Átláthatóságot emleget Magyar Péter, de nincs nyoma a 103 millió forintnak

A kedd reggel közzétett legújabb hangfelvételen Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke arról beszél, hogy Magyar Péter 103 millió forintot „herdált el a Hősök téri rendezvényre”. Radnai maga ismeri be, hogy nem voltak rendben a pénzügyek, a szerződések és a számlák a Tisza Párton belül.

Dezső kiszórt kib*szott sok pénzt, 103 millió forintot a Hősök terei rendezvényre

– mondja Vogel Evelinnek Radnai, utalva Farkas Dezső üzletemberre, aki a kampányban és a vidéki fórumok megszervezésében segített Magyar Péternek. A felvételből az is kiderül, hogy Radnai szerint a Tisza Párt elnöke „nem kontrollálta” a dolgokat.

A feszültség köztünk abból adódik, hogy az utolsó pillanatban, amikor az utolsó két-három hét hajnalán voltunk, nem voltak meg a szerződések, a számlák. Magyar Marcinak az ügyei stb.

– ismerte be az alelnök.

Az Index kérdéseket küldött a Tisza Pártnak – arra voltunk kíváncsiak, hogy valóban ennyibe került a kampányzáró esemény, illetve hogy pontosan mire költötték ezt az összeget.



Tettük ezt azért is, mert a Tisza Párt mindig büszke volt arra, hogy működése mennyire transzparens. A párt honlapján jelenleg is megtalálható az alábbi szöveg az átláthatóságra vonatkozó résznél: „A transzparens és kikezdhetetlen működés az első pillanatoktól a Tisza Párt sajátja. Ezt diktálja a tisztesség, ezt írja elő a törvény, és ezt várják a választópolgárok minden politikai szereplőtől Magyarországon. Támogatóink felé különösen fontosnak tartjuk a pontos pénzügyi elszámolást. Mi – a tavaszi, történelmet író időszaktól kezdve – nyílt lapokkal játszunk. 2024-ben új fejezetet nyitottunk a közéletben.”

A párt egyébként nagyon dicséretesen a honlapján a Transzparencia fül alatt korábban közzé is tette a nagyobb rendezvények (április 6., május 5., május 30.) részletes költségvetését. A Hősök terei rendezvény esetében azonban ez valamiért nem történt meg. A Wayback Machine, a világháló digitális archívuma azt mutatja, hogy még július 29-én – közel két hónappal a rendezvény után – sem szerepelt a kampányzáró esemény költségvetése a honlapjukon.

Később a párt közzétett egy második negyedéves beszámolót, amelyben már ömlesztve szerepelnek a rendezvények költségei. A Hősök terén tartott esemény pontos költségvetését tehát a Tisza Párt és Magyar Péter soha nem hozták nyilvánosságra. Sőt, a korábbi tüntetések költségeit is leszedték a honlapról, hogy ne legyen feltűnő a kampányzáró hiánya.

Elszámolás helyett eltüntetés

Érdekes, az április 6-án a Kossuth téren tartott rendezvény, amelyen az egybehangzó sajtóbeszámolók szerint többen voltak, mint a Hősök terén, a párt állítása szerint 28 millió forintba került. Ezért is küldtük el kérdéseinket ma reggel a Tisza Pártnak, hiszen nehezen érthető, hogyan lehetett több mint 100 millió forint a kisebb kampányzáró a Hősök terén.

A nyilvánosságra került hangfelvételeken Radnai Márk által elmondottak szerint Farkas Dezsőnek azért kellett távoznia, mert ő volt, aki „nem tudott nemet mondani” Magyar Péternek, és „kiszórt” 103 milliót a Hősök terei „izére”. Farkas Dezső nevét említi Hanzel Henrik és Vogel Evelin is azon a beszélgetésen, amelyet mindketten rögzítettek. Hanzel itt felajánlja, hogy havi félmilliót tudna adni Evelin hallgatásáért, amit egy fiktív – például terembérleti – szerződésen keresztül tudnának kivenni a pártkasszából Dezső segítségével.

A június 16-án, vasárnap rögzített beszélgetésben Hanzel azt mondja: „Én ezt most tudom, nem, én ezt most tudom, ez garantálom. Ezt úgy garantálom, hogy holnap bemegyek, és én kedden hozom neked a június havit.” Így könnyen lehet, hogy történt is ilyen kifizetés. A Tisza Párt második negyedéves beszámolójában mindenesetre szerepel, hogy bérleti díjakra több mint 10 millió forintot költöttek. Az viszont nincs részletezve, hogy kitől mit béreltek, és mennyiért.

Az első hangfelvételek megjelenése után Magyar Péter közzétett egy bejegyzést, amelyben együtt mosolyog Farkas Dezsővel, „aki a kampány és az országjárás során a párt operatív vezetője volt”, sosem árulta el a pártot, és „azóta már visszatért az eredeti munkahelyére”.





Válasz jött, de nem a kérdéseinkre

Ha nem is a kérdéseinkre, de érkezett egy válasz a Tisza Párttól, Magyar Péter közleményeként. Ebben a párt első embere először arról írt, hogy „a Tisza Pártnál a hazánk és honfitársaink valódi problémáival és azok megoldásával foglalkozunk, a Tónika Show újabb epizódját, a Fidesz által bűncselekménnyel (zsarolással, vesztegetéssel) megszerzett és manipulált felvételeket nem kommentáljuk”.

Magyar Péter közleményében azt is fontosnak tartotta megemlíteni, hogy

a Tisza Párt sem korábban, sem most nem kap állami támogatást, kizárólag közösségi támogatásból fedezi a kiadásait. Jelenleg már majd 20 ezer előfizetője van a rendszerváltó programunknak, és sokan egyedi utalással támogatják a Nemzeti Együttbűnözés Rendszere elleni harcot. Az átláthatóság érdekében a Tisza Párt a negyedéves pénzügyi beszámolóit a párt honlapján nyilvánosságra hozta, és a jövőben is így fog tenni.

A pártelnök közleménye végén megjegyzi, hogy a Fidesz és a többi, érdemi politikai támogatással már nem rendelkező politikai párt évi több milliárd adófizetői forintot szór ki különböző rendezvényekre. Hozzátette: a Tisza Párt áll bármilyen pénzügyi vizsgálat elé, mert nem állami milliárdokból, hanem közösségi finanszírozásból működik.

(Borítókép: Magyar Péter 2024. június 8-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)