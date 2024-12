Karácsonyi ajándék Tordai Bencének: nem kell elbontania a házát Sára Botond határozata miatt

Tordai Bence független országgyűlési képviselő novemberben írta meg Facebook-oldalán, hogy Sára Botond fideszes főispán hivatalos határozatot hozott, és le akarja bontatni a családi házukat.

Szintet lépett a rezsim: politikai bosszúból tennének tönkre egy négygyerekes családot

– fogalmazott posztjában a politikus.

A bejegyzésre egyből reagált Sára Botond főispán is, aki szerint a képviselő „megtévesztette a hatóságot, és »felújítási« tervet nyújtott be a háza felújítására, majd a házat lebontotta, újat épített helyette”. Tordai Bence erre válaszolva kifejtette, hogy nem „felújítási tervet” nyújtott be, hanem a Lakóház bontásának, átalakításának, tetőtér-beépítésének egyszerű bejelentési és kiviteli terve című dokumentumot, és nem tévesztette meg a hatóságokat, mivel a kiviteli tervben minden egyes részlet szerepel, és ennek megfelelően valósult meg az építkezés, amit a hivatal is elismert.

Az adok-kapok kezdete után most bő egy hónappal Tordai Bence karácsonyi ajándékot kapott a bíróságtól.

Karácsonyi örömhír: megkaptuk a bíróságtól az azonnali jogvédelmet!

– osztotta meg közösségi oldalán a képviselő, aki hozzátette, hogy végre „nem ketyeg a hat hónapra beállított fideszes időzített bomba a családi otthonukban”, így békében és nyugalomban telhet az ünnep.

A politikus öröme azonban nem lehet felhőtlen, hiszen Sára Botond bontási határozatát csak a perek lezárultáig függesztették fel, így nem menekült meg még teljesen az épület.

„Köszönjük a jogi képviseletet Magyar Györgynek és kiváló ügyvéd kollégájának, Balogh Szabolcsnak, és köszönjük azt a rengeteg szakmai segítséget, jókívánságot és támogatást, amit ismerősöktől és ismeretlenektől kaptunk az elmúlt időszakban” – írta bejegyzésében Tordai Bence.