt ezt megtaláltam” – mondta a közlekedési információs munkatárs, aki gyakran adja a hangját a különböző megállókban és járatokon hallható rendkívüli bejelentésekhez is.

Ilyenkor az ismerősök, barátok, családtagok rajongókká válnak, és egyből írnak, ha hallanak valamelyik megállóban. A feleségem az első időkben még vadászott is azokra a járatokra, ahol én mondtam be a közlekedési változásokat

– mesélte el Rebbenszki Gergő.

800 kamera és 1600 járművezető segíti, hogy az évi 8500 közlekedési változásról időben értesüljenek az utasok

Ahhoz, hogy az utasok és a közlekedők szinte valós időben tudjanak tájékozódni arról, hogy mi történik a nagyjából 5 ezer kilométer hosszú fővárosi főúthálózaton, rengeteg ember munkája szükséges.

A BKK Info irodája fölötti emeleten található forgalomirányítási központba lépve Lutz Gábor forgalomfelügyeleti senior munkatárs vezetett minket körbe az asztalokkal tömött irodában. A teremben a hangzavar szinte állandó, a menetirányító diszpécserek fejenként 70-90 jármű közlekedéséért felelnek, és folyamatosan tartják a kapcsolatot a járművezetőkkel. Az ő munkájukat a központi diszpécserek koordinálják, akik pedig a fődiszpécsernek felelnek.

Ha probléma van az utakon, a járművezető jelzi a menetirányító diszpécsernek, aki vagy megoldja a zavart, vagy jelez a központi diszpécsernek, aki a fődiszpécser döntése alapján hozza meg a szükséges intézkedéseket

– magyarázta Lutz Gábor.

A BKK-nál egy nap több mint 1600 jármű van forgalomban. A járművezetők amellett, hogy utasokat szállítanak, az általuk észlelt közlekedési zavarokról, eseményekről folyamatosan jelentenek a FUTÁR központnak (nem csak a közösségi közlekedést érintő esetekről), így a szakemberek és rajtuk keresztül az utazóközönség is a lehető leggyorsabban értesülhet az esetleges közlekedési fennakadásokról. Emellett a város legforgalmasabb csomópontjain elhelyezett 800 kamera segítségével a BKK munkatársai a nap 24 órájában, élőben követik a fővárosi közlekedést. Fennakadás esetén saját forgalmizavar-elhárítókkal dolgozik a BKK, akiknek meghatározó szerepük van a város életében, hiszen az előre nem tervezhető helyzetekre azonnal reagálnak, és beavatkoznak, hogy mielőbb helyreálljon a forgalmi rend.

Cserbenhagyásos baleset és dühös utasok

Uhrin Balázs, a BKK forgalmizavar-elhárítója várt minket egy szolgálati autóval a BKK irodája előtt, hogy átvigyen az utastájékoztatási részleghez. Az eredetileg rövid útból azonban hamar egy nagyobb kitérő lett, ugyanis néhány perccel az indulásunk után megszólalt a rádió:

„Megkülönböztetett jelzéssel menj légy szíves a Mechwart ligethez, és onnan a helyszínről kérnék szépen tájékoztatást!”

Uhrin Balázs habozás nélkül válaszolt a kérésre, bekapcsolta a megkülönböztető jelzést, és már el is indult a fővárosi forgalomban. Az ilyen helyzetekben tapasztalatlan személyek számára – mint amilyenek mi voltunk kollégámmal – hajmeresztő volt az autók kerülgetése, a piros lámpán való áthajtás, vagy éppen a villamossíneken való száguldás, a BKK munkatársa azonban teljesen higgadt maradt, így különösebb probléma nélkül, néhány percen belül megérkeztünk a Mechwart ligethez, ahol egy villamosnyi utas és egy járművezető várt ránk. Mint kiderült, egy szabálytalanul kanyarodó autó hajtott be a villamos elé, és bár a vezető vészfékkel megállt, így is összeért a két jármű. Az autó sofőrje elhajtott, a vészfékezés következtében azonban egy utas elesett és megsérült.

Uhrin Balázs először tájékoztatta a központot az esemény részleteiről, felvételeket készített a villamoson látható sérülésről, majd átadva a terepet a helyszínelő kollégáknak, a Széll Kálmán térre indult, hogy segítse a pótlóbuszok indítását.

Nálunk nincs két egyforma nap. Van olyan, amikor órákig nem történik semmi, de vannak húzósabb napok

– kommentálta az esetet, majd megjegyezte, hogy bár nyugodtnak látszott vezetés közben, folyamatosan koncentrálnia kell, mert sokszor kiszámíthatatlan a járdán közlekedő gyalogosok vagy az autókat vezető sofőrök reakciója, amikor meghallják a szirénát. „Ezt már azért megszoktam az elmúlt 5 év alatt” – tette hozzá.

A nyugalmára azonban valószínűleg még nagyobb szüksége volt azután, hogy megérkeztünk a Széll Kálmán térre, ugyanis egy perc sem telt el, miután kiszállt az autóból, máris lerohanták az utasok, akik vagy arról érdeklődtek, hogy miért nem indul a villamos, vagy arról, hogy honnan indul a pótlóbusz.

A BKK ilyen esetekben tartalék buszokat állít forgalomba, azonban ha egy olyan forgalmas villamosról van szó, mint esetünkben a 4-es, 6-os, akkor előfordul, hogy a sűrű menetrenddel rendelkező járatok közül is „ki kell venniük” autóbuszokat, és beállítani őket a kiesett szakaszra. Ilyenkor ezek koordinálása is részben a forgalmizavar-elhárítókra hárul.

Azonban nem minden forgalmi zavar tervezhetetlen: egy felújítás vagy egy előre meghirdetett rendezvény esetén már 72 órával korábban eljut az információ a társasághoz. Többek között ezekben az esetekben jön képbe az utastájékoztatási osztály, így úgy döntöttünk, hagyjuk Uhrin Balázst dolgozni, és ellátogatunk Kovács Péterékhez, akik éppen egy új térképen dolgoztak.

Az utasok nyelvére fordítják le a mérnöki leiratokat

„Mi az információkat gyakorlatilag „mérnök nyelven” kapjuk, tele olyan instrukciókkal, mint hogy a lezárás környékén hol és milyen váltók, kitérők találhatók, vagy hogy hogyan fordul majd a pótlóbusz. A mi dolgunk az, hogy ezt lefordítsuk az utasok nyelvére” – kezdte a részleg bemutatását Kovács Péter senior tájékoztatási munkatárs. A részlegen első körben egy, az utasok számára egyszerűbben megérthető leiratot készítenek, majd abból a grafikus csapatuk által összeállított tájékoztatókat elhelyezik az érintett szakaszokon.

„Éppen a metróvonalakra szánt operatív zárások esetén használható tájékoztatót készít a kollégánk. A különböző metróvonalakat szakaszokra bontjuk, és minden szakaszra készítünk egy elkerülési vagy pótlási tervet arra az esetre, ha erre szükség lenne” – magyarázta Kovács Péter.

Miközben beszélgettünk, feltűnt, hogy az iroda sarkaiban minden, az utcán vagy a járatokon használt kijelzőből megtalálható egy-egy. Ennek oka, hogy a kijelzők által használt adatbázist ez a munkacsoport szerkeszti. „A rendszer fejlesztési lehetőségeit is vizsgáljuk, most éppen azt teszteljük, hogyan fog kinézni az, ha megjelöljük, melyik járat akadálymentes, de lényegében minden fejlesztést itt tesztelünk először” – részletezte Kovács Péter.

A város, amely sosem alszik

A nap már lement, mire kijöttünk a BKK irodájából. És bár New Yorkra szokták azt mondani, hogy sosem alszik, ez ugyanúgy elmondható Budapestről is. Aki eltöltött már egy hosszabb éjszakát a főváros valamelyik szórakozóhelyén, az tudja jól, hogy a BKK sem alszik. Így mi sem indultunk még haza, hanem az V. kerületi Deák Ferenc téren találkoztunk egy ellenőrzési utaskoordinátorral, Bakos Bálinttal.

„Jobban szeretem az éjszakai műszakot, ilyenkor szabadabbak vagyunk” – magyarázta Bakos Bálint, aki kifejtette, hogy napközben sokkal jobban meg van szabva, mely járatokat kell ellenőrizniük, ezzel szemben éjszaka csak az a biztos, hogy a metró bezárásáig ott ellenőriznek, azt követően már szinte csak rajtuk múlik, melyik járatra szállnak fel.

Bakos Bálint érzése szerint egyre kevesebben próbálnak meg bliccelni, de egy műszak alatt azért így is találkozik 20-30 szabálytalanul utazóval.

Az ellenőri munka pont a szabálytalan utazók miatt nem veszélytelen, különösen éjszaka, amikor sok ittas utassal találkoznak, akik sokszor nem akarják tudomásul venni a büntetést. A negatív élmények ellenére Bakos Bálint szereti a munkáját, és még az ellenőrökről szóló Facebook-csoportok sem zavarják, sőt előszeretettel olvassa őket, mert szórakoztatják. Bakos Bálint hozzátette, hogy a külföldi utasokkal azért meg szokott gyűlni a baja, mert bár ő beszél angolul, nem minden turistáról mondható el ugyanez, ami okozott már problémákat.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)