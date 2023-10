Legalább két kiskorú áldozata volt a magyar karateedzőnek

A nyomozás adatai szerint egyik áldozata, az akkor 15 éves fiú 2015-től 2018. novemberig kisebb-nagyobb megszakításokkal hetente két alkalommal sport és gyógyítási céllal járt az akkor 43 éves, harcművészeti iskolát vezető férfihoz. F. Márton a masszázsok alkalmával a sértett bizalmába férkőzött, és szexuális cselekményt végzett vele. A gyermek szülei erről nem tudtak – írja a police.hu.

A nyomozók megállapították, hogy F. Márton 2016-ban egy akkor 16 éves fiúval is párkapcsolatot létesített, összeköltöztek, és két évig együtt éltek. A rendőrök az eljárást befejezték, az iratokat vádemelési javaslattal megküldték az ügyészségnek.

Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, a több mint hatvan tanúvallomás szerint F. Mártonnak nem csak egyetlen áldozata lehet. A gyanúsított cikkünk megjelenésekor még mindig gyermekekkel foglalkozott a vallási gyülekezet sportiskolájában. F. Márton egyik szomszédja korábban megszólalt az ügyben.

Már a botrány kirobbanása előtt tudta itt mindenki, miféle ember. Egy ismerősöm kamasz fiainál is bepróbálkozott, azóta nem is járnak hozzá. Mióta belemenekült egy egyházba, azt hiszi, bűnbocsánatot nyert. Két éve a felnőttkorú fiával lakik

– mesélte az egyik szomszéd.

Az egykori világbajnok férfihoz 2015-ben kezdett el járni egy akkor 15 éves fiú, akit teljesen behálózott, és – a nyomozati iratok szerint – három év alatt legalább száz alkalommal történt közöttük szexuális együttlét.

A gyermek eleinte kétszer járt hozzá masszázsra, kétszer pedig edzésre. Vallomásából kiderül, hogy a masszázsok sokszor túlságosan is intimre sikerültek, ami után a férfi közösült is a fiatal fiúval.

A négy évig tartó szörnyűségeket a gyermek ugyan jelezte édesanyjának, ám ő kételkedve fogadta állításait, ráadásul a sportedző érzelmileg őt is manipulálta, megkörnyékezte, végül a gyülekezeten keresztül ki is szakította a családjából. A fiú édesapja akkoriban súlyos betegségben szenvedett, folyamatosan kezelésekre járt, így csak annyit vett észre, hogy a fia zárkózottabb.

Hiába kérdezte, nem mert megnyílni, így végül csak 2021 novemberében tudta meg, mik történtek vele. Másnap feljelentést tettek. Amikor az édesapa személyesen felkereste az edzőt, utóbbi életveszélyesen megfenyegette.

Belegondolni is borzalmas, de szexrabszolgának tartotta a fiamat a gátlástalan karateedzője [a Magyar Karate Szövetség szerint F. Márton nem tagja a karateszövetségnek]. Nagyon megviselte ez az egész, pszichésen nincs jól, egy életre szóló traumát szenvedett el. Hamarosan kríziskezelő pszichológus is fog neki segíteni. A barátnője és én is támogatjuk mindenben