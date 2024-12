II. Efrém Ignác szír ortodox pátriárkája a Magyar Nemzetnek adott interjújában beszélt többek között arról, hogy mi a jelenlegi helyzet Szíriában, kik ezek a támadó csoportok, valamint, hogy indulhat-e újabb menekülthullám. Kitért arra is, hogy miért látogatott Magyarországra.

Szíriában váratlan offenzívát indítottak az úgynevezett lázadó milíciák, miközben az iszlamista csoportok egyre nagyobb területeket foglalnak el. Az előrenyomulásuk üteme gyors, a szír kormányerők már kénytelenek voltak visszavonulni Aleppóból és Hamából, ami azt sugallja, hogy még Bassár el-Aszad elnök uralma is komoly fenyegetés alá került.

Nemrég Aleppó és Homsz püspökével beszélt, aki aggodalmát fejezte ki a szíriai helyzet miatt, miután Hama elesett, és a lakosság menekülni kényszerül. Bár a támadók civilizált viselkedést ígérnek, múltbeli brutalitásuk és a nagyhatalmi érdekek árnyékában a béke és stabilitás megőrzése továbbra is bizonytalan a háború sújtotta országban;

„Ezek ugyanazok, akik lefejezték ellenségeiket. Most civilizált arcukat próbálják mutatni. Reméljük, így is marad, nem térnek vissza az erőszakhoz. Azt be kell ismernem, nagyon meglepett minket a támadás. Reméljük, hogy nem térünk vissza a háborúhoz. Az elmúlt tizenhárom évben már elég harc kijutott a szír népnek. Semmi mást nem akarunk, csak békét és stabilitást” – fogalmazott;

Arra a kérdésre, hogy ezek a csoportok keresztényellenesek-e elmondta, hogy ezek az ENSZ szerint is terrorszervezetek;

„Az al-Kaida részei. Már a múltban is bizonyították, hogy ellenségként tekintenek a keresztényekre. Sőt minden kisebbségre, de még a velük egyet nem értő muszlimokra is. Mint mondtam, most persze bizonygatják, hogy majd jól bánnak velünk, szabadon gyakorolhatjuk a vallásunkat. De nem tudhatjuk, meddig marad ez így” – mondta;

Arról is beszélt, hogy biztos abban, hogy újabb menekülthullám indul meg. Hozzátette, hogy szerinte a keresztények az elsők között lesznek;

Magyarországi látogatásáról elmondta, azért látogat időről időre Magyarországra, hogy tájékoztassa a tisztviselőket a helyzetükről, és egyeztessenek a támogatás lehetőségeiről. „Most is nagy örömmel találkoztam Orbán Viktor miniszterelnökkel, akit informáltam a fejleményekről, és persze segítségét kértem a menekülő keresztények támogatásában” – tette hozzá.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor nemrég a Karmelita kolostorban találkozott II. Efrém Ignác szír ortodox pátriárkával.

A Szíriában ismét fellángolt harcokat áttekintették és különösen aggasztónak nevezték, ugyanis ezek miatt újra súlyos veszélybe kerültek a helyi keresztény közösségek.

Magyarország a nemzetközi fórumokon továbbra is fellép a békéért, valamint a biztonságos életkörülmények megteremtéséért az üldözött keresztények számára

Irán katonai támogatást nyújt Szíriának

Mint megírtuk, a Teherán már nemcsak gazdasági, hanem nagyobb mértékű katonai támogatást is nyújtana Szíriának, többek között rakétákat, drónokat és egyéb katonai felszerelést is szállítanának Bassár el-Aszadnak. Irán célja, hogy az Egyesült Államokkal és Izraellel szemben szövetségesüket erősítsék, és ezt várják Oroszországtól, valamint Iraktól is. Utóbbival pénteken tárgyal Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter Bagdadban.

Az elmúlt héten az Aszad-ellenes lázadók a polgárháború 13 évvel ezelőtti kezdete óta a leggyorsabb harctéri győzelmet érték el, és ezzel megsemmisítő csapást mértek a kormányerőkre.

Teherán Moszkvával együtt régóta katonai és gazdasági támogatást nyújt Aszadnak. Ezt azonban csökkentették, miután a libanoni Hezbollah, Irán legerősebb szövetségese a térségben és az Aszadot támogató erők egyik alappillére, súlyos veszteségeket szenvedett az elmúlt két hónapban az Izraellel vívott háborúban.