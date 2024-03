Durvul az ellenzéki belharc, már hamis telefonhívásokat emlegetnek

A Momentum március elsején jelentette be, hogy a XXII. kerületben előválasztást tartanak jelöltjük, Havasi Gábor, valamint a DK-s Perlai Zoltán részvételével. Perlai Zoltánt támogatja az MSZP, a Párbeszéd, az LMP és a Jobbik is. Az előválasztás március 21–24. között lesz.

Havasi Gábor szerdán nyílt levélben fordult Perlai Zoltánhoz, amelyben többek között úgy fogalmazott, „nagy kár, hogy ezt a levelet meg kell most neked fogalmaznom. Én személy szerint nagyon bíztam benne, hogy ez a mostani előválasztás kettőnk között egy értékalapú, Budafok-Tétény legfontosabb sorskérdéseiről folyó vita eredményei alapján fog eldőlni. Én továbbra is erről a közös jövőről szeretnék veled beszélni, de egy jó vitához két fél kell. Kell hozzá az is, hogy ebben a vitában te magad valódi érveket sorakoztass fel, ne pedig az én lejáratásomra koncentrálj”.

Az önkénteseim tegnap este megmutatták nekem, hogy egy hozzátok köthető portál milyen otromba kvízzel igyekszik engem vért izzadva hitelteleníteni, ma pedig nagy szomorúsággal olvastam azt a telexes páros interjú rád eső részét, amit te kértél leközlésre. Azt pedig már csak remélni tudom, hogy a tegnap a 22. kerületben indított robothívások, ami szerint ezen az előválasztáson a Fidesz és a DK jelöltjei közül lehet választani, nem a ti irodátokban készültek. Én úgy érzem, te most valamiért nem a kerület jövőjével foglalkozol, hanem velem, ez pedig rossz irány

– vélekedett a polgármesterjelölt.

Havasi Gábor arra kérte Perlai Zoltánt, hogy „fordulj meg ezen az úton. Szépen kérlek, ne velem foglalkozz, hanem mondd el inkább te is, milyen jövőt szánsz Budafok-Téténynek. Vitassuk meg egymással a jövőképeinket”. A fővárosban több előválasztás is lesz, ezekről itt írtunk.