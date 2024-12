Hópelyhekkel találkozhat a Mikulás, de ehhez magasra kell kapaszkodnia

Péntek délután túlnyomóan borult idő várható, délután a Dunántúlon, este a középső országrészben is átmenetileg csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, északon havas eső, főként a magasabban fekvő helyeken havazás.

Az északi, északkeleti szél déliesre fordul, és a Fertő térségében, a Kisalföldön megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 7 fok között valószínű. A HungaroMet előrejelzése szerint kritériumok szerinti veszélyes időjárási esemény nem valószínű.

Facebook-bejegyzésük szerint egy okkludálódó front éri el a Kárpát-medencét, így pénteken felhős időben lesz részünk, és egy gyenge csapadékzóna is érkezik.

„Hajnalban azonban a Mikulásnak az éjszaka képződő köddel és rétegfelhőzettel kell megbirkóznia, napközben pedig megérkezik az említett front felhő- és csapadékrendszere is. Ahogy az animáción is látható zömében esőre kell készülni, viszont északon, északkeleten, később az Észak-Alföldön vegyes csapadék (hó, havas eső, eső) is előfordulhat, főként a magasabban fekvő részeken havazásra is van esély. Hópelyhekkel tehát találkozhat a Mikulás, de ehhez magasra kell kapaszkodnia” – írták.

A lehulló hó az 5 centit is meghaladhatja lokálisan

Az Index időjárás-előrejelzése szerint a késő délelőtti, déli óráktól a Dunántúli-középhegységben és az Északi-középhegységben területi átlagban 1-2 centiméter, de az északkeleti határ közelében ezt meghaladó tapadó hó hullhat. Elsősorban a magasabban fekvő területeken a lehulló hó mennyisége elérheti, lokálisan akár meghaladhatja az 5 centimétert is.

Délután az említett területeken is egyre többfelé vált esőbe a csapadék. Emellett az Északi-középhegységben és tágabb térségében az eső mellett vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat.

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint a térségünk fölött található hullámzó frontálzóna miatt mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Pénteken az érkező front hatására javul a levegő minősége. A hétvégi időjárásól itt írtunk.

