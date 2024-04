Zugló önkormányzata nem akarja kiadni a közvélemény-kutatási adatokat

Horváth Csaba, Zugló polgármestere már korábban bejelentette, hogy az előválasztást kihagyva indul újra a polgármesteri székért. Az így okafogyott előválasztást nem is tartották meg, helyette választási szövetségre lépett egymással a Horváth munkáját kifogásoló két másik baloldali párt, és már közös polgármester-jelöltjükről is megállapodtak. Most a közvélemény-kutatási számok körül folyik a küzdelem az ellenzéki oldalon.