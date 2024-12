Tovább nőtt a Fidesz-KDNP előnye a Tisza Párttal szemben egy új közvélemény-kutatás szerint

Decemberben új közvélemény-kutatást készített a Magyar Társadalomkutató, mely szerint az aktív szavazó pártválasztók körében 15 százalékos előnye van a Fidesz-KDNP-nek a Tisza Párttal szemben. Felmérésük szerint négy párt jutna be a parlamentbe, a két jelzetten kívül a Mi Hazánk Mozgalom és a Kétfarkú Kutyapárt érné el az ötszázalékos küszöböt. Azonban a többi kutatás más-más eredményt mutat arról, hogy éppen a kormánypártok vagy a Tisza Párt a legnépszerűbb a voksolók körében.

A Magyar Társadalomkutató legfrissebb felmérése szerint az aktív szavazó pártválasztók körében nőtt a Fidesz-KDNP előnye a Tisza Párttal szemben, melyet a kormánypárti szavazók növekvő aktivitásának tud be.

A közvélemény-kutató cég azt vizsgálta, hogyan szerepelnének a pártok 2024 végén egy esetleges választáson. Közlésük szerint több tényező miatt a kormánypártok előnye emelkedett, ugyanis a biztos szavazó pártválasztók körében már 15 százalékkal előzi meg a Fidesz-KDNP a Tisza Pártot, mely az egy hónappal korábbi kutatásukhoz képest dupla akkora előnyt jelent, az akkori 7 százalékhoz mérten.

A felmérés azt is megállapította, hogy négy párt jutna be a parlamentbe a listás szavazás alapján, ezek szerint a kormánypártok 49, a Tisza Párt 34 százalékon áll. Rajtuk kívül még a Mi Hazánk Mozgalom és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt szerezné meg a voksok öt-öt százalékát. A Demokratikus Koalíció viszont már csak négy százalékot érne el, így nem kerülne be a magyar törvényhozásba.

A Republikon Intézet szerint a Tisza Párt vezet

A Republikon Intézet decemberi kutatása viszont a Tisza Párt előnyét mutatja, mely szerint a teljes népesség 27 százaléka szavazna Magyar Péter pártjára, míg a kormánypártokra 25, vagyis 2 százalékponttal vezet az ellenzéki párt.

Az intézet szerint az előző hónapban még a Fidesz–KDNP vezetett két százalékponttal, de támogatottsága visszaesett 1 százalékponttal, míg a Tisza 3 pontot erősödött, így fordult a kocka. A pártválasztók körében három százalékponttal vezet a Tisza, 35 százalék a támogatottsága a Fidesz–KDNP 32 százalékával szemben.

A harmadik legerősebb párt a Mi Hazánk, a támogatottsága a teljes népességben 6 százalék, a pártválasztók és biztos szavazó pártválasztók körében 8 százalék. A DK negyedik helyen áll, október óta változatlan a támogatottsága, minden vizsgálati szempont esetében egy százalékpont választja el a Mi Hazánktól, a teljes népesség 5, a pártválasztók és biztos szavazó pártválasztók 7-7 százaléka szavazna a pártra.

Felmérésük szerint a Kutyapárt is bejutna a parlamentbe. Bár tudjuk, hogy a támogatóik szavazói hajlandósága történelmileg alacsony, jelenleg éppen a parlamenti küszöbön állnak, a teljes népesség 4, a pártválasztók 5, a biztos szavazó pártválasztók körében szintén 5 százalék a támogatottságuk.

A Nézőpont Intézet kormánypárti előnyt mutat

Ahogy korábban megírtuk, a Nézőpont Intézet legújabb, decemberi felmérése szerint a Fidesz–KDNP legvalószínűbb listás eredménye 47 százalék (2,6 millió szavazó), a Tisza Párté 37 százalék (2,1 millió szavazó), míg a DK listájáé 5 százalék lenne „egy most vasárnapi választáson”.

Ez a kutatás hárompárti parlamentet jelzett elő, a többi pártot a bejutási küszöb alatt mérték. A hónap vesztese a Mi Hazánk és a Kétfarkú Kutya Párt lehet 4, illetve 3 százalékkal.

A Nézőpont Intézet mandátumbecslése alapján a Fidesz 74 egyéni választókerületet és összesen 121 képviselői helyet (az összes mandátum 61 százaléka) szerezne. A felmérés szerint a Tisza Párt az összes budapesti választókerületben, Pest vármegye választókerületeinek felében és több megyeszékhelyen szerezhetné meg a maradék 32 egyéni választókerületet, összesen 71 mandátum meghódításával (az összes mandátum 36 százaléka). A DK ezen felül 6, míg a német nemzetiség további 1 mandátumot szerezhetne.