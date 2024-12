Ügyvédje szerint F. János tagadja bűnösségét a Till Tamás elleni bűncselekményben, és állítja, hogy kényszer és fenyegetés hatására tett beismerő vallomást. Az ügyvéd több eljárási szabálytalanságra is hivatkozott, valamint arra, hogy a gyanúsított életkörülményei és múltbéli traumái jelentős hatással lehettek viselkedésére és vallomásaira.

„Elsősorban mindenféleképpen azt szeretné üzenni, hogy nagyon sajnálja a történteket, és nagyon sajnálja az áldozatot és a családját is. Bár tudja ő is, hogy nem összemérhető, de az ügyben ő is áldozatnak tekinti magát. Olyan életútja és életkörülményei voltak, aminek a következtében került ebbe a helyzetbe, illetve került egyáltalán abba a környezetbe, ahol a feltételezett elkövetés megtörtént. Nagyon mélységes sajnálatát szeretné kifejezni” – mondta Hódos Attila, a férfi meghatalmazott ügyvédje a Blikknek szombaton, miután elrendelték F. János 30 napos letartóztatását.

Úgy folytatta, hogy F. János a bűnösségét nem ismeri el, az eljárásban számtalan nyilatkozatot tett. Ügyvédje szerint összesen öt darab különböző vallomása van, amiket a közigazgatási eljárásban és a büntetőeljárásban tett, de állítása szerint védőjének még számtalan különböző verziót mondott el, amelyek egymással is ellentmondásosak.

Mindenesetre a bűnösségét a néhai Till Tamás bántalmazásában nem ismeri el

– jelentette ki az ügyvéd.

Arra a kérdésre, mi lehet az oka annak, hogy F. János ennyi történetet mesélt el, a védő elmondta, hogy ez az ügyfele személyiségének köszönhető. Hozzátette, hogy majd a szakértői vizsgálat fogja megmondani egyértelműen, ám szerinte objektívnek egyik vallomás sem tekinthető. Elmondta még azt is, hogy szerinte a bűncselekmény egyértelműen elévült, ezért a férfival szemben eljárást sem indíthattak volna, valamint több eljárási szabálysértést is említett.

November 28-án volt egy tanúmeghallgatása az ügyfelemnek, amelynek során részletesen beszélt a körülményekről. Ekkor mindenkinek az volt az egyértelmű álláspontja, hogy ez a cselekmény elévült. Végig együttműködött a hatóságokkal, és segítette őket. Az ominózus kihallgatása után egyébként még egy alkalommal volt a Teve utcai Országos Rendőr-főkapitányság épületében is, ahol az értesítésem nélkül újra kihallgatták tanúként. Nagyon hosszan beszélt a borzalmas és tragikus életkezdetéről, illetve a gyermekotthonban eltöltött idejéről is részletesen beszámolt, ami, bizton állíthatom, hogy nagyon szörnyű részleteket tartalmaz. Ekkor tehát védelem nélkül hallgatták ki tanúként, holott tudták azt, hogy – amennyiben nem évült volna el a büntethetősége – gyanúsított lenne az ügyben, álláspontom szerint ezért a büntetőeljárás során nem szabadna figyelembe venni a vallomását

– fogalmazott az ügyvéd.

Ópiáttartalmú gyógyszerrel kezelték annak idején

F. János, miután alávetette magát egy igazságügyi pszichológiai és pszichiáteri vizsgálatnak a szakértői intézetben, a rendőrséghez fordult, panaszkodva arról, hogy lincshangulat alakult ki a háza körül. Az ügyvédje szerint a rendőrök emberségesen viselkedtek vele: megnyugtatták, és egyikük hazaszállította, miközben a házánál tartózkodó keresztszüleit is igyekeztek megnyugtatni. Ez az eset a hatóság részéről nyugodt és támogató fellépést tükröz egy feszült szituációban.

„Ezt követően került sor másnap az elfogatóparancs kibocsátására, ami az előbbiek alapján teljesen elfogadhatatlan, tekintettel arra, hogy gyakorlatilag félóránként, óránként egyeztetett a rendőrséggel. Nagyon fontos még azt megemlíteni, hogy ezek a nagyon súlyos és borzalmas körülmények, amelyek a gyermekotthonban érték, úgy gondolom, hogy az elkövetéskori beszámítási képességére is jelentősen kihathattak, fenntartva, hogy az ő álláspontja szerint nem követte el ezt a bűncselekményt, illetve bántalmazásban sem vett részt” – folytatta az ügyvéd.

F. János elmondása alapján egy ópiáttartalmú gyógyszerrel kezelték annak idején a problémásabbnak minősített gyerekeket. Védője szerint ez alkalmas lehetett arra, hogy a beszámítási képességét, illetve felismerési képességét befolyásolja, így ebből adódhat az is, hogy gyakorlatilag összevissza mondja el a történéseket.

A gyermekotthon évfolyamából gyakorlatilag mára nyolcan lettek öngyilkosok, rengeteg a hajléktalan, és igazából azt lehet mondani, hogy ügyfelemnek a legkialakultabb és a legbeágyazottabb jelenleg az élete, a többieknek sajnos ez nem sikerült. 1998-tól 2002-ig volt ennek a gyermekotthonnak a lakója. Azóta semmilyen erőszakos cselekményt nem követett el

– vázolta Hódos Attila.

F. János szerint fenyegették, és kényszerítették őt a beismerő vallomásra

Az ügyvéd hangsúlyozta, hogy ügyfelének nem volt önálló bejárása az ingatlanhoz, ahol a gyermek holttestét megtalálták, ezért szerinte életszerűtlen, hogy a telek tulajdonosa ne vette volna észre a sírhelyet. Kiemelte, hogy adatok állnak rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy nem F. János és nem is a telek tulajdonosa végezte a gödör lebetonozását, hanem idegenek.

Az ügyvéd továbbá utalt arra, hogy a holttesten talált sérülések pontos eredete vitatható: álláspontja szerint ezek nem feltétlenül a bántalmazás következményei, hanem elképzelhető, hogy az elásás közben keletkeztek.

Amikor az ügyfelével kapcsolatos bűncselekmény elkövetőjének személyéről kérdezték, az ügyvéd elmondta, hogy F. János nyilatkozatai ellentmondásosak, de ezeket jelenleg nem kívánta részletezni. Ez utalhat arra, hogy az ügy további nyomozási szakaszban van, és több tisztázandó kérdés is felmerült.

Ügyfelemnek egyértelmű és határozott álláspontja, hogy a beismerő vallomását kényszer és fenyegetés hatására tette. Azt ígérték neki, ha megteszi, a családját békén fogják hagyni, és nem szednek elő esetleg a múltjából olyan dolgokat, amelyek rá terhelők lennének. A poligráf valóban ráerősített, de a hazugságvizsgálatnak is vannak hiányosságaik, ezért objektív bizonyítéknak nem fogadható el

– zárta gondolatát az ügyvéd.

Letartóztatták Till Tamás feltételezett gyilkosát

Ahogy azt korábban megírtuk, A Kecskeméti Járásbíróság letartóztatta F. Jánost, aki a gyanú szerint huszonnégy évvel ezelőtt brutálisan agyonverte Till Tamást.

Sárközy Szabolcs, a Kecskeméti Törvényszék szóvivője az ügyben megerősítette, hogy a nyomozási bíró a gyanúsított férfi letartóztatásáról döntött, mivel fennáll a szökés és elrejtőzés veszélye.

A nyomozás részleteivel kapcsolatban megkeresték a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészséget, ahol Kövecs Máté helyettes szóvivő elmondta, hogy a nyomozás érdekeire való tekintettel nem kívánnak tájékoztatást adni.

A Blikk információi szerint nem sokkal 11 óra után hagyták el a tárgyalótermet, F. János – bár korábban beismerte tettét – most már tagadja a gyilkosságot. A férfit 30 napig a kecskeméti büntetés-végrehajtási intézetbe szállítják. Amikor az elítélt kilépett a tárgyalóteremből, a portál megkérdezte, hogy miért követte el a gyilkosságot. A férfi meglepődött a kérdésen, de nem válaszolt semmit. Később a HVG arról írt, hogy a bíróság döntését az ügyész tudomásul vette, azonban a védő és a gyanúsított fellebbezett az ítélet ellen.