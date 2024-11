Nem bújhat ki a felelősségre vonás alól a pedofíliával vádolt magyar edző

Második alkalommal sem tudta megkezdeni az előkészítő ülést a IV. és XV. Kerületi Bíróság F. Márton ügyében. Korábban július közepére tűzte ki a tárgyalást megelőző előkészítő ülést a bíróság, azonban a vádlottat hiába várta népes hallgatóság, nem jelent meg. Akkor azzal védekezett, hogy magas vérnyomás által okozott fejfájás miatt orvoshoz kellett fordulnia, így nem tudott megjelenni a tárgyalóteremben.

Új határnapként a bíróság november 27-et tűzte ki, azonban ismételten elmaradt az ismert küzdősportoktató meghallgatása. Szabó József Tamás, a Fővárosi Törvényszék sajtószóvivője az Index megkeresésére elmondta, ezúttal nem a vádlott miatt nem lehetett megtartani az előkészítő ülést, újabb időpontot pedig még nem jelölt ki a bíróság. Az ügyészség F.-et kiskorú veszélyeztetésével vádolja, amiért akár két és fél év börtönbüntetésre is ítélheti a bíróság.

Az egykori világbajnok férfihoz 2015-ben kezdett el járni egy akkor 15 éves fiú, akit teljesen behálózott, és – a nyomozati iratok szerint – három év alatt legalább száz alkalommal történt közöttük szexuális együttlét. A gyermek eleinte kétszer járt hozzá masszázsra, kétszer pedig edzésre. Vallomásából kiderül, hogy a masszázsok sokszor túlságosan is intimre sikerültek, ami után a férfi közösült is a fiatal fiúval.

Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, a több mint hatvan tanúvallomás szerint F. Mártonnak nem csak egyetlen áldozata lehet. A vádlott cikkünk megjelenésekor még mindig gyermekekkel foglalkozott a vallási gyülekezet sportiskolájában. F. Márton egyik szomszédja korábban megszólalt az ügyben.

Már a botrány kirobbanása előtt tudta itt mindenki, miféle ember. Egy ismerősöm kamasz fiainál is bepróbálkozott, azóta nem is járnak hozzá. Mióta belemenekült egy egyházba, azt hiszi, bűnbocsánatot nyert. Két éve a felnőttkorú fiával lakik

– mesélte az egyik szomszéd.

A négy évig tartó szörnyűségeket a gyermek ugyan jelezte édesanyjának, ő kételkedve fogadta állításait, ráadásul a sportedző érzelmileg őt is manipulálta, megkörnyékezte, végül a gyülekezeten keresztül ki is szakította a családjából. A fiú édesapja akkoriban súlyos betegségben szenvedett, folyamatosan kezelésekre járt, így csak annyit vett észre, hogy a fia zárkózottabb.

Hiába kérdezte, nem mert megnyílni, így végül csak 2021 novemberében tudta meg, mik történtek vele. Másnap feljelentést tettek, az édesapa személyesen felkereste az edzőt, utóbbi életveszélyesen megfenyegette.

Belegondolni is borzalmas, de szexrabszolgának tartotta a fiamat a gátlástalan karateedzője [a Magyar Karate Szövetség szerint F. Márton nem tagja a karateszövetségnek]. Nagyon megviselte ez az egész, pszichésen nincs jól, egy életre szóló traumát szenvedett el. Hamarosan kríziskezelő pszichológus is fog neki segíteni. A barátnője és én is támogatjuk mindenben