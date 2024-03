Kinek igazán kellemetlen, hogy elindult Vitézy Dávid?

Vitézy Dávid olyan középen álló résztvevő, aki mindkét oldalról képes szavazókat megszólítani, de a jelenlegi helyzetben még nem dönthető el, hogy indulása ebben a háromosztatú felállásban kinek kedvez. A Nézőpont Intézet kutatási adatai alapján Mráz Ágoston úgy véli, mindkét nagy szavazói táborból ugyanannyi potenciális szavazatot vihet el. Ringbe szállása ugyanakkor Karácsony Gergely számára lehet kellemetlenebb, mivel a fideszes kihívóval szemben neki volt eddig nagyobb esélye a győzelemre. Arról, hogy Vitézy a Fidesz budapesti választóknak nyújtott B terve lenne, Mráz azt mondta: ez Karácsony Gergely narratívája, ezzel igyekszik saját veszteségeit csökkenteni, de a kampány fogja majd eldönteni, hogy sikeresen tolja-e be Vitézyt a Fidesz alá. Tényként szögezte le ugyanakkor, hogy a baloldalon is mérhető mértékű támogatottsága van a közlekedési szakembernek.

A legelkötelezettebb pártos törzsszavazókat nem bizonytalanítja el, de a középen állása a bizonytalanok köréből jelentős támogatottságot hozhat számára.

Ő maga is erre játszik saját szakmaiságának középpontba állításával, de ezt erősíti (akaratlanul is) Karácsony Gergely, amikor nem titkolja, hogy ciklusának elején ő maga kérte fel szakmai feladatok elvégzésére a BKK korábbi vezérigazgatójaként dolgozó Vitézyt.

A Publicus Intézet vezetője ezzel szemben már a háromosztatú felállással sem ért egyet. Pulai András szerint Vitézy Dávid bejelentkezésével a képlet úgy áll, hogy a baloldalnak egy jelöltje van, a Fidesznek pedig kettő. A Fidesz szerinte nem talált jó jelölteket. Ennek kapcsán Kubatov Gábor Indexnek adott interjúját idézte fel, ahol a pártigazgató arról beszélt, hogy a Fidesznek sok kiváló jelöltje van. Csakhogy aki nyolc jó jelöltről beszél, annak valójában egy sincs – húzta alá.

Vitézy hivatalos jelölésétől a Fidesz elnöksége elzárkózott, így esett végül a választás Szentkirályi Alexandrára, aki viszont a Publicus korábbi (még bejelentés előtti) mérései szerint a Fidesz részéről szóba jöhető jelöltek közül is a lista alján szerepelt, a legrosszabban teljesített Karácsony Gergely ellenpár-relációjában.

AZÉRT ESHETETT A VÁLASZTÁS SZENTKIRÁLYIRA, MERT ISMERETEI SZERINT VAN NEM HIVATALOS KOORDINÁCIÓ VITÉZYÉKKEL,



és a budapesti közegben jelen lévő, de nem eléggé elkötelezett fideszes szavazók voksai csak a Fidesz volt közlekedési államtitkára révén gyűjthetők be, Szentkirályi ebben a vonatkozásban „beáldozható”.

A jobboldal szavazóbázisának rétegzettségét Mráz Ágoston is visszaigazolta. Szavai szerint a Fidesz bázisa alapvetően más, mint vidéken, azaz több köztük a fiatal és a diplomás, ezért egy modernebb kampány lenne logikus Szentkirályi Alexandra részéről, de ennek része lehet az ellenségem ellensége a barátom alapú kampánykommunikáció is. A Fidesz jelöltjének célkeresztjében értelemszerűen Karácsony Gergely lesz, Vitézyvel nem foglalkoznak majd érdemben, hisz a regnáló főpolgármester mindkét kihívója úgy tudja mobilizálni saját szavazóit, ha kritikus üzeneteket fogalmaznak meg a fennálló városvezetéssel szemben. Az LMP jelöltje ugyanakkor akkor maradhat középen álló jelöltként hiteles, ha jobboldalra is lő, ám – mint látható –, nem a versenytársa irányába céloz, hanem elsősorban Lázár János közlekedési miniszterre. Ez kézenfekvő is, hiszen a közlekedéspolitikai témák terepén tudja leginkább szakember státuszát kidomborítani. Kérdés persze, hogy ezzel el tudja-e majd kerülni, hogy Karácsonyék ráhúzhassák a fideszes sapkát. Az Pulai András szerint is látható, hogy a regnáló városvezetés komolyan veszi Vitézy szakmai pozicionálását, éppen ezért támadják őt a sokmilliárdos, balul elsült digitális jegyrendszer bevezetésének ügyével.

A budapesti választások történetében nem lenne egyedülálló, ha a kampány véghajrájában az egyik párt visszavonná főpolgármester-jelöltjét az esélyesebb másik javára. Így lépett vissza Baráth Etele, később pedig Gy. Németh Erzsébet is Demszky Gábor javára. Szentkirályi Alexandra visszaléptetésére azonban nem lát sok esélyt Mráz Ágoston, mivel egyáltalán nem biztos, hogy a Fidesz szavazói átszavaznának Vitézy Dávidra. Másfelől nem várható, hogy a kormánypárt olyan politikai kockázatot hajlandó lenne vállalni, amit egy visszalépéssel kétszereplősre leszűkített, de adott esetben mégis Karácsony Gergely győzelmét hozó helyzet eredményezne számára. Álláspontja szerint ez csak egy politikai legenda, nincs ilyen titkos terve a Fidesznek.

Ilyen döntés Pulai András szerint sem született, de modellszámítások biztosan készültek arra, ha hárman, illetve ha csak ketten viszik végig a kampányt.

Ha a számok azt jelzik, hogy Vitézy egyedüli kihívóként képes legyőzni a főpolgármestert, a Fidesz azonnal leszedi hivatalos jelöltjét a tábláról.

Úgy látja azonban, hogy három aspiráns esetén is 40 százalék felett teljesítene Karácsony Gergely, s bár 2023 januárjában volt egy mélypontja, azóta emelkedő pályán mozog. Nem hiteles tehát a Fidesz Karácsony Gergely alkalmatlanságát, teszetoszaságát hangsúlyozó kommunikációja. Fontosabb azonban a Publicus Intézet vezetője szerint a Budapesten uralkodó kormányellenes közhangulat, illetve az, hogy Karácsony főpolgármesteri minőségében országos jelentőségű, ellenzéki közszereplőként is értelmezhető, a budapesti ügyek többé-kevésbé országos ügyekként is artikulálhatók, ez pedig számára egyfajta felhajtóerőt biztosít.

A fővárosi választók 50 százaléka ellenzéki érzelmű Mráz Ágoston szerint. Ezen a térfélen tehát a regnáló főpolgármester monopolhelyzete sikert is érhet a választáson. Nem véletlen, hogy Karácsony Gergely rendkívül magabiztosan nyilatkozik saját győzelmét illetően. Ezt eddig arra alapozhatta, hogy ő a baloldal egyedüli jelöltje. Vitézy Dávid aspirálásával azonban már ez sem egyértelmű – húzta alá a Nézőpont Intézet vezetője.

(Borítókép: Vitézy Dávid 2022. június 20-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)