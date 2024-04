Kommentháborúba kezdett Karácsony Gergely és Vitézy Dávid

Mint arról korábban beszámoltunk, Karácsony Gergely kedden a Kopaszi-gáton átadott új Mol Bubi-állomásnál tartott sajtótájékoztatót.

A főpolgármester elmondta, hogy a tervek szerint 2026-tól elektromos rásegítésű kerékpárokat is lehet bérelni a megújuló fővárosi közbringa-szolgáltatásban. A Bubi 3.0 rendszerében a jelenlegi flotta megduplázódik, és növelik az állomások számát, valamint a szolgáltatási területet is.

A hírre nem sokkal később Vitézy Dávid főpolgármester-jelölt reagált a Facebook-oldalán. Mint írta, öt napja tett ki egy videót arról, hogy főpolgármesterként kiterjesztené a Bubit.

Erre láss csodát: hirtelen ma bejelentette Karácsony Gergely főpolgármester, hogy 2026-tól (!) kiterjesztik a külső kerületekbe a Bubit. Bár valójában erre még se pénz, se szerződés, se tender, de a BKK most gyorsan »piaci konzultációt« indít róla a választások előtti hetekben. Ünnepélyesen átadott plüssvillamos, utolsó pillanatban kitalált pop up park a Városházán, most a Bubi – mi lesz még itt júniusig?

– olvasható Vitézy Dávid bejegyzésében.

Hozzátette, hogy szerinte „munkára sarkallta” Karácsony Gergelyt a valós versenyhelyzet, továbbá megjegyezte, hogy jó lenne, ha a következő főpolgármester az első naptól az utolsóig dolgozna a programján, nem csak az utolsó hetekben „kapna észbe”.

Karácsony Gergely mindezt nem hagyta szó nélkül, a kommentszekcióban reagált Vitézy Dávid szavaira. Mint azt a főpolgármester írta, nem naprakész abban, hogy éppen melyik ügyről mondja el Vitézy Dávid, hogy valójában azt ő csinálta.

Ha jól értem, azt gondolod, hogy egy szerződés, amit te írtál alá és sokmilliárdos kárt okozott, sőt bírósági ítélet is van róla, az nem a te hibád, de a fejlesztés, amin a kollégáim hónapok óta dolgoznak, az viszont a te érdemed. Ezért igazán kár volt a politikára váltanod, nélküled is elég alacsony volt a színvonal

– írta Karácsony Gergely. Megjegyezte, hogy Vitézy Dávidnak tudnia kellene, hogy 2025 év végéig van hatályos szerződés a Bubi 2.0-ára, és a Bubi 3.0 csak utána jöhet.

Időben szólok, hogy az általad aláírt, és a városnak 7,5 milliárd forint közvetlen kárt okozó e-jegyrendszer kudarcát kijavítva, a már remekül működő Pay and Go pilot program tapasztalatai alapján pár hónap múlva kiírjuk a szükséges közbeszerzést. Csak azért mondom, hogy idejében élesíthesd a posztot: ez is miattad van. Mondjuk, az legalább részben igaz is