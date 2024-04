Vitézy Dávid nekiment Karácsony Gergelynek, a kormány retorikájához hasonlította a főpolgármester viselkedését

Vitézy Dávid főpolgármester-jelölt szerint „Karácsony Gergely a választásra készülve újra most épp megint mindent meg akar akadályozni. Mindentől meg akarja védeni a budapestieket – ismerjük jól ezt a retorikát a kormány plakátjairól”.

„Karácsony Gergely főpolgármester ma bejelentette: a Fővárosi Önkormányzat ismét pert indít a Déli Körvasút építésének meghiúsítása érdekében. Több autót, ritkább elővárosi vasúti közlekedést, rosszabb levegőt jelentene ez Budapestnek – a vasútellenes hergelés minden, csak nem valódi zöldpolitika” – fogalmazott Vitézy Dávid, aki úgy látja

Budapest pártpolitikai csatatér. Akkor is a háborúskodást választja a főpolgármester, amikor véletlenül egy értelmes és hasznos kormányzati fejlesztés megvalósulhatna, mert Lázár János már nem tudta leállítani. Pont ezzel a szemlélettel szeretnék szakítani, amelyben a fővárosunk minden városfejlesztési, környezetvédelmi, közlekedési stratégiájával és hosszú távú érdekével szembemegy a városvezetés csak azért, hogy lájkokat gyűjtsön és radikális ellenzéki szerepben tetszelegjen. Természetesen számon kell kérni a kormányt, hogy építsen meg mindent, amit vállalt: új állomást, parkot, zajvédőfalat. De az öncélú akadályozás és pereskedés csak a pártpolitikai logikából, a DK-MSZP listavezetői szerepének megfelelni akaró főpolgármesteri szerepfelfogásból ered.

A főpolgármester-jelölt szerint „a Déli Körvasút fejlesztése egyszerre európai, országos és regionális, budapesti és városkörnyéki érdek. Az új vágányok és állomások megépítése nélkül nem bővíthető az elővárosi vasúti kapacitás Rákoscsaba, Rákoskert, Budafok, Nagytétény, Kőbánya és persze az egyre növekvő agglomerációs térségek, Érd, Gödöllő vagy épp Pécel felől. Arról nem is beszélve, hogy ha egyszer végre eléri a budapesti repülőteret a vasút, akkor a tervek szerint onnan is közvetlen vonatok járhatnának Budára itt. A távolsági közlekedésben pedig a Déli Körvasút teszi lehetővé a Bécstől Budapesten át Erdélybe tartó nemzetközi vasúti közlekedés fejlesztését ugyanúgy, ahogy a Balaton vagy Győr felől a fővároson át Debrecen vagy Szeged felé a kapcsolatok bővítését”.

Vitézy Dávid kitért arra is, hogy bár gyakran hallani, nem igaz, hogy a Déli Körvasút fejlesztése a teherforgalom bővítése érdekében történne. A fejlesztés azt tenné lehetővé, hogy a tehervonatok ne éjszaka, a zajvédőfalak nélküli pályán zavarják a lakókat, hanem nagyrészt nappal tudjanak haladni a csúcsidőn kívül, akkor is korszerű zajvédőfalak között, „így tehát a vasút mellett élő újbudaiak is jól járnak, ha a tervek megvalósulnak”.

Vitézy Dávid arra is felhívta a figyelmet, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa 2020. február 27-én tartott ülésén Karácsony Gergely támogatásával mondta ki, hogy a vasútfejlesztés közlekedési, klímavédelmi, környezeti szempontok miatt érdemes a támogatásra és a megvalósításra. Azóta pedig „nem változott semmi, sem a vasútfejlesztés oka, értelme, hasznai, sem a műszaki tartalma. Egy dolog változott csak: Karácsony Gergely a választásra készülve újra most épp megint mindent meg akar akadályozni. Mindentől meg akarja védeni a budapestieket – ismerjük jól ezt a retorikát a kormány plakátjairól”.

A közlekedési szakember azt ígéri, ha megnyeri a főpolgármester-választást, számonkéri a kormányt, hogy „tartsa be a vállalásait – legyen szó új parkról, zajvédőfalról, ablakcseréről és persze az elővárosi vasúthálózat fejlesztésének folytatásáról. A mindenre nemet mondó álzöld politikát azonban nem fogom folytatni – ez ugyanis csak a lemaradás útja a sikeres európai fővárosoktól”.