Újabb nyomozás indulhat Till Tamás ügyében

A keddi sajtótájékoztató után újabb bejegyzést tett közzé a rendőrség Till Tamás halálával kapcsolatban. E szerint a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság a jogszabályi lehetőségeknek megfelelően, az alapügy – azaz az emberölés-nyomozás – befejezését követően rendeli el az igazságszolgáltatás rendje elleni bűncselekmények elkövetésének gyanúja miatt a nyomozást. A Till Tamás ügyében megtartott sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az elkövető befolyásolhatott tanúkat, valamint ő maga is hamisan vallott korábban.

Till Tamás édesanyja a történtek után úgy nyilatkozott, hogy a fiuk halálát el tudták fogadni, de azt már nem, hogy a gyilkost nem lehet felelősségre vonni.

Kedden Bogdány Gyula alezredes ismertette, hogy a gyilkos személyét felderítették: az alig 11 éves Till Tamást egy akkor

16 ÉVES MAGYAR FIATAL, F. JÁNOS ÖLHETTE MEG, AKINEK A NEVE AZ ELSŐ 24 ÉVBEN NEM VETŐDÖTT FEL A KÖRÖZÉSI ELJÁRÁSBAN.

Tanúkat hallgattak ki, valamint szakértőket vontak be a nyomozásba, hogy kiderüljön, mi is történt a bajai fiúval. Miután a nyáron a rendőrség látóterébe került két kamasz, valamint egy bajai esztergályosmester, így ebben a körben próbálta meg megtalálni az elkövetőt a rendőrség. Kiderült, F. manipulálta a tanúkat, hogy vallomásaikban ők is a már meghalt esztergályost és korábbi barátját jelöljék meg elkövetőnek.

F. János volt az, aki a nyáron az ügyészségen barátja és korábbi munkaadója ellen vallott, miszerint ők voltak Till Tamás gyilkosai. Majd végül november 28-án a kihallgatásán beismerte a tettét, és részletes vallomást tett. Ebből kiderült, hogy valóban az esztergályosnál dolgozott, dohányzás közben találkozott össze a kerékpáros Till Tamással, majd segítséget kért tőle. A fiú követte őt a fészerhez, ahol F. megtámadta, és a helyszínen megölte. Ácskapoccsal addig verte a kisfiút, amíg élt, majd fóliával letakarta, mert tudta, hogy betonozás lesz az épületben. F. szerint V. József soha nem tudta meg, hogy mit rejtett az aljzatbeton, de korábbi barátjának beállított kamasz – akit F. elsőként bűnsegédként jelölt meg – sem tudhatott a gyilkosságról. F. János megbánást tanúsított, mostanra már családos, vállalkozó ember lett belőle.

Petőfi Attila szerint a történtek kimerítik a különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés fogalmát. Hozzátette, az indítékot a nyilvánossággal nem osztják meg, arról a tájékoztatóval párhuzamosan számolnak be Till Tamás szüleinek. Mint kiderült, F. János 16 éves volt a bűncselekmény elkövetésekor, azaz még nem töltötte be a 18. életévét, ebből kifolyólag 2015-re elévült az ügy, így szabadon távozhatott, gyanúsítva nem is volt.

2000. május 28-án a bajai kisfiú, Till Tamás a közeli vadasparkba akart menni gyereknap alkalmából. A szülei engedték, hogy egyedül induljon útnak a kerékpárjával, azonban soha nem érkezett meg. Huszonnégy éven át keresték a 11 éves fiút, és a kutatás közben több teória is felvetődött, a legismertebb eltűnt gyerek lett az országban. Egy alkalommal valaki azzal telefonált a hatóságokhoz, hogy látta a fiút az egyik pályaudvaron, míg máskor a szülők kaptak levelet „Élek” szöveggel. Egy alkalommal olyan hír is szárnyra kapott, hogy külföldi pedofilhálózat emberei kapták el és csempészték ki az országból. A család sokáig hitt abban, hogy hamarosan visszatér szeretett fiuk, még a szobáját is felújították, valamint ajándékokkal készültek neki.

Gál Kristóf, az ORFK szóvivője a korábbi sajtótájékoztatón kiemelte, nincs ma Magyarországon felderítetlen emberölési ügy, és ugyanígy járnak el a gyanús eltűnésekkel is. Petőfi Attila nyomozó, az ORFK vezérőrnagya, rendőrségi főtanácsosa felidézte, ha a fiú élne, akkor most töltené be a 35. életévét. A beszédhibás, szeretni való gyerek utáni nyomozást nehezítette, hogy az eltűnésekor a városban gyereknapi ünnepséget rendeztek, így sok volt az idegen személy a településen. Idén június 11-én aztán kaptak egy információt a vármegyei főügyészségtől, hogy egy gyermekotthon lakója fenyegetés vagy pénz hatására segített elásni egy gyereket a vármegyében. Mostanra kiderült, hogy ez a történet nem volt igaz, viszont az információ segítségével megtalálták Till Tamás holttestét, így szerettei végső nyughelyén temethették el a múlt héten.