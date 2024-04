Karácsony Gergely bejelentést tett: jön a Bubi 3.0

A tervek szerint 2026-tól elektromos rásegítésű kerékpárokat is lehet bérelni a megújuló fővárosi közbringa-szolgáltatásban, a Bubi 3.0 rendszerében a jelenlegi flotta megduplázódik, és növelik az állomások számát, valamint a szolgáltatási területet – jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester kedden Budapesten.

Karácsony Gergely kedden a Kopaszi-gáton átadott új Mol Bubi-állomásnál tartott sajtótájékoztatót. A főpolgármester elmondta, hogy a 2026 januárjától induló Bubi 3.0 közbringarendszer nagyobb lesz – ismertette közleményében a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Kezdetben legalább a duplájára – 4500-ra – emelik a bérelhető kerékpárok számát, több állomás lesz, a mikromobilitási pontok mindegyikét használják, és a Hungária körgyűrűn kívüli fontos közösségi közlekedési csomópontok is elérhetővé válnak.

Karácsony Gergely nagyon fontosnak nevezte, hogy a Bubi többféle igényre választ tudjon adni. a tervek szerint a flottából ezer kerékpár elektromos rásegítésű lesz.

„Olyan rendszert szeretnénk kialakítani, ami átviszi Budapestet a 21. századba” – fogalmazott a főpolgármester, majd úgy folytatta, a Bubi nem csupán egyszerűen közpolitikai eszköz, hanem olyan ikon, amely arról szól, hogyan néz ki a jövő városa, amelyben sokkal rugalmasabban közlekedünk.

Walter Katalin szerint hatalmas siker a Bubi 2.0.

Walter Katalin, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatója közölte, a Kopaszi-gáton átadott új Mol Bubi-állomás a 208. a sorban. Mintegy 30 százalékkal bővítették az állomások számát az elmúlt három évben – mutatott rá.

Hozzátette, a Bubi 2.0 2021. tavaszi indulása óta mostanra átlépték a 8 milliós bérlési számot. A napi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a jelenlegi közbringarendszer, a Bubi 2.0 „hatalmas siker”.

A BKK vezetője arról is beszélt, hogy a Bubi nagyon jó céllal jött létre, de „nem igazán vette figyelembe az ügyféligényeket, és ezért […] nem tudott olyan sikereket elérni”. A Bubi 2.0 kialakításánál meghallgatták az ügyfeleiket, és figyelembe vették a digitális fejlődést is. Erre példaként említette azt, hogy könnyebbek lettek a kerékpárok, és „teljesen új, digitális alapú” lett a bérlés – mondta.

A Bubi 3.0-ról szólva közölte, a jelenlegi szerződés 2025 decemberében lejár, és a szolgáltatás folytonossága érdekében a közbeszerzést szeptemberben ki kell írni. Az a cél, hogy a Bubi 3.0 legalább olyan fejlődést hozzon, mint amit hozott a Bubi 2.0.

Hozzátette, a BKK rövidesen piaci konzultációt indít, hogy a nemzetközi jógyakorlatok megismerése után a város igényeihez leginkább illeszkedő szolgáltatást választhassa ki az ősszel induló közbeszerzésen, továbbá kérdőívvel vizsgálja a felhasználók elégedettségét.

