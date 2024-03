Sikert és bukást is hozott már, most újra bevetik

Az ellenzék egy része már a 2019-es önkormányzati választások előtt élt az előválasztás eszközével a főpolgármester-jelölti szinten, valamint Ferencvárosban. Végül az előválasztáson győztes jelöltek – Karácsony Gergely és Baranyi Krisztina – az önkormányzati választáson is sikeresen szerepeltek.

A 2022-es országgyűlési választás előtt országos szintű előválasztást tartott a hatpárti ellenzék, amelyen a miniszterelnök-jelölt mellett az egyéni választókerületi jelöltekről is dönthettek a választók – bár több helyen is a pártok közötti egyezségek szűkítették a mezőnyt. Az „éles” választás viszont a Fidesz–KDNP újabb kétharmados parlamenti többségét hozta.

„Logikátlan, életidegen gondolkodás” a Belvárosban?

Kovács Alex Gábor, a Belváros ellenzéki frakciójának vezetője március 5-én jelentette be, hogy április 4–7. között lesz az előválasztás a Belvárosban. A politikus a Tiéd a Belváros Egyesület színeiben indul az előválasztáson.

A Momentum az eredeti tervek szerint Kerpel-Fronius Gábor jelenlegi főpolgármester-helyettest indította volna az V. kerületben, aki végül visszalépett Juhász Péter javára. Juhász Péter mögé a Kétfarkú Kutya Párt sorakozott fel, de kihátráltak, amint Donáth Annáék bejelentették a támogatását.

Kovács Gergely, a Kutyapárt társelnöke a Telexnek az alábbi érvekkel indokolta a döntést: „Mi a kampány elején azt kértük a Juhitól, hogy ha MKKP-s jelölt, akkor ne nagyon kampányoljon együtt ellenzéki politikusokkal, mert mi szeretnénk ezektől a pártoktól továbbra is megtartani a távolságot. A Momentum már visszalépett a javára, és mára úgy tűnik, lassan az egész ellenzék beáll mögé.”

Ez olyan mértékben logikátlan, életidegen gondolkodás, amivel azt jelzi a Kutyapárt, hogy velük még egyetérteni sem lehet

– értetlenkedett a döntés után a Momentum frakcióvezetője, Bedő Dávid.

A párt politikusa úgy vélekedett, „stratégiai hiba egy előválasztás előtt megvonni a politikai támogatást egy jelölt mögül, hacsak nem az volt a céljuk, hogy rontsák Juhász Péter esélyeit. Reméljük, a belvárosi kutyapártszavazók továbbra is velünk tartanak – mi számítunk rájuk.”

Bedő Dávid arra is felhívta a figyelmet, hogy „néhány ember szerint ez a következetes döntés. Hogy távolságot akarnak tartani az ellenzéki világtól. Ugyanakkor vannak arra is példák, amikor a Kutyapártnak kevésbé volt fontos a politikai távolságtartás. Az EP-listájukat Karácsony Gergely volt főtanácsadója vezeti, aki egyben Kerpel-Fronius Gáborral is szorosan együtt dolgozott, hiszen a részvételiségi kérdések a Momentum főpolgármester-helyetteséhez tartoznak. Illetve emlékszem még 2021-re is, amikor az előválasztáson a Momentum és a Kutyapárt együtt támogatta Hadházy Ákost. Zuglóban a Kutyapárt a Momentum után állt be Hadházy mögé, mi pedig örültünk, hogy együtt küzdhetünk a zuglói politikai maffia felszámolásáért.”

Felsorakoztak a DK-s mögé, de nem adja fel a Momentum

A Momentum március elsején jelentette be, hogy a XXII. kerületben előválasztást tartanak jelöltjük, Havasi Gábor, valamint a DK-s Perlai Zoltán részvételével.

Perlai Zoltánt támogatja az MSZP, a Párbeszéd, az LMP és a Jobbik is. Az előválasztás március 21–24. között lesz.

Előválasztás a főszereplő nélkül?

„Április 11–14. között lesz ellenzéki előválasztás Zuglóban” – közölte március hatodikán Rózsa András, a Momentum polgármesterjelöltje.

Legalábbis erről állapodtunk meg a Szikra Mozgalom jelöltjével, Sudár Orsolyával. Várjuk a tárgyalóasztalhoz Horváth Csaba polgármestert is, hiszen nélküle nem lehet teljes az előválasztás! A részletekről is remélhetőleg hamarosan megállapodunk és az előválasztással elérhetjük, hogy egy ellenzéki jelölt álljon rajtvonalhoz a fideszes jelölttel szemben

– fogalmazott Rózsa András.

Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke egy előző heti szerdai háttérbeszélgetésen lapunk kérdésére Zuglót illetően leszögezte: inkumbens polgármester esetén nem szeretnének előválasztást sem Zuglóban, sem más pártok hivatalban lévő jelöltjeinél. Kiemelte, hogy Horváth Csabát nemcsak Karácsony Gergely támogatja, hanem a kutatások szerint is utcahosszal vezet Zuglóban.

A viccpárt komollyá válásának helyszíne?

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt társelnöke, Kovács Gergely polgármesterjelöltként indul Hegyvidéken, amihez az előválasztáson is rajthoz áll, ez viszont annyira megosztotta a párt tagságát, hogy Kovács Gergely és Döme Zsuzsanna lemondtak a társelnöki pozícióról. Végül mégis maradtak, a tagság pedig Kovács Gergely hegyvidéki indulását is támogatta.

A Momentum a korábbi rendőrkapitányt, Farkas Csabát indítja, az LMP jelöltje Kendernay János, a párt volt társelnöke. Egy civil is bejelentkezett a polgármesteri székért, Visi Piroska a Hegyvidék Jövőjéért Egyesület színeiben áll rajthoz. Visi Piroska már azt is közölte, hogy a XII. kerületi előválasztás április 4–10. között lesz.

(Borítókép: Kolumbán Kitti / Index)