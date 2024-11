Kövér László megbírságolta a momentumos képviselőt, az állam most pert vesztett ellene

Szabó Szabolcs ellenzéki politikus pert vesztett a magyar állam ellen Strasbourgban, így annak vissza kell fizetnie a Kövér László által kirótt pénzbírságot – tudta meg a HVG.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete szerint jogsértő volt amikor Kövér László 2018-ban megbírságolta a parlamentben a rabszolgatörvény ellen tiltakozó Szabó Szabolcsot, ezért visszajár neki az akkor a fizetéséből levont összeg.

A parlamenti szavazáskor Kövér László szerint fizikai erőszakot alkalmazott, hogy megakadályozza az elnök pulpitusra lépését, transzparenst mutatott fel és fütyült is, ám a képviselő szerint ő nem alkalmazott erőszakot. Szabó Szabolcs a strasbourgi bíróságon az akkor tőle levont pénz visszafizetését kérte, az ítélet szerint pedig jár neki az akkor tőle büntetésként levont 2820 euró vagyoni kártérítés, de mostani árfolyamon, és 3 hónap után már kamattal növelve.

Szabó Szabolcs a Facebookon reagált az ítéletre, azt írta, szerinte két dolog kell ahhoz, hogy az ember nyerjen Strasbourgban: „az egyik, hogy legyen igaza (magyarul érje nyilvánvaló jogsérelem) a másik pedig, hogy válasszon jó ügyvédet (itt megköszönte Tóth Balázs munkáját)”. Szabó Szabolcs úgy véli, hogy annak idején Kövér László bár a legfájdalmasabb következményekről beszélt és „szíve szerint még büntetőügyet is kreált volna az egészből”, ehhez képest szerinte kiderült, hogy „az egésznek semmi alapja nem volt”.

Mint arról az Index is beszámolt, 2018 decemberében, a rabszolgatörvénynek nevezett munkaidő-jogszabály miatt tiltakoztak az ellenzéki képviselők. Az ellenzékiek sípolással, megafonnal zavarták meg az ülést, de felálltak az elnöki pulpitus elé is. A jogszabályt azonban így is elfogadták, sőt Kövér László több tiltakozó akcióban részt vevő politikust is megbüntetett.

A fideszes házelnök pénzbírságot szabott ki az ellenzéki politikusokra, több tucat politikus kapott fejenként 1-1,5 millió forintos bírságot, amelyet havonta tartottak vissza a fizetésükből. Szabó Szabolcs 1,1 milliós bírságot kapott, amelyet a a strasbourgi bíróság ítélete szerint vissza kell kapnia. A bírói tanács – tagjai közt Paczolay Péter volt alkotmánybírósági elnökkel – egyhangúan állapította meg, hogy a momentumos képviselőnek sérült a véleménynyilvánítási és a tisztességes eljáráshoz való joga.

A bíróság ítélete szerint Szabó Szabolcs csak a törvényjavaslattal szembeni ellenvetését kívánta kifejezni, ezért törekedett a politikai tiltakozás és „gondolatai átadására”. A bíróság azt is megállapította az ítéletben, hogy az elmaradt mentelmi bizottsági ülés miatt, ahol a képviselő nem fejthette ki az ellenvéleményét a büntetés miatt, szintén sérültek Szabó jogai.

(Borítókép: Szabó Szabolcs és Kövér László. Fotó: Hegedüs Róbert, Koszticsák Szilárd / MTI)