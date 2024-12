A lap úgy tudja, hogy a szombat esti eseményen – amelyet a Lovarda épületében tartottak – Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter

a Hír Tv egyik bemondójával, Budai Ivettel házasodott össze.

A helyszínen rengeteg biztonsági őr volt és számos ismert közéleti szereplőt lefotóztak.

A portál megkérdezte erről a Miniszterelnökség sajtóirodáját is, amelytől azt a választ kapták Gulyás Gergely esküvőjére vonatkozóan:

Semmilyen tájékoztatást nem tudunk adni, viszont a 444.hu szerkesztőségét a magánélet tiszteletben tartására kérjük.

Megjegyezték: Gulyás Gergely egykori barátja, Magyar Péter nem vett részt a ceremónián, azonban a magyar kormány több minisztere is jelen volt, továbbá Sulyok Tamás köztársasági elnök és elődje, Novák Katalin is. Az esküvő „sztárfellépője” pedig a már 81 éves olasz énekes, Al Bano volt, aki elénekelte a Felicità című dalát is.

Ők voltak ott

A 444 még a lagzi konkrét ültetési rendjét is közölte. Ami a minisztereket illeti, közülük Rogán Antal kabinetminiszter, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter voltak jelen. De részt vett az esküvőn Kövér László parlamenti házelnök, Bayer Zsolt publicista, Balog Zoltán volt emberminiszter, Schmidt Mária, a Terror Háza főigazgatója, Spányi Antal, a Katolikus Karitász elnöke és Bedros Róbert, a Szent Imre Kórház főigazgatója is.

Továbbá, mint írták, ott volt még Schaller-Baross Ernő fideszes EP-képviselő, Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ vezetője, a fideszes frakcióvezető Kocsis Máté, Szentkirályi Alexandra, a Fidesz főváros frakcióvezetője, Balla György fideszes képviselő és két filmes producer, Kálomista Gábor és Lajos Tamás is.

A két Csányi Sándor – az OTP-vezérigazgató és a színész – is jelen volt, valamint Marius Vizer, a Nemzetközi Judoszövetség elnöke. Ezen felül a 444 szerint volt egy külön asztal a Mathias Corvinus Collegiumnak (MCC) is, ahol Orbán Balázs, Szalai Zoltán és Böszörményi-Nagy Gergely is megtalálható volt. De, mint írták, a meghívottak között volt Hernádi Zsolt, a Mol vezérigazgatója, Világi Oszkár vezérigazgató-helyettes, valamint Kónya Imre egykori belügyminiszter és országgyűlési képviselő is.

Az internet népe már korábban is kiszúrta a jegygyűrűt a kezén

A Reddit nevű közösségi oldalon egyébként pont a mostani hétvégén osztottak meg egy fotót, amelyen látható volt Gulyás Gergely kezén egy gyűrű.

Sőt, egyesek azt is tudni vélték már a miniszter magánéletéről szóló kommentfolyamban, hogy Budai Ivett a menyasszonya.