Keményen összeszólalkozott Karácsony Gergely és Vitézy Dávid

Habár hivatalosan még nem jelentették be a főpolgármester-jelölti vitát, Karácsony Gergely és Vitézy Dávid ennek ellenére is kemény szóváltásba kezdett a közösségi médiában.

A főpolgármester húsvétvasárnap a Facebook- és Instagram-oldalán is veszteséges szolgáltatásként mutatta be a MOL Bubit. A G7 cikkét idézve kiemelte, hogy a rendszert a Vitézy Dávid vezette BKK adta át 2014 szeptemberében, és annyira kevesen használták, hogy „2018-ra már évi 140 millió forintnál is nagyobb veszteséget termelt”.

A reakció nem sokáig váratott magára, Vitézy Dávid a bejegyzés alatt válaszolt Karácsony Gergely állítására.

Szomorúan látom, hogy a húsvéti ünnepet is lejáratással töltöd, és mindenáron próbálsz lerángatni a számodra oly otthonos politikai mocsárba. 5 éve még agyba-főbe dicsérted a Bubit, a korábban a BKK-ban elvégzett munkát »zseniálisnak« nevezted

– fogalmazott az LMP által támogatott jelölt.

Vitézy Dávid kifejtette, hogy a Bubit a semmiből valósították meg 10 évvel ezelőtt az akkor elérhető legjobb technológiával. „Végigtárgyaltuk rengeteg ellenséges, parkolóhelyeket feladni nem akaró kerülettel.” Mint írta, helyesnek tartja, hogy egy évtized után megújult a Bubi, sőt még a bővítését is szükségesnek látja.

Hozzátette, hogy méltóbb lenne a fővároshoz, ha Karácsony Gergely pártpolitikai csatározás helyett Budapest jövőjéről is beszélne a kampányban. Vitézy Dávid elmondta, hogy ő a maga részéről ezen lesz, majd áldott húsvéti ünnepeket kívánt a főpolgármesternek.

Karácsony Gergely szerint Vitézy nehezen tűri a kritikát

Vitézy Dávid hozzászólását a főpolgármester sem hagyta szó nékül. Mint írta: „Egy politikusnak tűrni kell a kritikát, úgy látom, ez neked nehezen megy”. Megjegyezte, hogy a főpolgármester-jelölt az ügyben nem vele vitatkozik, hanem a G7 cikkében leírt tényekkel. Karácsony Gergely szintén szép húsvétot kívánt Vitézy Dávidnak.

A politikus ismét válaszolt a főpolgármesternek, majd úgy fogalmazott:

Kaptam már elég alaptalan vádaskodást az előző főpolgármestertől is, hidd el, jól bírom – viszont úgy tűnik, nem csak a vita előli menekülést sikerült elsajátítani Tarlós Istvántól

– tette hozzá Vitézy Dávid.