Orbán Balázs: az ’56-osok ügyesek voltak, mindent úgy csináltak, ahogyan azt kellett

Orbán Balázs, Orbán Viktor politikai igazgatója az Index Konkrétan Rónai Egonnal című műsorának legújabb adásában elárulta, előfordulhat, hogy Magyar Péter az egyetlen EP-képviselő, aki nem mehet be a gyermekvédelmi intézményekbe, de kitért arra is, hogy hogyan élte meg a doktori védésével kapcsolatban kirobbant botrányt. Mindenekelőtt azonban tisztázta, hogy pontosan mire is gondolt szeptemberben, amikor egy műsor keretein belül az orosz–ukrán háborúról szóló beszélgetésben megemlítette az 1956-os magyar hősöket.