Lázár János a kormány problémáiról: Csoda, hogy még talpon vagyunk

Az építési és közlekedési miniszter a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor legújabb epizódjának vendége volt. Lázár János többek között a kegyelmi ügyről, Novák Katalin volt köztársasági elnökről, Magyar Péterről, a Tisza Párt elnökéről és a Fidesz esetleges választási bukásáról is kifejtette véleményét.

A miniszter elmondta, hogy fiatal éveiben még az MDF-re szavazott, szülei pedig nagyon tisztelték Antall József korábbi miniszterelnököt. Orbán Viktort 1993-ban látta egy hódmezővásárhelyi lakossági fórumon. Rajongott a politikusért, és elhatározta, hogy egy nap neki szeretne dolgozni. Mint mondta, kellett több mint 20 év, hogy megbízzon benne a miniszterelnök. Szerinte Orbán Viktor nagyon szabályozott, okos ember, aki jól válogatja meg a munkatársait.

A műsorvezető szerint Orbán Viktor biztosan kedvelheti a minisztert, mivel sokat megengedhet magának. Hajdú Péter felidézte, hogy Lázár János elsőként mondta ki, hogy Novák Katalint nem tartja alkalmasnak arra, hogy köztársasági elnök legyen. A miniszer úgy fogalmazott, hogy Novák Katalin „se közénk, se fölénk nem volt való”.

Lázár János szerint a Fidesz egy olyan politikai közösség, amelyik azt hirdeti, hogy a család a legfontosabb érték, amiben nem lehet hibázni, ahogy pedofilügyben sem lehet kegyelmet adni. „Senki nem tartott revolvert a fejéhez, hogy aláírja” – hangsúlyozta. Hasonlóan felelősnek tartja Varga Judit volt igazságügyi minisztert is, akinek Novák Katalin téves döntését kellett volna ellenjegyeznie.

A miniszter szerint aki köztársasági elnök akar lenni, annak komoly múlttal kell rendelkeznie. Úgy látja, hogy Novák Katalin az életkora miatt sem állt készen arra, hogy köztársasági elnök legyen. A korábbi államfők közül példaként említette Áder Jánost, Göncz Árpádot, Mádl Ferencet, akiknek volt egy előéletük a tisztségük betöltése előtt. A jelenlegi köztársasági elnököt, Sulyok Tamást is alkalmasnak tartja. Lázár János arra is kitért, hogy 2010-ben, 2012-ben, 2014-ben felajánlották neki, hogy legyen az egészségügyért, oktatásért felelős miniszter, mégsem vállalta el, mert nem érezte rá magában a készséget.

Lázár János szerint Novák Katalinban „nem kevés ambíció volt, és végül ez az ambíció volt a veszte.”

A műsorvezető felidézte, hogy míg a volt köztársasági elnök és Varga Judit is lemondott, Balog Zoltán református püspök felelőssége nem lett kimondva.

Lázár János megjegyezte, pontosan nem tisztázott, hogy mi a református püspök felelőssége, mivel attól, hogy tanácsolt valamit, még nem ő hozta meg a kegyelmi döntést. Hozzátette, hogy Balog Zoltán hitt az ártatlanságban, de amíg egy lelkész az emberért felel, addig egy köztársasági elnök az egész országért. A miniszter elmondta, hogy Novák Katalin és Varga Judit távozásával elvesztettek két nagyon tehetséges női politikust.

Hajdú Péter szerint a kegyelmi ügy volt az eddigi „legdurvább ügye” a Fidesznek, emellett „Magyar Péter origója” is, amivel Lázár János is egyetértett. A miniszter szerint a Tisza Párt elnöke „meglovagolta a hangulatot”. Véleménye szerint a nagy emberek is csak azért támogatják Brüsszelből, hogy a jelenlegi kormányfőt megbuktassák. „Aki gyűlöli Orbán Viktort, azzal álmodik hogy Magyar Péter lesz az új miniszterelnök, ez nem róla szól. Ez Orbán Viktorról szól. […] Isten őrizz egy olyan embertől, aki befekszik a nyugati nagyhatalmaknak” – jelentette ki Lázár János.

A Fidesz legnagyobb politikai haszonélvezőjének nevezte Magyar Pétert, és szerinte Varga Judit volt férjeként több egzisztenciát kapott, mint ő. „Amikor felvette az állami fizetést, akkor jó volt neki a Fidesz, utána pedig már nem.” Véleménye szerint a Tisza Párt elnökét valamilyen sérelem érte, majd gyalázni kezdte azokat a barátait, akik támogatták és fogták a kezét.

A miniszter szerint az emberek döntése lesz, kit szeretnének 2026-ban, a Fidesz már tudja, hogy egy „ideges emberrel” állnak szemben.

Felidézte, hogy Magyar Péterrel kétszer találkozott, ekkor normálisnak és értelmesnek tűnt. Lázár János szerint a Tisza Párt elnökének kettős személyisége van, emellett nincs programja, és nem tudja elmondani, hogyan vezetné Magyarországot.

A Varga Judit-interjúval kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy az embereknek joguk van tudni, hogy egy politikus milyen ember. „Ha a volt feleséged mondja el, akkor nincs szerencséd.”

Lázár János igazat adott Menczer Tamásnak. Mint mondta jól tette, hogy a pécsi gyermekotthonhoz ment, mivel Magyar Péter kiszolgáltatott emberekből csinál politikát. Hozzátette, hogy valóban vannak „lerobbant intézmények, és felújítottak is”, de a Tisza Párt elnöke mindennek csak a rossz oldalát mutatja.

Lázár János a Fidesz 2026-os választási vereségével kapcsolatban elmondta, hogy nem tart tőle, „de van ilyen forgatókönyv is”. Felidézte, hogy az elmúlt években a Covid, az ukrajnai háború, az infláció és a kegyelmi ügy is kihívások elé állította a kormányt.

Örüljünk, hogy ennyink is van! Csoda, hogy egyáltalán még talpon vagyunk. Másokat elsodornak ezek a problémák, külön-külön is. Azért jó a Magyar-ügy, mert a Fideszt összerántja, mindenki küzd, verseny van

A miniszter arra is kitért, hogy 2018-ban volt olyan munkatársa, aki „nem úriemberhez méltó formában viselkedett”. Véleménye szerint ez vezetett ahhoz, hogy abban az időben „kikerült a kormányból”. Abban az időben Orbán Viktor is úgy ítélte meg, hogy Lázár János hibázott, majd 2022-ben hódmezővásárhelyi kihívója, Márki-Zay Péter elleni győzelmével ismét bizonyított.

Mint mondta, régebben sok ambíció és határozottság volt benne. A kormányfő elmondta, hogyan alakítaná át a kormányzati struktúrát, amelyben Lázár János nem akart részt venni. „Önző voltam, mert a saját szempontjaim szerint döntöttem. Az alapító tagok nem tudták eldönteni, hogy önmagamat építem, aki hatalmat épít a Fideszben és a kormányzatban, vagy melyik motiváció az erősebb bennem. […] 2021–2022-re látták azt, hogy tudok dolgozni másokért is.”

A közlekedésre kitérve elmondta, hogy minden magyarországi pályaudvart rendbe tesz a jövőben. A egyik legfőbb problémának tartja, hogy az uniós források megvonása miatt nem jut elegendő pénz a vasúti fejlesztésekre. Lázár János szeretné, ha befektetők is megjelennének a pályaudvaroknál, akik a felújításban is segítséget tudnának nyújtani.